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Групповая
8 часов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий - групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу русского средневековья, посетите величественные монастыри и узнайте о единении религий. Уникальная экскурсия для всей семьи
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
2 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по Свияжску: история и архитектура
Путешествие в Свияжск и Храм Всех Религий подарит вам уникальную возможность увидеть культурные и духовные символы Татарстана. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
5 июля в 11:00
1 900₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
Начало: Речной порт, ул. Девятаева, д. 1
Расписание: Ежедневно в 10:00, Вт, пт, сб в 08:20
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия28 июня 2024Комфортабельный и чистый автобус с кондиционером! Эрудированный и приятный гид! Что еще нужно для экскурсии?!))
- ККоролева22 июня 2024Остров-град Свияжск понравился. Красивые храмы, благоустроенная территория, замечательная природа. Спасибо!
- ООльга8 июня 2024Интересная, познавательная экскурсия. Жаль, мало по времени. Не включены в программу посещения музеев. Экскурсовод Динара подробно рассказала историю острова. Ответила на все интересующие вопросы
- ВВиктор31 мая 2024Довольно интересная экскурсия. По дороге туда заезжали в Храм всех религий. Обидно, что не было экскурсии по Храму всех религий.
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Групповые»
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