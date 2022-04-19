Программа экскурсии:

10:50 Сбор группы у солнечных часов на Каменной лестнице.

11:00 – 14:00 Начинаем наш маршрут для гурманов с рассказом об Азовском море, его морских обитателях и блюдах, которые подавались и подаются в ресторанах и кафе Таганрога. В связи с морской тематикой посещаем кафе «Еще, еще… ».

Далее наш путь лежит по главной улице города – Петровской, где нас ждет история о первом в городе ресторане «Волна». Посмотрим обновленный интерьер заведения, узнаем о фирменных блюдах и преимуществах сервиса.

Наш гастрономический тур продолжается и следующий пункт нашей дегустации –ресторан грузинской кухни «Кеци». Грузия – это теплое гостеприимство, музыка, песни и, конечно, вино с сыром!

Идем в кафе «Тарель» бывший «Русский чай», где нас ждет чашечка ароматного горячего чая и пирог с абрикосами. А чайная баба будет рада поделиться с вами рецептами заваривания чая и таганрогскими баранками.