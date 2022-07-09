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Полезная информация о Свияжске

Что нужно знать о Свияжске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 17 экскурсий
Местное время в Свияжске
13:2938
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСвияжск
По-английскиSviyazhsk
Население города3 500 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Свияжск на карте

Популярные экскурсии в Свияжске

Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
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Вы увидите чудесный Остров-град Свияжск
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
Остров Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
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Вас ждет сказочный град Свияжск с музеями
Великолепие острова-град Свияжск
Великолепие острова-град Свияжск
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Вы увидите: Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем XVI-XVIII веков
Обзорная экскурсия по Острову-град Свияжск и Казани
Обзорная экскурсия по Острову-град Свияжск и Казани
8800
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Вас ждет обзорная экскурсия по главными достопримечательностями музея-заповедника «Остров-град Свияжск»
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
Старинный Свияжск и Юный Иннополис
7400
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Вы посетите 2 удивительных места
В сказочный Свияжск с историком
В сказочный Свияжск с историком
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3 отзыва
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Путешествие на остров Буян
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
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С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
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6500
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Свияжск - исторический город в Татарстане
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
5
2 отзыва
1600
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Обзорная 6-часовая автобусная экскурсия из центра Казани на остров-град Свияжск
Индивидуальная экскурсия в Свияжск на катере с гидом
Индивидуальная экскурсия в Свияжск на катере с гидом
17000
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Отправляйтесь в остров-град Свияжск на катере с ветерком
История острова-града Свияжск
История острова-града Свияжск
5
1 отзыв
7000
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Свияжск - уникальный город-крепость, ставший центром православия Поволжья
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
Свияжск - Форпост Ивана Грозного
5
1 отзыв
5500
за всё
Свияжск стал форпостом для войск Ивана Грозного во времена казанских походов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
5
4 отзыва
14940
за всё
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
5
3 отзыва
12800
за всё
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
5
20 отзывов
6500
за всё
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
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