40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Таганрогу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но из-за холодов и ветров прогулки могут быть менее комфортными, хотя музеи остаются доступными для посещения.

Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками. Вы узнаете, с какими выдающимися личностями связана его история, насладитесь прогулкой по провинциальным улочкам и набережным, посетите чеховские места и наверняка удивитесь, как много уникального в этом небольшом городе

Описание экскурсии

Интересные факты из истории города

У Таганрога, заложенного Петром I, богатая история и европейские черты. Это малая родина Фаины Раневской, место смерти императора Александра I, первый в истории России город, построенный по заранее разработанному плану, и первый искусственный порт. Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель. Я расскажу, кто останавливался в Доме градоначальника и посещал местный яхт-клуб, покажу главные архитектурные памятники Таганрога, и прогулка по уютному южному городу будет не только приятной, но и познавательной.

Таганрог с неожиданной стороны

В Таганроге на каждом углу караулят неожиданности, с которыми вы обязательно познакомитесь. В Парке Горького увидите уникальное реликтовое дерево гинкго родом из мезозойской эры, которое помнит ещё динозавров. А в центре города посмотрите на особенный «круглый» дом — я расскажу, частью какого дерзкого масштабного замысла он был, согласно легенде. Вы пройдёте по Каменной лестнице и вспомните, прототипом какой другой, более знаменитой, она стала, а ещё посмотрите на единственный в России памятник итальянскому революционеру и узнаете о том, как он тут появился.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в историческом центре Таганрога. К месту начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно.

Вход в музеи Таганрога (Литературный музей, Лавка Чехова, Дом-музей А. Дурова и другие) осуществляется по желанию и оплачивается дополнительно. Непосредственно по музейным экспозициям экскурсию проводят штатные сотрудники конкретного музея за отдельную плату. Стоимость входного билета в любой из музеев города не превышает 200 руб.