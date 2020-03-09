40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Интересные факты из истории города

У Таганрога, заложенного Петром I, богатая история и европейские черты. Это малая родина Фаины Раневской, место смерти императора Александра I, первый в истории России город, построенный по заранее разработанному плану, и первый искусственный порт. Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель. Я расскажу, кто останавливался в Доме градоначальника и посещал местный яхт-клуб, покажу главные архитектурные памятники Таганрога, и прогулка по уютному южному городу будет не только приятной, но и познавательной.

Таганрог с неожиданной стороны

В Таганроге на каждом углу караулят неожиданности, с которыми вы обязательно познакомитесь. В Парке Горького увидите уникальное реликтовое дерево гинкго родом из мезозойской эры, которое помнит ещё динозавров. А в центре города посмотрите на особенный «круглый» дом — я расскажу, частью какого дерзкого масштабного замысла он был, согласно легенде. Вы пройдёте по Каменной лестнице и вспомните, прототипом какой другой, более знаменитой, она стала, а ещё посмотрите на единственный в России памятник итальянскому революционеру и узнаете о том, как он тут появился.