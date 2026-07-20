Прогулка по историческим улицам Таганрога завершится увлекательным морским путешествием.
С борта судна откроется великолепная панорама города, видимая глазами Петра Великого и Джузеппе Гарибальди.
Вы сможете насладиться видами на Таганрог с воды и услышать захватывающие легенды о воинственных амазонках и морских контрабандистах. Это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса и узнать его историю с другой стороны
С борта судна откроется великолепная панорама города, видимая глазами Петра Великого и Джузеппе Гарибальди.
Вы сможете насладиться видами на Таганрог с воды и услышать захватывающие легенды о воинственных амазонках и морских контрабандистах. Это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса и узнать его историю с другой стороны
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальная перспектива города с воды
- 👀 Виды на Таганрог глазами исторических личностей
- 📜 Захватывающие легенды и истории
- 👨👩👧👦 Подходит для взрослых и детей старше 6 лет
- 🚫 Отсутствие дополнительных расходов
- 🛳 Профессиональные гиды на борту
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальные месяцы для водной прогулки вокруг мыса Таганрог - июнь, июль и август. В это время погода тёплая, море спокойное, а виды на город особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для путешествия, хотя в мае вода может быть прохладной, а в сентябре погода менее предсказуема. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать более прохладные условия и возможные ветра, которые могут повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мыс Таганий Рог
- Таганрог
Описание экскурсии
Таганрог с воды
За час вы не успеете заскучать — мы обогнём мыс Таганий Рог и увидим город с моря глазами Петра Великого, Джузеппе Гарибальди и адмирала Ушакова. Вы удивитесь тому, как по-разному смотрятся одни и те же достопримечательности с суши и с воды. А легенды о воинственных амазонках, рьяных корсарах и морских контрабандистах станут занимательным дополнением к видам на Таганрог.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- Прогулка подойдет для взрослых и детей старше 6 лет
- На борту сопровождать вас буду я или другой гид из нашей профессиональной команды
ежедневно в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 6 до 14 лет
|1000 ₽
|Стандартный билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Социалистическая 150Д
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Таганроге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 2788 туристов
Мы любим Таганрог всей душой и с радостью готовы делиться этой любовью с вами! Наши экскурсии — это всегда наполеоновские планы: нам хочется показать и рассказать как можно больше интересных
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 111 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Дата посещения: 20 июл 2026
Все понравилось поездка классная впечатления приятные очень красивые виды едешь кайфуешь)
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А
мне очень понравилось и гид и экскурсия
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Ж
Дата посещения: 16 авг 2025
Прекрасная организация,отличный капитан,приерасный экскурсовод!!!!!Всем советуем!!!
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Поездка очень понравилась, выбрали хорошее время, совсем нежарко в 18-00, плюс на обратной дороге ехали с ветерком. К этому могу добавить, что головной убор может улететь))) придерживайте руками и берите
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С
Очень понравилась атмосфера экскурсии, интересный рассказ о Таганроге, его архитектуре, известных личностях. Сама прогулка, к сожалению, оказалась короткой из-за погодных условий. Так же, к сожалению, кроме Богудонии, увидеть ничего не
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Ничто не сравнится с атмосферой, которую дарит капитан Павел, очень аккуратно и плавно управляет катером, профессионал своего дела, огромнейшее спасибо ему и экскурсоводу за интересный и увлекательный рассказ о Таганроге, очень советую посетить экскурсию, мой ребенок был счастлив. И муж которого было не затащить на экскурсию, остался под большим впечатлением 🚤
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