Полезная информация о Свияжске
Что нужно знать о Свияжске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 17 экскурсий
Местное время в Свияжске
13:2938
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Свияжск
|По-английски
|Sviyazhsk
|Население города
|3 500 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
Где находится Свияжск на карте
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