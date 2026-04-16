5 отзывов оставили туристы

Вы погрузитесь в историю давно минувших дней земли под названием Земландия. Мы поговорим о том, каким образом формировался её рельеф и как люди обживали эту местность в раннюю эпоху, отыщем причины возникновения Балтийского моря и истоки его названия. Вы узнаете, кто и зачем придумал идею отдыха и оздоровления на морском побережье, когда был открыт первый курорт Германии и в какой момент эта инициатива пришла в Пруссию.
Светлогорск сквозь эпохи
Разговор об истории Светлогорска мы начнем с прихода рыцарей Тевтонского ордена: вы увидите остатки построенной ими мельницы и узнаете, как она связана с основанием города. А прогуливаясь вдоль Тихого озера, услышите, как небольшой рыбацкий поселок Русемотер превратился в фешенебельный курорт Раушен и как здесь проводили время отдыхающие.
Уютный Светлогорск
Гуляя по живописным тихим улочкам современного Светлогорска, вы рассмотрите знаменитые и неприметные городские виллы и прикоснётесь к старинным липам. Оцените серпантин в долине Марса, поприветствуете «Царевну-лягушку» и рассмотрите изящную «Нимфу» Германа Брахерта в Лиственничном парке. А также прогуляетесь в парке органного зала и посетите бывшую лютеранскую кирху, ставшую уютным храмом Серафима Саровского.
Центральная площадь, солнечные часы и Балтийское море
Вы увидите современный театр эстрады «Янтарь-холл» — место проведения «Голосящего КиВиНа» и кинофестиваля «Балтийские дебюты». А пройдя через парк «Времена года», где уснула юная Мари из сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», окажетесь на Центральной площади города. В завершение спуститесь на новый променад, где рассмотрите мозаичные солнечные часы и полюбуетесь видами Балтийского моря.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Светлогорск-2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7442 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря.
Помимо читать дальшеуменьшить
исторического, у меня есть искусствоведческое образование, опыт музейной работы и невероятная любовь к архитектуре и уличному искусству.
Приглашаю вас исследовать многогранную историю Калининграда и области вместе со мной и моей командой влюблённых в город единомышленников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 181 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Анастасия
Прекрасная экскурсия по Светлогорску! Огромное спасибо Татьяне
Хочу поблагодарить нашего замечательного экскурсовода Татьяну за потрясающую экскурсию по Светлогорску! Всё прошло просто на высшем уровне, остались только положительные эмоции.
Особенно хочется отметить её читать дальшеуменьшить
ответственный подход к делу. Ещё до начала экскурсии Татьяна сама позвонила мне, чтобы лично обговорить все организационные моменты: место встречи, время и детали. Это было очень приятно и удобно — чувствовалась забота о туристах, никакой суеты и недопонимания на месте.
Сама прогулка по городу получилась невероятно интересной и живой. Татьяна — профессионал с большой буквы: она рассказывает с душой, приводит удивительные исторические факты и красивые легенды. Мы словно перенеслись в прошлое Светлогорска (бывшего Раушена), но при этом получили массу полезных современных советов, где вкусно поесть и какие виды полюбоваться.
Всё очень, очень понравилось! Обязательно вернёмся в этот чудесный город и порекомендуем Татьяну всем своим друзьям. Спасибо за душевную атмосферу и отличный день!
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С
Светлана
Боали индивидуальную экскурсию,чтобы двигаться в своем режиме. Очень понравилась гид Вероника! Патриот своей профессии,знает все и дальше больше. Светлогорск нам очень понравился,столько интересного нам рассказали,показали все интересные места,все запоминалось очень хорошо. Рекомендую эту экскурсию!! Спасибо Веронике!
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Юлия
Вчера начали день в Светлогорске в сопровождении замечательного экскурсовода Татьяны. Два с половиной часа пролетели незаметно, маршрут пролегал по парадным улицам и "тайным" закоулкам курорта, рассказ охватывал основные аспекты истории читать дальшеуменьшить
города, приправленные множеством интересных деталей: архитектурных и бытовых. Очень благодарны Татьяне за рекомендации относительно ресторанов и других полезных и интересных мест для посещения! Наши дети-подростки и мы с мужем были приятно впечатлены прогулкой, очень рекомендую!
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юлия
нашим гидом была Екатерина. считаю, нам повезло - Екатерина прекрасно знает историю своего города и с большой любовью рассказывает о родных местах туристам. в компании с Екатериной у нас получилась очень приятная дружеская прогулка. еще и с погодой повезло!
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В
Валерий
Очень понравилась. Экскурсовод очень грамотный и приятный. Большое Спасибо! 🤗👍🌞
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Анна
Очень приятная и насыщенная экскурсия по Светлогорску с местным гидом Екатериной. За 2,5 часа удалось увидеть все самые интересные места без спешки и перегрузки информацией — маршрут продуман и комфортен. читать дальшеуменьшить
Рассказ был живой и увлекательный, чувствуется любовь к городу и глубокое знание его истории. Время пролетело незаметно, осталось только хорошее впечатление и желание вернуться снова. Всем рекомендуем эту экскурсию с Екатериной, не пожалеете 👍
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