40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по Таганрогу

Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками.

Вы узнаете, с какими выдающимися личностями связана его история, насладитесь прогулкой по провинциальным улочкам и набережным, посетите чеховские места и наверняка удивитесь, как много уникального в этом небольшом городе
5
82 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Богатая история
  • 📚 Чеховские места
  • 🌳 Уникальные природные объекты
  • 🏞️ Живописные набережные
  • 🏠 Архитектурные памятники
  • 🎭 Связь с выдающимися личностями

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Таганрогу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря множеству мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но из-за холодов и ветров прогулки могут быть менее комфортными, хотя музеи остаются доступными для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу

Что можно увидеть

  • Пушкинская набережная
  • Каменная лестница
  • Домик Чехова
  • Литературный музей
  • Парк Горького
  • Круглый дом
  • Памятник итальянскому революционеру

Описание экскурсии

Интересные факты из истории города

У Таганрога, заложенного Петром I, богатая история и европейские черты. Это малая родина Фаины Раневской, место смерти императора Александра I, первый в истории России город, построенный по заранее разработанному плану, и первый искусственный порт. Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель. Я расскажу, кто останавливался в Доме градоначальника и посещал местный яхт-клуб, покажу главные архитектурные памятники Таганрога, и прогулка по уютному южному городу будет не только приятной, но и познавательной.

Таганрог с неожиданной стороны

В Таганроге на каждом углу караулят неожиданности, с которыми вы обязательно познакомитесь. В Парке Горького увидите уникальное реликтовое дерево гинкго родом из мезозойской эры, которое помнит ещё динозавров. А в центре города посмотрите на особенный «круглый» дом — я расскажу, частью какого дерзкого масштабного замысла он был, согласно легенде. Вы пройдёте по Каменной лестнице и вспомните, прототипом какой другой, более знаменитой, она стала, а ещё посмотрите на единственный в России памятник итальянскому революционеру и узнаете о том, как он тут появился.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в историческом центре Таганрога. К месту начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно.
  • Вход в музеи Таганрога (Литературный музей, Лавка Чехова, Дом-музей А. Дурова и другие) осуществляется по желанию и оплачивается дополнительно. Непосредственно по музейным экспозициям экскурсию проводят штатные сотрудники конкретного музея за отдельную плату. Стоимость входного билета в любой из музеев города не превышает 200 руб.
  • Самый известный и популярный музей города — «Домик Чехова» вы сможете посетить во время экскурсии. При желании побываем и в келье Святого Павла Таганрогского (вход свободный). Остальные выбранные вами музеи вы можете посетить самостоятельно после нашей экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В историческом центре города Таганрога
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Таганроге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провёл экскурсии для 503 туристов
Мне 38 лет. Я коренной таганрожец и истинный патриот своего города. Занимаюсь экскурсионным делом уже много лет. ✅Первый аттестованный гид-экскурсовод по Ростовской области ✅Вошёл в книгу «Лучшие экскурсоводы России» (Москва, 2024) ✅Лучший экскурсовод
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Ростовской области по итогам профессионального конкурса «Лидеры туриндустрии Дона» (Ростов, 2024) ✅Победитель Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» (Москва, 2025) ✅Экскурсионная и общественная деятельность отмечены благодарственными письмами городского, областного, федерального и международного уровней Моя стихия – мистика, легенды, предания, любопытные факты из истории, которые вы мало где услышите! Легко нахожу контакт с туристами разных возрастных категорий, историческую информацию преподношу в увлекательной и доступной форме. Будучи безумным оптимистом, подарю вам море интересных историй и океан отличного настроения!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
4
3
3
2
1
Ольга
Я ростовчанка и Таганрог мне город не чужой, в материал погружена, поэтому сама бы на эту экскурсию не поехала, захотелось коллег из Екатеринбурга познакомить с нашими достопримечательностями. На итого оказалось вполне себе интересно, подача материала хороша, маршрут продуман. Гиду чуть бы меньше самолюбования и было бы отлично.
Я ростовчанка и Таганрог мне город не чужой, в материал погружена, поэтому сама бы на эту
Я ростовчанка и Таганрог мне город не чужой, в материал погружена, поэтому сама бы на эту
Я ростовчанка и Таганрог мне город не чужой, в материал погружена, поэтому сама бы на эту
Я ростовчанка и Таганрог мне город не чужой, в материал погружена, поэтому сама бы на эту
Я ростовчанка и Таганрог мне город не чужой, в материал погружена, поэтому сама бы на эту
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Марина
Спасибо огромное Сергею! Все как я люблю - четко, по делу, обаятельно и интеллектуально))) Сергей, невероятно интересная личность, видно насколько он любит свой город, насколько он включен не просто в
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экскурсию, но в процесс созидания и улучшения образа города, исторических точностей и развития туризма. Но по хорошему узнать город за 3 часа невозможно. Сергей приоткрыл эту дверцу познания, куда хочется войти и погрузиться)

Спасибо огромное Сергею! Все как я люблю - четко, по делу, обаятельно и интеллектуально))) Сергей, невероятно
Спасибо огромное Сергею! Все как я люблю - четко, по делу, обаятельно и интеллектуально))) Сергей, невероятно
Спасибо огромное Сергею! Все как я люблю - четко, по делу, обаятельно и интеллектуально))) Сергей, невероятно
Спасибо огромное Сергею! Все как я люблю - четко, по делу, обаятельно и интеллектуально))) Сергей, невероятно
Спасибо огромное Сергею! Все как я люблю - четко, по делу, обаятельно и интеллектуально))) Сергей, невероятно
Спасибо огромное Сергею! Все как я люблю - четко, по делу, обаятельно и интеллектуально))) Сергей, невероятно
Спасибо огромное Сергею! Все как я люблю - четко, по делу, обаятельно и интеллектуально))) Сергей, невероятно
Спасибо огромное Сергею! Все как я люблю - четко, по делу, обаятельно и интеллектуально))) Сергей, невероятно+2
Спасибо огромное Сергею! Все как я люблю - четко, по делу, обаятельно и интеллектуально))) Сергей, невероятно
Спасибо огромное Сергею! Все как я люблю - четко, по делу, обаятельно и интеллектуально))) Сергей, невероятно
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Екатерина
Если вы хотите за 3 часа узнать море интересной информации о Таганроге, то вам точно необходимо обратиться к Сергею, человеку, искренне любящему и радеющему за родной город! Время пролетело совершенно незаметно! Очень рада, что Таганрог постепенно восстанавливают, ведь нужно беречь свою историю, а в Таганроге её столько!
Если вы хотите за 3 часа узнать море интересной информации о Таганроге, то вам точно необходимо
Если вы хотите за 3 часа узнать море интересной информации о Таганроге, то вам точно необходимо
Если вы хотите за 3 часа узнать море интересной информации о Таганроге, то вам точно необходимо
Если вы хотите за 3 часа узнать море интересной информации о Таганроге, то вам точно необходимо
Если вы хотите за 3 часа узнать море интересной информации о Таганроге, то вам точно необходимо
Если вы хотите за 3 часа узнать море интересной информации о Таганроге, то вам точно необходимо
Если вы хотите за 3 часа узнать море интересной информации о Таганроге, то вам точно необходимо
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Ольга
Огромное спасибо нашему гиду Сергею, молодому высокообразованному специалисту! Его рассказ оживил и раскрасил историю нашего уютного, портового и вместе с тем промышленного города Таганрог. 3 часа экскурсии на комфортном автомобиле
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пролетели незаметно! Мы прошли и проехали по улицам с милыми названиями (Итальянская, Греческая, Александровская и др), по которым ходили и простые, и известные всему миру люди с 17 века!!! В нашем городе сохранилась архитектура времен основателя нашего города Петра I. Здесь провел свои последние дни жизни император Александр I. Здесь жили и останавливались известные люди: писатель АП Чехов, актриса Ф Раневская, писатель КГ Паустовский, дрессировщик АА Дуров, поэт-песенник МИ Танич, авиаконструктор ГМ Бериев, самолёты- амфибии БЕ200 которого тушат пожары сегодня в разных странах. Городу присвоено звание "Город Воинской Славы". И много- много интереснейшей информации, которую обязательно нужно узнать гостям нашего города, а также его жителям с детьми! После экскурсии мы ещё долго пересматривали фотографии, переживали и обсуждали увиденное! От души желаем Сергею дальнейших успехов и личного счастья!

Огромное спасибо нашему гиду Сергею, молодому высокообразованному специалисту! Его рассказ оживил и раскрасил историю нашего уютного,
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Евгения
Собирались мы на эту экскурсию давно, и вот наконец нашлось время, чтобы досконально познакомиться с Таганрогом. Все впечатления в коротком отзыве отразить очень трудно, поэтому о главном - хочется еще
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много раз вернуться и уже более скрупулезно пройти по каждой точке маршрута, который составил для нас Сергей. Он так интересно рассказывал о каждом здании, памятнике, улице, что уже на обратном пути мы планировали следующий приезд. Еще одно впечатление - город в надежных государственных руках. Несмотря на праздничные дни, кипит работа по восстановлению улиц, реставрации зданий, благоустройству. История сохраняется не только в замечательных рассказах, книгах, экспозициях, но и в материальных знаках - той же плитке, по которой ходил Николай I, двухвековом дереве, солнечных часах. У нас была разновозрастная компания - от 17 до 60 лет, но интересно было всем, никто не заскучал, не отвлекся. Спасибо Сергею за такую замечательную экскурсию. И в заключение хочется отметить удивительно харизматичную личность экскурсовода, его влюбленность в город, неравнодушие к нам всем, умение найти подход и захватить полностью внимание слушателей. Я даже не удивилась в конце экскурсии, когда узнала, что по одной из профессий он психолог. Очень рекомендую экскурсию и именно этого экскурсовода. Спасибо ему и процветания Таганрогу!

Собирались мы на эту экскурсию давно, и вот наконец нашлось время, чтобы досконально познакомиться с Таганрогом.
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Ольга
Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П. Чехове. Город Таганрог буквально пропитан историей. Посмотрели архитектуру города Таганрога, которая поразила нас красивейшими зданиями. Моя семья очень благодарна Сергею за прекрасно проведенное время👍👍👍
Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П.
Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П.
Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П.
Огромное спасибо Сергею за проведенную экскурсию. Узнали много нового о величайших людях Фаине Раневской, А. П.
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