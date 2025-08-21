Аудиогид по Таганрогу предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города. Слушатели узнают о жизни греческих переселенцев, чеховских персонажах и знаменитых жителях. В закрытом Телеграм-канале вас ждут аудиоматериалы, карта маршрута и исторические фотографии.
Прогулка без гида позволит самостоятельно исследовать достопримечательности и насладиться атмосферой города. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие Таганрога
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобный формат аудиогида
- 🏛️ Интересные исторические факты
- 📜 Доступ к уникальным материалам
- 🗺️ Самостоятельное изучение маршрута
- 🎨 Вдохновение от искусства и архитектуры
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание аудиогида
Вы увидите (снаружи):
- Особняки греческих переселенцев.
- Дома, где жили прототипы чеховских персонажей.
- Художественный музей.
- Дом Фаины Раневской.
- Дом Ипполита Чайковского, куда приезжал его брат-композитор.
- Дом первой жены Достоевского.
- Особняк, где провёл последние две недели жизни император Александр I.
- Каменную лестницу.
Вы узнаете:
- Как адвокат защитил крупного итальянского контрабандиста.
- Какую роль в истории Италии сыграл Таганрог.
- Где жила первая жена Фёдора Достоевского.
- Чем занимались греческие переселенцы в Таганроге.
- В каком доме останавливался Михаил Лермонтов.
- Где прошли пять лет затишья художника Куинджи.
Организационные детали
- Аудиогид оплачивается сразу после подтверждения бронирования — я вышлю вам номер банковской карты для перевода. После оплаты вы будете добавлены в закрытый Телеграм-канал. Там находятся аудиозаписи в соответствии с маршрутом, а также фото, документы и архитектурный словарь.
- Сообщество закрытое, сообщения НЕ пересылаются, поэтому покупайте аудиогид в соответствии с количеством человек.
- Аудиогид можно слушать в любое время и делать перерывы в экскурсии.
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле театра ИМ.А.П. Чехова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Таганроге
Провела экскурсии для 80 туристов
Я родилась в Таганроге и очень люблю свой город. На протяжении года работала в историко-краеведческом музее, делала свой аудиогид. Сотрудничаю с туристическими агентствами и третий год веду экскурсии в различных форматах. Я рада делиться историей Таганрога с путешественниками и местными жителями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
21 авг 2025
Прекрасная обзорная экскурсия. Здания и личности, о которых шла речь, действительно интересные. Идти можно в своем темпе.
