1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000₽ за экскурсию
Групповая
8 часов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРасим26 мая 2024Хорошая экскурсия, много интересной информации в автобусе, удачный маршрут. Хорошо бы учитывать ситуацию с пробками, чтобы задержаться, например, в Раифском монастыре, если нет пробок.
- ССофья11 мая 2024Экскурсия понравилась очень, конечно рекомендую.
- ИИгорь9 мая 2024Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ВВиктор2 мая 2024Отличная экскурсионная компания, все профессионально, все интересно!
- ННиколай27 апреля 2024Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!
- ТТатьяна25 апреля 2024Экскурсовод просто супер, прекрасная эрудиция, подача материала,, пунктульность, доброжелательность, впечатления самые лучшие
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Троицкая деревянная церковь»
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