40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете, с какими выдающимися личностями связана его история, насладитесь прогулкой по провинциальным улочкам и набережным, посетите чеховские места и наверняка удивитесь, как много уникального в этом небольшом городе
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Богатая история
- 📚 Чеховские места
- 🌳 Уникальные природные объекты
- 🏞️ Живописные набережные
- 🏠 Архитектурные памятники
- 🎭 Связь с выдающимися личностями
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Пушкинская набережная
- Каменная лестница
- Домик Чехова
- Литературный музей
- Парк Горького
- Круглый дом
- Памятник итальянскому революционеру
Описание экскурсии
Интересные факты из истории города
У Таганрога, заложенного Петром I, богатая история и европейские черты. Это малая родина Фаины Раневской, место смерти императора Александра I, первый в истории России город, построенный по заранее разработанному плану, и первый искусственный порт. Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель. Я расскажу, кто останавливался в Доме градоначальника и посещал местный яхт-клуб, покажу главные архитектурные памятники Таганрога, и прогулка по уютному южному городу будет не только приятной, но и познавательной.
Таганрог с неожиданной стороны
В Таганроге на каждом углу караулят неожиданности, с которыми вы обязательно познакомитесь. В Парке Горького увидите уникальное реликтовое дерево гинкго родом из мезозойской эры, которое помнит ещё динозавров. А в центре города посмотрите на особенный «круглый» дом — я расскажу, частью какого дерзкого масштабного замысла он был, согласно легенде. Вы пройдёте по Каменной лестнице и вспомните, прототипом какой другой, более знаменитой, она стала, а ещё посмотрите на единственный в России памятник итальянскому революционеру и узнаете о том, как он тут появился.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в историческом центре Таганрога. К месту начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно.
- Вход в музеи Таганрога (Литературный музей, Лавка Чехова, Дом-музей А. Дурова и другие) осуществляется по желанию и оплачивается дополнительно. Непосредственно по музейным экспозициям экскурсию проводят штатные сотрудники конкретного музея за отдельную плату. Стоимость входного билета в любой из музеев города не превышает 200 руб.
- Самый известный и популярный музей города — «Домик Чехова» вы сможете посетить во время экскурсии. При желании побываем и в келье Святого Павла Таганрогского (вход свободный). Остальные выбранные вами музеи вы можете посетить самостоятельно после нашей экскурсии.