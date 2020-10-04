5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Увлекательные рассказы в духе Толкиена

Вы погрузитесь в древнюю историю 📖 земли под названием Земландия. Я расскажу, каким образом формировался ее рельеф и как люди обживали эту местность в раннюю эпоху. Раскрою причины возникновения Балтийского моря 🌊 и поясню, почему оно так называется. Кроме того, вы узнаете, кто и зачем придумал идею отдыха и оздоровления на морском побережье, когда был открыт первый курорт Германии и в какой момент эта инициатива пришла в Пруссию.

Светлогорск сквозь эпохи

Разговор об истории Светлогорска мы начнем с прихода рыцарей Тевтонского ордена: вы увидите остатки построенной ими мельницы и узнаете, как она связана с основанием города. А прогуливаясь вдоль Тихого озера, услышите, как небольшой рыбацкий поселок Русемотер превратился в фешенебельный курорт Раушен и как здесь проводили время отдыхающие. Кроме того, насладитесь холмистыми панорамами, заглянете на вокзалы Светлогорск-1 и Светлогорск-2 и посетите современный парк 🌳 Муз.

Уютный Светлогорск

Гуляя по живописным тихим улочкам современного Светлогорска, вы увидите знаменитые и неприметные городские виллы и прикоснетесь к старинным липам. Оцените серпантин в долине Марса, поприветствуете «Царевну-лягушку» и рассмотрите изящную «Нимфу» Германа Брахерта в Лиственничном парке. А также прогуляетесь 👣 в парке Органного зала и посетите бывшую Лютеранскую кирху, ставшую уютным храмом Серафима Саровского.

Центральная площадь, солнечные часы и Балтийское море

Вы увидите современный театр эстрады Янтарь-холл — место проведения «Голосящего КиВиНа» и кинофестиваля «Балтийские дебюты». А пройдя через парк Времена года, где уснула юная Мари из сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», окажетесь на Центральной площади города. В завершение спуститесь на Новый променад, где рассмотрите мозаичные солнечные часы и полюбуетесь видами Балтийского моря.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.