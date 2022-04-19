10:50 Сбор группы у солнечных часов на Каменной лестнице.
11:00 – 14:00 Начинаем наш маршрут для гурманов с рассказом об Азовском море, его морских обитателях и блюдах, которые подавались и подаются в ресторанах и кафе Таганрога. В связи с морской тематикой посещаем кафе «Еще, еще… ».
Далее наш путь лежит по главной улице города – Петровской, где нас ждет история о первом в городе ресторане «Волна». Посмотрим обновленный интерьер заведения, узнаем о фирменных блюдах и преимуществах сервиса.
Наш гастрономический тур продолжается и следующий пункт нашей дегустации –ресторан грузинской кухни «Кеци». Грузия – это теплое гостеприимство, музыка, песни и, конечно, вино с сыром!
Идем в кафе «Тарель» бывший «Русский чай», где нас ждет чашечка ароматного горячего чая и пирог с абрикосами. А чайная баба будет рада поделиться с вами рецептами заваривания чая и таганрогскими баранками.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия «Вкусное путешествие для гурманов»
Посещение кафе города с дегустацией
Интерактив в кафе
Что не входит
Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: Греческая улица, 58к1, Таганрог
Завершение: Петровская улица, 92, Таганрог
Когда и сколько длится
Когда: 23 января в 11:50
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
23 января в 11:50
Наталья — ваш гид в Таганроге
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них