Прогулка по историческим улицам Таганрога завершится увлекательным морским путешествием.



С борта судна откроется великолепная панорама города, видимая глазами Петра Великого и Джузеппе Гарибальди.



Вы сможете насладиться видами на Таганрог с воды и услышать захватывающие легенды о воинственных амазонках и морских контрабандистах. Это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса и узнать его историю с другой стороны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальные месяцы для водной прогулки вокруг мыса Таганрог - июнь, июль и август. В это время погода тёплая, море спокойное, а виды на город особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для путешествия, хотя в мае вода может быть прохладной, а в сентябре погода менее предсказуема. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать более прохладные условия и возможные ветра, которые могут повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.