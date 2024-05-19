Свияжск — живописный и тихий остров вверх по Волге, который сможет рассказать об эволюции Русской государственности эпохи Ивана Грозного и амбициях молодого царя. На прогулке вы исследуете это место, услышите его историю и рассмотрите уникальные фресковые росписи 16 века.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главные памятники Свияжска

Площадь острова 67 гектаров, перемещение только пешком, поэтому для исследования всего Свияжска и целого дня будет мало. Поэтому лимитированный маршрут охватывает ключевые достопримечательности. Приготовитесь изучить фрески Успенского собора — памятника ЮНЕСКО, посетить Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянную Троицкую церковь и Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости». Мы рассмотрим комплекс городской застройки на Рождественской площади, а если останется время, посетим один из свияжских музеев. Во время нашей прогулки вы узнаете:

Как готовую крепость, больше Московского Кремля, Иван Грозный с военными инженерами смогли перевести в Казанский край и построить за 4 недели

Как исламская культура нашла отражение в росписях православного храма

Чем отличается церковная живопись 16 века от других эпох

Как архитектура Запада ушла так далеко на Восток

Как многообразие культурных традиций, глубину истории и желание ее сохранить высоко оценили эксперты ЮНЕСКО

И много того, чего не узнаешь в путеводителях.

Страницы советской истории

Позже мы приоткроем завесу тайн периода сталинских репрессий: перед вами оживут воспоминания местных жителей о ГУЛАГ и тюрьме НКВД, вербальная архивная хроника о полит-заключенных, задокументированные цифры узников и часть взорванного руинного Свияжска.

Организационные детали

Экскурсия в Свияжск — это одна из самых емких и сложных в смысле требуемого запаса внимания и эмоций, поэтому рекомендуется путешественникам старше 16 лет. К сожалению, не подходит для маломобильных граждан.

Дополнительные расходы

Билеты на остров — 100-130 руб. /чел.

Билеты в музей по желанию — 500 руб. /чел.

Возможно провести экскурсию для большего количества путешественников за доплату:

— для группы 2-3 человек на автомобилях Hyundai ix35 или Nissan Qashqai — 4500 руб.

— для группы 4-8 человек на автомобиле Hyundai Starex — 6000 руб.

— для группы 4-8 человек на минивэне Mercedes Sprinter — 12 500 руб.

— для группы 2-3 человек на автомобилях Hyundai ix35 или Nissan Qashqai — 4500 руб. — для группы 4-8 человек на автомобиле Hyundai Starex — 6000 руб. — для группы 4-8 человек на минивэне Mercedes Sprinter — 12 500 руб. Для аренды автомобиля в день подтверждения заказа необходимо перевести мне предоплату — 2000 руб. Эта сумма не возвращается при отмене заказа с вашей стороны. После получения предоплаты я отправлю вам документ, подтверждающий бронирование авто

Как проходит экскурсия

В стоимость включен трансфер на автомобиле Lada для 1 путешественника. Гид-водитель — это небезопасно, поэтому для экскурсии арендуется автомобиль с водителем, чтобы гид не отвлекался на дорогу

Начало и окончание экскурсии в Казани

По рекомендациям ЮНЕСКО и музея-заповедника любой объект на острове может быть закрыт для посещения в любой момент по независящим от них причинам

Ежегодно Свияжск посещают 1 миллион организованных туристов, поэтому ваш терпеливый и позитивный настрой очень поможет гиду создать положительную атмосферу. Со своей стороны я всегда делаю все возможное, чтобы ожидания в возможных очередях было минимальным, а маршрут максимально комфортным и интересным.

Важно! Время посещения памятников