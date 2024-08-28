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был перенос времени начала, что тоже не очень обрадовало, но потом я поняла, что начало экскурсии в 18:00 удачнее чем то, что выбрала я. Вечером было на так жарко и закатное солнце украшало город. Гид Наталья Викторовна просто великолепна. Душевно и с любовью рассказала про город. Приятно слушать. Самые позитивные впечатления.