Индивидуальные экскурсии в Свияжске с личным гидом

Найдено 12 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Свияжске, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
9 300 за всё до 6 чел.
Остров-град Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000 за экскурсию
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
Начало: В пригороде Казани
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200 за всё до 5 чел.
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
История острова-града Свияжск
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
История острова-града Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Начало: Г. Казань. Ул. Саида Галеева 6
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Начало: Свияжск, по договоренности
Расписание: Ежедневно. Время по договоренности.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 450 за всё до 5 чел.
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Остров-град Свияжск на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Начало: Ул. Брюсова, 51
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Великолепие острова-град Свияжск
Индивидуальная
6 часов
Великолепие острова-град Свияжск
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По субботам в 10:30
24 авг в 10:30
31 авг в 10:30
19 500 за всё до 4 чел.
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Начало: Свияжск, По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    17 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
    Были с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 маяБыли с мужем на экскурсии Руфата 4 мая
  • Б
    Буткова
    12 мая 2024
    Старинный Свияжск и Юный Иннополис
    Спасибо гидам за экскурсию. Экскурсия прям на контрасте. Духовность и прогресс. Познавательно, интересно, хочется вернуться.
  • И
    Игорь
    9 мая 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
  • М
    Маргарита
    8 мая 2024
    Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
    Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
  • Н
    Николай
    27 апреля 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
    Экскурсовод просто супер, прекрасная эрудиция, подача материала,, пунктульность, доброжелательность, впечатления самые лучшие
  • О
    Ольга
    6 августа 2023
    Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Прекрасная экскурсия,профессиональный капитан и отличный экскурсовод. Все в восторге)
  • Т
    Татьяна
    6 июля 2023
    Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Лариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере и узнали много, прекрасно провели
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    время на острове. Впечатлились Свияжском, его историей и современностью. На автобусе с большой группой - не такой кайф. Приехали на причал на такси, обратно вернулись на электричке. Нас доставили под расписание. Не из центра города, но оно того стоило, точно. Если бы позволила погода, нас бы еще на пляж отвезли. Мне жаль только, что еще за парочкой оладушек не вернулась)) Говорите путешественником, чтоб брали сразу по три! Лариса и Капитан, спасибо огромное! На фото - это наш кораблик нас ожидает пока мы гуляем

    Лариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере иЛариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере иЛариса, спасибо за путешествие. Моей семье понравилась поездка. Рекомендую всем однозначно! И покатались на катере и
  • Е
    Евгения
    2 февраля 2023
    Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Самое незабываемое — это маршрут! Мы с Владивостока, таких огромных рек у нас нет. Поэтому путешествие по Волге до острова
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    Свияжск нас очень впечатлило. Виды с акватории Волги — неописуемы! Спасибо Ларисе и её мужу капитану за то, что дали насладиться этой экскурсией в полном объеме! Лариса провела нас по всему острову, рассказывая интересные и значимые факты не только из древних времен, но и из нашей современности. Отдельное спасибо невестке Ларисы за помощь в розыске забытом нами на перроне рюкзаке! Не забудем эту экскурсию никогда! Вспоминаем её частенько с теплотой и благодарностью!

    Самое незабываемое — это маршрут! Мы с Владивостока, таких огромных рек у нас нет. Поэтому путешествиеСамое незабываемое — это маршрут! Мы с Владивостока, таких огромных рек у нас нет. Поэтому путешествие

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
  2. Остров-град Свияжск
  3. Речная экскурсия в остров-град Свияжск
  4. Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
  5. История острова-града Свияжск
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Троицкая деревянная церковь
  2. Успенский Собор
  3. Храм Всех Религий
  4. Раифский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июне 2024
Сейчас в Свияжске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 7 500 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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