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Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка

Прогулявшись по историческим улицам Таганрога, отправляйтесь на водную экскурсию. Насладитесь панорамой города с моря и узнайте его историю с нового ракурса
Прогулка по историческим улицам Таганрога завершится увлекательным морским путешествием.

С борта судна откроется великолепная панорама города, видимая глазами Петра Великого и Джузеппе Гарибальди.

Вы сможете насладиться видами на Таганрог с воды и услышать захватывающие легенды о воинственных амазонках и морских контрабандистах. Это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса и узнать его историю с другой стороны
4.7
111 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальная перспектива города с воды
  • 👀 Виды на Таганрог глазами исторических личностей
  • 📜 Захватывающие легенды и истории
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и детей старше 6 лет
  • 🚫 Отсутствие дополнительных расходов
  • 🛳 Профессиональные гиды на борту

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальные месяцы для водной прогулки вокруг мыса Таганрог - июнь, июль и август. В это время погода тёплая, море спокойное, а виды на город особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для путешествия, хотя в мае вода может быть прохладной, а в сентябре погода менее предсказуема. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать более прохладные условия и возможные ветра, которые могут повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка
Вокруг мыса Таганрог - морская прогулка

Что можно увидеть

  • Мыс Таганий Рог
  • Таганрог

Описание экскурсии

Таганрог с воды

За час вы не успеете заскучать — мы обогнём мыс Таганий Рог и увидим город с моря глазами Петра Великого, Джузеппе Гарибальди и адмирала Ушакова. Вы удивитесь тому, как по-разному смотрятся одни и те же достопримечательности с суши и с воды. А легенды о воинственных амазонках, рьяных корсарах и морских контрабандистах станут занимательным дополнением к видам на Таганрог.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Прогулка подойдет для взрослых и детей старше 6 лет
  • На борту сопровождать вас буду я или другой гид из нашей профессиональной команды

ежедневно в 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети от 6 до 14 лет1000 ₽
Стандартный билет1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Социалистическая 150Д
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Таганроге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 2788 туристов
Мы любим Таганрог всей душой и с радостью готовы делиться этой любовью с вами! Наши экскурсии — это всегда наполеоновские планы: нам хочется показать и рассказать как можно больше интересных
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фактов. Одно из главных правил — не только снабдить путешественника информацией, но и поделиться частичкой своего оптимизма и подарить хорошее настроение. Наша команда не раз становилась призёрами конкурса «Лидеры туриндустрии Дона», а один из нас — победитель конкурса «Мастера гостеприимства».

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
12
3
2
2
3
1
1
О
Дата посещения: 20 июл 2026
Все понравилось поездка классная впечатления приятные очень красивые виды едешь кайфуешь)
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А
мне очень понравилось и гид и экскурсия
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Ж
Дата посещения: 16 авг 2025
Прекрасная организация,отличный капитан,приерасный экскурсовод!!!!!Всем советуем!!!
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Виктория
Поездка очень понравилась, выбрали хорошее время, совсем нежарко в 18-00, плюс на обратной дороге ехали с ветерком. К этому могу добавить, что головной убор может улететь))) придерживайте руками и берите
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с собой расчёску, если будете без головного убора, ваши волосы обретут ооочень пышный объем))) по поводу экскурсии: было интересно и познавательно, видно, что экскурсовод любит и гордится своим городом, это очень важно для слушателя, начинаешь сам испытывать симпатию к истории и самому месту. Катер был небольшой, удобный и даже уютный. Отдельное спасибо капитану Павлу, очень аккуратный капитан. Одним словом, рекомендую

Поездка очень понравилась, выбрали хорошее время, совсем нежарко в 18-00, плюс на обратной дороге ехали с
Поездка очень понравилась, выбрали хорошее время, совсем нежарко в 18-00, плюс на обратной дороге ехали с
Поездка очень понравилась, выбрали хорошее время, совсем нежарко в 18-00, плюс на обратной дороге ехали с
Поездка очень понравилась, выбрали хорошее время, совсем нежарко в 18-00, плюс на обратной дороге ехали с
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С
Очень понравилась атмосфера экскурсии, интересный рассказ о Таганроге, его архитектуре, известных личностях. Сама прогулка, к сожалению, оказалась короткой из-за погодных условий. Так же, к сожалению, кроме Богудонии, увидеть ничего не
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удалось, хотелось бы больше знаковых и живописных мест. Может организаторам поможет увеличение тайминга прогулки.
Отдельно хочу отметить замечательную команду: капитана, бережно катавшего нас по заливу (в конце прокатил с ветерком, огромное спасибо за это) и нашего экскурсовода Наталью, грамотный, чуткий и очень приятный специалист.
Если ничего грандиозного не ожидать от экскурсии, то получите удовольствие. Рекомендую!

Очень понравилась атмосфера экскурсии, интересный рассказ о Таганроге, его архитектуре, известных личностях. Сама прогулка, к сожалению,
Очень понравилась атмосфера экскурсии, интересный рассказ о Таганроге, его архитектуре, известных личностях. Сама прогулка, к сожалению,
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Каролина
Ничто не сравнится с атмосферой, которую дарит капитан Павел, очень аккуратно и плавно управляет катером, профессионал своего дела, огромнейшее спасибо ему и экскурсоводу за интересный и увлекательный рассказ о Таганроге, очень советую посетить экскурсию, мой ребенок был счастлив. И муж которого было не затащить на экскурсию, остался под большим впечатлением 🚤
Ничто не сравнится с атмосферой, которую дарит капитан Павел, очень аккуратно и плавно управляет катером, профессионал
Ничто не сравнится с атмосферой, которую дарит капитан Павел, очень аккуратно и плавно управляет катером, профессионал
Ничто не сравнится с атмосферой, которую дарит капитан Павел, очень аккуратно и плавно управляет катером, профессионал
Ничто не сравнится с атмосферой, которую дарит капитан Павел, очень аккуратно и плавно управляет катером, профессионал
Ничто не сравнится с атмосферой, которую дарит капитан Павел, очень аккуратно и плавно управляет катером, профессионал
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