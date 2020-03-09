40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильная прогулка по миниатюрному городу с большой историей

Сергей
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Сергей – ваш гид
Морской и тёплый Таганрог — торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками.

Вы узнаете, с какими выдающимися личностями связана его история, насладитесь прогулкой по провинциальным улочкам и набережным, посетите чеховские места и наверняка удивитесь, как много уникального в этом небольшом городе.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча исторический Центр города Таганрога
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У этой экскурсии40 отзывов
4.95
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу

Что вас ожидает

Интересные факты из истории города
У Таганрога, заложенного Петром I, богатая история и европейские черты. Это малая родина Фаины Раневской, место смерти императора Александра I, первый в истории России город, построенный по заранее разработанному плану, и первый искусственный порт. Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель. Я расскажу, кто останавливался в Доме градоначальника и посещал местный яхт-клуб, покажу главные архитектурные памятники Таганрога, и прогулка по уютному южному городу будет не только приятной, но и познавательной.

Таганрог с неожиданной стороны
В Таганроге на каждом углу караулят неожиданности, с которыми вы обязательно познакомитесь. В Парке Горького увидите уникальное реликтовое дерево гинкго родом из мезозойской эры, которое помнит ещё динозавров. А в центре города посмотрите на особенный «круглый» дом — я расскажу, частью какого дерзкого масштабного замысла он был, согласно легенде. Вы пройдёте по Каменной лестнице и вспомните, прототипом какой другой, более знаменитой, она стала, а ещё посмотрите на единственный в России памятник итальянскому революционеру и узнаете о том, как он тут появился.

Организационные детали

Вход в музеи Таганрога (Литературный музей, Лавка Чехова, Дом-музей А. Дурова и другие) осуществляется по желанию и оплачивается дополнительно. Стоимость входного билета в любой из музеев не превышает 100 рублей.

Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура исторический Центр города Таганрога.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Мне 31 год. Занимаюсь экскурсионным делом более 8 лет. Имеются официальный диплом, квалификационный сертификат и удостоверение «гида-экскурсовода». Коренной таганрожец и истинный патриот своего города. Моя стихия – мистика, легенды, предания, любопытные факты из истории, которые вы мало где услышите! Легко нахожу контакт с туристами разных возрастных категорий, историческую информацию преподношу в увлекательной и доступной форме. Будучи безумным оптимистом, подарю туристам море интересных историй и океан отличного настроения!
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Прекрасное с пользой провели время. Многое узнали нового. Спасибо Айне. Здоровья, любви и.благополучия
4 марта 2020
Экскурсовод -Сергей.
Сергей - молодец.
Таганрог - теперь со мной навсегда.
Спасибо!
15 февраля 2020
Экскурсия очень интересная, познавательная и содержательная! 3 часа пролетели незаметно, что говорит о прекрасном умении Сергея увлекательно рассказывать. И взрослым, и детям было интересно.
19 января 2020
Великолепный экскурсовод!
Замечательнейший город. Влюбились в Таганрог, обязательно прилетим отдыхать ещё. Отдельные слова благодарности Сергею за то, что пошел нам на встречу и провел обзорную экскурсию в занятый у него день.
P.S. По стоимости и так дешево, да и к тому же на авто. С ключевыми достопримечательностями успели ознакомиться, очень много нового для себя открыли и узнали.
Желаем удачи!
25 ноября 2019
Экскурсия очень понравился. Узнали много нового о Таганроге. Гид интересный, эрудированный и интеллигентный рассказчик.
Рекомендую.
4 ноября 2019
Нам с мужем очень понравилось!!!! Большая благодарность гиду)
24 сентября 2019
Всё замечательно.
11 сентября 2019
Были на экскурсии 10.09.2019. Все просто замечательно! Сергей не просто экскурсовод, но и очень интересный , внимательный,солнечный человечек.3часа пролетели незаметно.Спасибо!мы узнали много нового и интересного об этом замечательном городе! Рекомендуем всем!!!!
21 августа 2019
Отличный способ познакомится с городом. Большое спасибо нашему гиду Сергею. Забрал нас из гостиницы, перед экскурсией выяснил что нас особенно интересует и уже от этого строил маршрут. Он очень многое знает и умеет подать материал чтобы всем было интересно. Рекомендую
28 июля 2019
Были на экскурсии по Таганрогу 23 июля 2013 года с гидом Сергеем. Экскурсия обзорная, на автомобиле гида, что было очень удобно! Что-то смотрели в движении, что-то на остановке без выхода, что-то гуляя по месту.Экскурсия получилась очень насыщенной, яркой и эмоциональной. Сергей вежлив, тактичен, предупредителен, четко выделяет этапы экскурсии, прекрасно эрудирован и очень любит свой город и его историю! Представлен наглядный материал, от исторических фотографий до возможности подержать в руках настоящее пушечное ядро! На вопросы, которые появились уже после экскурсии по посещению музеев, Сергей отвечал в режиме он-лайн очень оперативно, чем очень нам помог продолжить знакомство с историей Таганрога уже самостоятельно. Благодарим Сергея и всю команду Трипстера за работу!
Ещё 30 отзывов

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Обзорная прогулка по достопримечательностям города и погружение в его нетривиальную историю
Эта прогулка познакомит вас с Таганрогом — удивительным городом, который прячется от южного солнца на берегу Азовского моря в густой тени тополей и акаций. Я проведу вас по улочкам, сохранившим застройку и атмосферу 19 века, расскажу, как связаны с Таганрогом Петр I и Гоголь, покажу дома, где жили Чехов, Чайковский и Раневская. Вы услышите реальные и мистические истории Таганрога, открывая для себя один из самых самобытных городов России.

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