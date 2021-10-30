Обзорная экскурсия по Таганрогу

Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте,...

Морской и тёплый Таганрог — торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками.

Вы узнаете, с какими выдающимися личностями связана его история, насладитесь прогулкой по провинциальным улочкам и набережным, посетите чеховские места и наверняка удивитесь, как много уникального в этом небольшом городе.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Обзорная экскурсия по Таганрогу

Что вы увидите 🤩

  • Места, связанные с жизнью и творчеством выдающегося писателя А. П. Чехова: «Домик Чехова», «Лавка Чеховых», «Литературный музей А. П. Чехову», первая публичная библиотека на Юге России (архитектор Ф. Шехтель), Таганрогский драматический театр имени А. П. Чехова – уменьшенная копия Миланского оперного театра «Ла Скала», и многое другое
  • Памятник основателю города Петру Первому
  • Живописная Пушкинская набережная с памятниками А. С. Пушкину и 300-летию Таганрога
  • Знаменитая Каменная лестница
  • Памятник Фаине Раневской, расположенный перед родным домом известной актрисы
  • Дворец Александра Первого и памятник императору, прожившему свои последние месяцы в Таганроге
  • Войсковая ячейка (памятник зодчества XVIII века)
  • Александровские торговые ряды
  • Свято-Никольский храм – старейший в городе, место хранения святых мощей старца Павла Таганрогского
  • Келья Святого Праведного Павла Таганрогского (с посещением для желающих, вход свободный)
  • Современный «Европейский квартал»
  • Городская купеческая застройка XVIII века.
Об экскурсии
Мало кто знает, что Таганрог старший брат Санкт-Петербурга. Основанный в 1698 году Петром Великим красивый город на мысу Таганий Рогъ до наших дней сохранил неповторимое очарование своей старины, славу и величие своей истории, красоту и причудливость своих строений.
У Таганрога, заложенного Петром I, богатая история и европейские черты. Это малая родина Фаины Раневской, место смерти императора Александра I, первый в истории России город, построенный по заранее разработанному плану, и первый искусственный порт. Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель. Я расскажу, кто останавливался в Доме градоначальника и посещал местный яхт-клуб, покажу главные архитектурные памятники Таганрога. Прогулка по уютному южному городу будет не только приятной, но и познавательной.
Экскурсия возможна пешеходная или на транспорте туристов.

Цены на экскурсию

Для группы 21-45 человекДля группы 6-20 человек
Общий
4 000 ₽
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Вход в музеи Таганрога (Литературный музей, Лавка Чехова, Дом-музей А. Дурова и другие), по желанию, стоимость входного билета в любой из музеев не превышает 150 рублей.
  • Транспортные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Завершение: Исторический центр города (чаще всего совпадает с местом начала)
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Сергей Д.
Сергей Д.
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