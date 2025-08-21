Мои заказы

Обзорная аудиоэкскурсия по Таганрогу (без гида)

Аудиогид станет вашим спутником в Таганроге. Узнайте о греческих переселенцах, героях Чехова и архитектуре, гуляя по историческим местам
Аудиогид по Таганрогу предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города. Слушатели узнают о жизни греческих переселенцев, чеховских персонажах и знаменитых жителях. В закрытом Телеграм-канале вас ждут аудиоматериалы, карта маршрута и исторические фотографии.

Прогулка без гида позволит самостоятельно исследовать достопримечательности и насладиться атмосферой города. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие Таганрога
5
1 отзыв

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Удобный формат аудиогида
  • 🏛️ Интересные исторические факты
  • 📜 Доступ к уникальным материалам
  • 🗺️ Самостоятельное изучение маршрута
  • 🎨 Вдохновение от искусства и архитектуры
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Что можно увидеть

  • Особняки греческих переселенцев
  • Дома чеховских персонажей
  • Художественный музей
  • Дом Фаины Раневской
  • Дом Ипполита Чайковского
  • Дом первой жены Достоевского
  • Особняк Александра I
  • Каменная лестница

Описание аудиогида

Вы увидите (снаружи):

  • Особняки греческих переселенцев.
  • Дома, где жили прототипы чеховских персонажей.
  • Художественный музей.
  • Дом Фаины Раневской.
  • Дом Ипполита Чайковского, куда приезжал его брат-композитор.
  • Дом первой жены Достоевского.
  • Особняк, где провёл последние две недели жизни император Александр I.
  • Каменную лестницу.

Вы узнаете:

  • Как адвокат защитил крупного итальянского контрабандиста.
  • Какую роль в истории Италии сыграл Таганрог.
  • Где жила первая жена Фёдора Достоевского.
  • Чем занимались греческие переселенцы в Таганроге.
  • В каком доме останавливался Михаил Лермонтов.
  • Где прошли пять лет затишья художника Куинджи.

Организационные детали

  • Аудиогид оплачивается сразу после подтверждения бронирования — я вышлю вам номер банковской карты для перевода. После оплаты вы будете добавлены в закрытый Телеграм-канал. Там находятся аудиозаписи в соответствии с маршрутом, а также фото, документы и архитектурный словарь.
  • Сообщество закрытое, сообщения НЕ пересылаются, поэтому покупайте аудиогид в соответствии с количеством человек.
  • Аудиогид можно слушать в любое время и делать перерывы в экскурсии.

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле театра ИМ.А.П. Чехова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Таганроге
Провела экскурсии для 80 туристов
Я родилась в Таганроге и очень люблю свой город. На протяжении года работала в историко-краеведческом музее, делала свой аудиогид. Сотрудничаю с туристическими агентствами и третий год веду экскурсии в различных форматах. Я рада делиться историей Таганрога с путешественниками и местными жителями!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
21 авг 2025
Прекрасная обзорная экскурсия. Здания и личности, о которых шла речь, действительно интересные. Идти можно в своем темпе.

