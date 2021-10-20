Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск

Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани

5
2 отзыва
Задача этой экскурсии — познакомить вас не только с красивыми природными и историческими памятниками Татарстана, но и показать примеры знаковых идей, гармонично воплощенных в архитектурных постройках.

Вы побываете в центре духовного единения, узнаете о роли Верхнего Услона в жизни страны и, конечно, исследуете детище Ивана Грозного — чудо-град, ставший поволжским Иерусалимом.
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск

Что вас ожидает

Храм всех религий — центр духовного единения

В поселке Старое Аракчино вы посетите один из самых удивительных храмов в мире, где православные купола соседствуют с мусульманским минаретом и буддийской пагодой. Пройдете по его залам и через архитектурные элементы познакомитесь с главной идеей основателя храма, полагавшего, что все религии мира едины и ведут к добру и свету. Оцените уединенную атмосферу территории вдали от шума и суеты мегаполиса. А на прогулке поговорим о том, как молодое строение остается одним из самых почитаемых туристических мест в России наряду с казанскими мечетями и соборами, построенными в Средневековье.

История Верхнего Услона

Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки. Я расскажу, какую историческую роль он сыграл в жизни Казани и всей страны в период Гражданской войны, а также объясню ценность его стратегического положения, использованного командованием Красной армии при боях с белогвардейцами.

Остров-град Свияжск — чудо татарской земли

Сухопутным путем вы доберетесь до Свияжска, находящегося в живописном месте слияния Волги, Свияги и Щуки. Услышите предание об Иване Грозном, которому приглянулся остров-град на «Круглой горе», и удивительные факты о крепости, построенной по его приказу для нападения на Казань. Узнаете, как город стал православным центром Поволжья, взглянете на золоченые купола церквей с белокаменными стенами монастырей, поразитесь плотности старинных обителей, ведь не было в России уголка, где на 1 кв. км. приходилось бы столько религиозных объектов. И оцените редкий образец единения природы и человека, создавшего гармонию между памятниками и окружающим ландшафтом.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии (автомобиль Мазда 6)
  • Обязательных дополнительных расходов нет
  • В Свияжске у вас будет свободное время (40-60 мин)
  • Я заберу вас в любом удобном вам месте города и после экскурсии привезу обратно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Руфат
Руфат
С тех пор, как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которые с удовольствием рассказываю гостям. Увлечение постепенно переросло в профессию, сейчас я аккредитованный гид и стараюсь, чтобы на моих экскурсиях людям было комфортно, уютно и интересно!
Задать вопрос

2 настоящих отзыва от туристов

Н
20 окт 2021
Прекрасный день! Прекрасный гид! Прекрасная экскурсия, очень советую.
Т
29 июня 2021
Руфат грамотный экскурсовод, хороший рассказчик, с юмором. Несмотря на жару, не устали. Приятный бонус - Руфат завёз нас в Иннополис. Очень рекомендую этого экскурсовода.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Свияжска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏛История и архитектура#Соборы и храмы

Еще несколько похожих предложений в Свияжске

Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
1 200
за 1 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Обзорная 6-часовая автобусная экскурсия из центра Казани на остров-град Свияжск и визит в Храм всех...
Ежедневно в 11:00
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
4.6
8
1 500
за 1 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
ежедневно в 10:00
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Индивидуальная экскурсия
5
2
11 900
за 1-6 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-5 чел.
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия в Свияжск на катере с гидом
Индивидуальная экскурсия
17 000
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Свияжск на катере с гидом
Отправляйтесь в остров-град Свияжск на катере с ветерком
По договоренности
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Свияжск стал форпостом для войск Ивана Грозного во времена казанских походов
по договоренности
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
16
3ч 30м
8 900
за 1-6 чел.
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
История острова-града Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5 600
за 1-3 чел.
История острова-града Свияжск
Свияжск - уникальный город-крепость, ставший центром православия Поволжья
Каждый день
Остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-10 чел.
Остров-град Свияжск
Свияжск - исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги в Волгу
Ежедневно
Остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
12
5 850
за 1-8 чел.
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Свияжске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Свияжске
🇷🇺