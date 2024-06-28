Групповые экскурсии Свияжска

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Свияжске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
34 отзыва
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий - групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу русского средневековья, посетите величественные монастыри и узнайте о единении религий. Уникальная экскурсия для всей семьи
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
2 400 за человека
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Групповая
6 часов
11 отзывов
Групповая экскурсия по Свияжску: история и архитектура
Путешествие в Свияжск и Храм Всех Религий подарит вам уникальную возможность увидеть культурные и духовные символы Татарстана. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
5 июля в 11:00
1 900 за человека
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
8 часов
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
Начало: Речной порт, ул. Девятаева, д. 1
Расписание: Ежедневно в 10:00, Вт, пт, сб в 08:20
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    28 июня 2024
    Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Комфортабельный и чистый автобус с кондиционером! Эрудированный и приятный гид! Что еще нужно для экскурсии?!))
  • К
    Королева
    22 июня 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Остров-град Свияжск понравился. Красивые храмы, благоустроенная территория, замечательная природа. Спасибо!
  • О
    Ольга
    8 июня 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Интересная, познавательная экскурсия. Жаль, мало по времени. Не включены в программу посещения музеев. Экскурсовод Динара подробно рассказала историю острова. Ответила на все интересующие вопросы
  • В
    Виктор
    31 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Довольно интересная экскурсия. По дороге туда заезжали в Храм всех религий. Обидно, что не было экскурсии по Храму всех религий.
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    Всю дорогу до Свияжска экскурсовод рассказывал историю появления города, историю освоения данной местности. Иваном Грозным. На самом острове прошлись по храмам. Было довольно интересно. Но, это экскурсия на целый день. Поэтому в этот день планировать еще что-то очень сложно.

Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
  2. Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
  3. Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Успенский Собор
  2. Троицкая деревянная церковь
  3. Храм Всех Религий
  4. Раифский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июле 2024
Сейчас в Свияжске в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 2 600. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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