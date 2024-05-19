Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Свияжск — живописный и тихий остров вверх по Волге, который сможет рассказать об эволюции Русской государственности эпохи Ивана Грозного и амбициях молодого царя.
На прогулке вы исследуете это место, услышите его историю и рассмотрите уникальные фресковые росписи 16 века.
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47 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главные памятники Свияжска
Площадь острова 67 гектаров, перемещение только пешком, поэтому для исследования всего Свияжска и целого дня будет мало. Поэтому лимитированный маршрут охватывает ключевые достопримечательности. Приготовитесь изучить фрески Успенского собора — памятника ЮНЕСКО, посетить Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянную Троицкую церковь и Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости». Мы рассмотрим комплекс городской застройки на Рождественской площади, а если останется время, посетим один из свияжских музеев. Во время нашей прогулки вы узнаете:
Как готовую крепость, больше Московского Кремля, Иван Грозный с военными инженерами смогли перевести в Казанский край и построить за 4 недели
Как исламская культура нашла отражение в росписях православного храма
Чем отличается церковная живопись 16 века от других эпох
Как архитектура Запада ушла так далеко на Восток
Как многообразие культурных традиций, глубину истории и желание ее сохранить высоко оценили эксперты ЮНЕСКО
И много того, чего не узнаешь в путеводителях.
Страницы советской истории
Позже мы приоткроем завесу тайн периода сталинских репрессий: перед вами оживут воспоминания местных жителей о ГУЛАГ и тюрьме НКВД, вербальная архивная хроника о полит-заключенных, задокументированные цифры узников и часть взорванного руинного Свияжска.
Организационные детали
Экскурсия в Свияжск — это одна из самых емких и сложных в смысле требуемого запаса внимания и эмоций, поэтому рекомендуется путешественникам старше 16 лет. К сожалению, не подходит для маломобильных граждан.
Дополнительные расходы
Билеты на остров — 100-130 руб. /чел.
Билеты в музей по желанию — 500 руб. /чел.
Возможно провести экскурсию для большего количества путешественников за доплату: — для группы 2-3 человек на автомобилях Hyundai ix35 или Nissan Qashqai — 4500 руб. — для группы 4-8 человек на автомобиле Hyundai Starex — 6000 руб. — для группы 4-8 человек на минивэне Mercedes Sprinter — 12 500 руб.
Для аренды автомобиля в день подтверждения заказа необходимо перевести мне предоплату — 2000 руб. Эта сумма не возвращается при отмене заказа с вашей стороны. После получения предоплаты я отправлю вам документ, подтверждающий бронирование авто
Как проходит экскурсия
В стоимость включен трансфер на автомобиле Lada для 1 путешественника. Гид-водитель — это небезопасно, поэтому для экскурсии арендуется автомобиль с водителем, чтобы гид не отвлекался на дорогу
Начало и окончание экскурсии в Казани
По рекомендациям ЮНЕСКО и музея-заповедника любой объект на острове может быть закрыт для посещения в любой момент по независящим от них причинам
Ежегодно Свияжск посещают 1 миллион организованных туристов, поэтому ваш терпеливый и позитивный настрой очень поможет гиду создать положительную атмосферу. Со своей стороны я всегда делаю все возможное, чтобы ожидания в возможных очередях было минимальным, а маршрут максимально комфортным и интересным.
Важно! Время посещения памятников
Успенский собор: с 1 мая по 30 сентября в сухую погоду, при температуре воздуха не выше 30
Никольская трапезная церковь (музей): посещение бесплатно ежедневно кроме пн и вт
Троицкая деревянная церковь: с 1 мая по 30 сентября в сухую погоду
Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости»: круглогодично
Посещение одного музея (по желанию, входные билеты оплачиваются отдельно в выбранном музее): возможно при соблюдении тайминга 5 часов. В летний период, чтобы посетить музеи, нужно увеличить продолжительность до 6 часов. Вы можете написать мне об этом в сообщении.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Свияжске
Провёл экскурсии для 5351 туриста
Меня зовут Александр. Мне самому не нравятся скучные и академические экскурсии, поэтому я превращаю классическую экскурсию в дружественную прогулку. При этом являюсь лицензированным гидом I категории по памятникам ЮНЕСКО: Казанский кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и Национальный музей РТ.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Ольга
19 мая 2024
Большое спасибо, Александр, от нашей небольшой группы за чудесную поездку. информативно, структурировано, интересно. Очень рекомендую действительно профессионального гида. Спасибо нашему водителю Игорю за комфортный автомобиль и безопасную езду🤗
О
Оксана
15 апр 2024
Великолепный экскурсовод. Прекрасная подача материала: современно, легко, с юмором, не утомительно, но при этом с фундаментальными знаниями. Рекомендую! Остались очень довольны.
Наталья
11 апр 2024
Хорошая экскурсия с сопровождением.
С
Светлана
17 мар 2024
Поездка в Свияжск оставила незабываемые впечатления! И это благодаря Александру. Он владеет уникальной способностью увлечь, удивить и рассказать в нестандартном формате исторические факты. Легко, с прекрасным чувством юмора, уважением и читать дальше
достоинством, в постоянном диалоге с нами, Александр за несколько часов поведал нам свои знания и позволил погрузиться в глубину событий, произошедших на острове Свияжск. В финале экскурсии мы любезно попросили Александра провести для нас дополнительный экскурс по Казанскому Кремлю. Получив согласие, мы продлили для себя интереснейшее погружение в мир истории Казани. Очень рекомендуем!!!
Н
Настя
3 янв 2024
Александр всегда был на связи до поездки. Приехали за нами на окраину города, минута в минуту. Маршрут построили так как мы просили. Было очень холодно и Александр старался рассказать нам больше в тепле. Экскурсия познавательна и увлекательна, узнали много нового. Комфортный автомобиль. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!
А
Анжела
2 дек 2023
Отличная подача материала, постоянное взаимодействие с гидом в формате вопрос- ответ, возможность" покопаться" в своей памяти и стать немного историком, немного археологом) Совершенно уникальное место, Свияжск) рекомендую посещать с Александром, будет очень интересно!!!
С
Светлана
8 ноя 2023
Отличный формат! Отличная команда! Огромная балогаидарность Александру и Дмитрию. Александр легко и интересно рассказывает как по дороге, так и в самом Свияжске. Отлично знает историю и текущий статус. Дополнительную изюминку читать дальше
привнесли мифы и легенды, там где это было по теме и к месту.. Очень грамотно выстроен маршрут, так что ни мы ни нам не мешали экскурсионные группы. Гибкий подход: предложил на выбор музеи или трапезу, выбрали музей архиологического дерева, и не пожалели.
О
Ольга
4 окт 2023
Замечательная поездка, потрясающие виды, много исторической информации
Е
Елена
25 сен 2023
Очень понравилось в экскурсии все. Александр,очень уважителен к гостям,сам приятный и образованный,ненавязчивый и с легкостью доносит самую суть. Будем рекомендовать знакомым!!
В
Вадим
10 сен 2023
Место потрясающее и уникальное! Большое спасибо Александру. Очень компетентно, приятно в общении, великолепный тайм-менеджмент. Обязательно порекомендуем знакомым.
Д
Дмитрий
24 июля 2023
Отличная экскурсия, рекомендую - не пожалеете. Александр интересный собеседник и рассказчик. Узнали много интересного. Свияжск потрясающее и умиротворённое место, там хочется просто погулять, однозначно посетим ещё раз. Организация на высоте. Гид всегда был на связи и прибыл за нами в гостиницу точно во время.
А
Андрей
21 июля 2023
Провели с Александром два дня. Программа получилась очень насыщенной, думаю, что можно поставить 5+. Маршруты очень интересные, с учетом наших пожеланий и интересов, на одном дыхании. Получилось даже сходить туда, читать дальше
куда, казалось бы, что уже невозможно)). Много информации на тему того, куда еще можно сходить и съездить. Все было очень профессионально, интересно, тактично и внимательно, только положительные эмоции. Очень рекомендую всем. Спасибо большое!
С
Сергей
30 мая 2023
Впервые с супругой посетили Свияжск в сопровождении Александра. Очень понравилась экскурсия! Рассказ Александра о Свияжске и его истории, предоставленная возможность посетить Успенский собор, оставили только положительные впечатления! По дороге Александр рассказывал историю края. Приятно слушать человека, любящего Татарстан и его историю!
Юлия
19 мая 2023
Экскурсия в Свияжск в сопровождении Александра - это увлекательное путешествие в историю первого православного города в Среднем Поволжье. Находясь в живописном месте слияния Волги, Свияги и Щуки, город поражает своими читать дальше
панорамными видами. Вместе с Александром мы любовались фресками Успенского собора, посетили Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянную Троицкую церковь, Собор Богоматери иконы «Всех Скорбящих Радости». Программа экскурсии очень насыщенная, но благодаря умелой организации нашего гида совсем не утомительная и очень познавательная. Александр прекрасно владеет историческим материалом и умеет увлечь слушателей. Получили огромное удовольствие! Благодарю!
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Маша
8 мая 2023
Экскурсия в Свияжск с Александром получилась необыкновенная! Александр - удивительный, много знающий рассказчик, интересный и внимательный собеседник с чувством юмора, много знает, отлично владеет словом - невозможно отрваться от повествования) читать дальше
Экскурсия на машине организована с максимальным удобством для пассажиров, марщрут разработан так, что мы смогли посмотреть всё, что хотели. Нас было 4 человека, понравилось всё и всем! Только отличные рекомндации! Компания из Сергиева Посада.
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