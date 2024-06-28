читать дальше Всю дорогу до Свияжска экскурсовод рассказывал историю появления города, историю освоения данной местности. Иваном Грозным. На самом острове прошлись по храмам. Было довольно интересно. Но, это экскурсия на целый день. Поэтому в этот день планировать еще что-то очень сложно.

Довольно интересная экскурсия. По дороге туда заезжали в Храм всех религий. Обидно, что не было экскурсии по Храму всех религий.