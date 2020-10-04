5 отзывов оставили туристы

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Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта

Главные и тайные места живописного города с игрушечными домами, тихими улицами и богатой историей

4.8
5 отзывов
Анастасия
Анастасия – представитель из Светлогорска
Вы полюбуетесь старинной немецкой архитектурой и прекрасными современными виллами в окружении соснового леса.

Рассмотрите самый узнаваемый символ города — башни грязеводолечебницы — услышите легенду о птице Гауе и впечатлитесь удивительным растительным миром Светлогорска.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта

Что вас ожидает

Увлекательные рассказы в духе Толкиена
Вы погрузитесь в древнюю историю 📖 земли под названием Земландия. Я расскажу, каким образом формировался ее рельеф и как люди обживали эту местность в раннюю эпоху. Раскрою причины возникновения Балтийского моря 🌊 и поясню, почему оно так называется. Кроме того, вы узнаете, кто и зачем придумал идею отдыха и оздоровления на морском побережье, когда был открыт первый курорт Германии и в какой момент эта инициатива пришла в Пруссию.

Светлогорск сквозь эпохи
Разговор об истории Светлогорска мы начнем с прихода рыцарей Тевтонского ордена: вы увидите остатки построенной ими мельницы и узнаете, как она связана с основанием города. А прогуливаясь вдоль Тихого озера, услышите, как небольшой рыбацкий поселок Русемотер превратился в фешенебельный курорт Раушен и как здесь проводили время отдыхающие. Кроме того, насладитесь холмистыми панорамами, заглянете на вокзалы Светлогорск-1 и Светлогорск-2 и посетите современный парк 🌳 Муз.

Уютный Светлогорск
Гуляя по живописным тихим улочкам современного Светлогорска, вы увидите знаменитые и неприметные городские виллы и прикоснетесь к старинным липам. Оцените серпантин в долине Марса, поприветствуете «Царевну-лягушку» и рассмотрите изящную «Нимфу» Германа Брахерта в Лиственничном парке. А также прогуляетесь 👣 в парке Органного зала и посетите бывшую Лютеранскую кирху, ставшую уютным храмом Серафима Саровского.

Центральная площадь, солнечные часы и Балтийское море
Вы увидите современный театр эстрады Янтарь-холл — место проведения «Голосящего КиВиНа» и кинофестиваля «Балтийские дебюты». А пройдя через парк Времена года, где уснула юная Мари из сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», окажетесь на Центральной площади города. В завершение спуститесь на Новый променад, где рассмотрите мозаичные солнечные часы и полюбуетесь видами Балтийского моря.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на вокзале Светлогорск-1
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила БФУ им. Канта. Будущий искусствовед, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. С удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.
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5 отзывов оставили туристы

4 октября 2020
Замечательный гид, отличное знание Светлогоорска.
19 сентября 2020
Были на экскурсии с Диной 19. 09. 20. Все очень понравилось: составленный маршрут, интересное изложение истории города, советы, куда сходить и что посмотреть )))Город стал более понятным и близким. Очень всеи рекомендуем эту экскурсию!! Дина - отличный гид, спасибо ей за насыщенный день:)
10 сентября 2020
Отличная экскурсия. Спасибо большое гиду, -Оксане, за профессионализм и чувство юмора.
24 августа 2020
Мы с мужем остались очень довольны экскурсией по Светлогорску, которую провела Оксана. Гид встретила нас у дома (рядом с озером Тихое), легко подстроилась под наши пожелания относительно сложности маршрута и скорости передвижения (у меня накануне прихватило спину), была позитивна и энергична, рассказывала интересно. Мы посмотрели все основные достопримечательности и даже некоторые внутренние милые дворики, домики и частные виллы (мы потом гуляли там уже без гида). После экскурсии мы легко ориентировались в городе, впрочем он невелик, но очень приятен. Светлогорск, пляжи Янтарного, Балтийская коса, Зеленоградск - очень насыщенное путешествие за неделю, мы в восторге!
13 августа 2020
Отлично проведенное время под интересный рассказ

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