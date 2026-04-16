5 отзывов оставили туристы

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Описание экскурсии

Увлекательные рассказы о древних временах

Вы погрузитесь в историю давно минувших дней земли под названием Земландия. Мы поговорим о том, каким образом формировался её рельеф и как люди обживали эту местность в раннюю эпоху, отыщем причины возникновения Балтийского моря и истоки его названия. Вы узнаете, кто и зачем придумал идею отдыха и оздоровления на морском побережье, когда был открыт первый курорт Германии и в какой момент эта инициатива пришла в Пруссию.

Светлогорск сквозь эпохи

Разговор об истории Светлогорска мы начнем с прихода рыцарей Тевтонского ордена: вы увидите остатки построенной ими мельницы и узнаете, как она связана с основанием города. А прогуливаясь вдоль Тихого озера, услышите, как небольшой рыбацкий поселок Русемотер превратился в фешенебельный курорт Раушен и как здесь проводили время отдыхающие.

Уютный Светлогорск

Гуляя по живописным тихим улочкам современного Светлогорска, вы рассмотрите знаменитые и неприметные городские виллы и прикоснётесь к старинным липам. Оцените серпантин в долине Марса, поприветствуете «Царевну-лягушку» и рассмотрите изящную «Нимфу» Германа Брахерта в Лиственничном парке. А также прогуляетесь в парке органного зала и посетите бывшую лютеранскую кирху, ставшую уютным храмом Серафима Саровского.

Центральная площадь, солнечные часы и Балтийское море

Вы увидите современный театр эстрады «Янтарь-холл» — место проведения «Голосящего КиВиНа» и кинофестиваля «Балтийские дебюты». А пройдя через парк «Времена года», где уснула юная Мари из сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», окажетесь на Центральной площади города. В завершение спуститесь на новый променад, где рассмотрите мозаичные солнечные часы и полюбуетесь видами Балтийского моря.

Организационные детали