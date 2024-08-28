1 час
Водная прогулка
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Начало: На Пушкинской набережной
«Для этого мы отправимся на водную прогулку, чтобы рассмотреть прекрасную панораму Таганрога с моря»
Расписание: ежедневно в 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 000₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Греческие уголки Таганрога и прогулка на яхте
Начало: Пушкинская набережная, 1, Таганрог
«После морской прогулки вас ждет экскурс в великолепный прошлый Таганрог, когда жившие здесь представители далекой Эллады активно влияли на жизнь нашего города»
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
2 100₽ за человека
1 час
Водная прогулка
По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
Насладитесь видами Таганрога с моря, узнайте легенды гавани и окунитесь в открытое море на катере Corvett 750. Комфорт и безопасность гарантированы
Начало: На Пушкинской наб
«Морская прогулка — это возможность увидеть город с другого ракурса»
Расписание: ежедневно в 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 августа 2024Прекрасный экскурсовод,прекрасный маршрут,прекрасный город Таганрог! Экскурсовод влюбила нас в ваш солнечный город с сумасшедшей историей! С огромной благодарностью гости из младшего брата,Санкт-Петербурга.
- ЕЕкатерина20 августа 2024Дети попросили морскую прогулку. В интернете попалась эта. Настроена была достаточно скептически: смутила незнакомая мне площадка и порядок оплаты. Далее
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в сентябре 2024
Сейчас в Таганроге в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 2 100. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Водные экскурсии в Таганроге на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024