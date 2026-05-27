Таганрог с воды выглядит иначе — спокойнее и шире.
Вы пройдёте вдоль берега, увидите город и рыбацкий посёлок Богудония, узнаете о прошлом гавани и почувствуете атмосферу южного портового города.
Описание экскурсии
Панорамы Таганрога
Вы увидите город с моря и взглянете на мыс Таганий Рог с того ракурса, с которого его когда-то видел Пётр I.
Богудония
Рыбацкий посёлок, похожий на город в городе, — одно из самых атмосферных мест Таганрога.
История гавани
Вы узнаете, как строилась Таганрогская гавань и какую роль город играл в торговле и морской жизни.
Легенды побережья
Поговорим о людях, событиях и историях, которые связаны с этими местами.
Организационные детали
- Перед поездкой проводится инструктаж, на борту есть спасательные жилеты
- При хорошей погоде можно искупаться в открытом море
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской наберженой
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Таганроге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 733 туристов
Наша компания — лучший помощник для путешественников и гостей города Таганрога. На борту катеров есть всё необходимое для прекрасного отдыха, а мы с радостью покажем вам самые красивые места.
