Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Морской и тёплый Таганрог — торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками.



Вы узнаете, с какими выдающимися личностями связана его история, насладитесь прогулкой по провинциальным улочкам и набережным, посетите чеховские места и наверняка удивитесь, как много уникального в этом небольшом городе. 5 27 отзывов

Сергей Ваш гид в Таганроге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-48 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 27 отзывов 2 часа Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Мало кто знает, что Таганрог старший брат Санкт-Петербурга. Основанный в 1698 году Петром Великим красивый город на мысу Таганий Рогъ до наших дней сохранил неповторимое очарование своей старины, славу и величие своей истории, красоту и причудливость своих строений. У Таганрога, заложенного Петром I, богатая история и европейские черты. Это малая родина Фаины Раневской, место смерти императора Александра I, первый в истории России город, построенный по заранее разработанному плану, и первый искусственный порт. Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель. Я расскажу, кто останавливался в Доме градоначальника и посещал местный яхт-клуб, покажу главные архитектурные памятники Таганрога. Прогулка по уютному южному городу будет не только приятной, но и познавательной. Экскурсия возможна пешеходная или на транспорте туристов.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Места, связанные с жизнью и творчеством выдающегося писателя А.П. Чехова: "Домик Чехова", "Лавка Чеховых", "Литературный музей А.П. Чехову", первая публичная библиотека на Юге России (архитектор Ф. Шехтель), Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова - уменьшенная копия Миланского оперного театра "Ла Скала", и многое другое

Памятник основателю города Петру Первому

Живописная Пушкинская набережная с памятниками А.С. Пушкину и 300-летию Таганрога

Знаменитая Каменная лестница

Памятник Фаине Раневской, расположенный перед родным домом известной актрисы

Дворец Александра Первого и памятник императору, прожившему свои последние месяцы в Таганроге

Войсковая ячейка (памятник зодчества XVIII века)

Александровские торговые ряды

Свято-Никольский храм - старейший в городе, место хранения святых мощей старца Павла Таганрогского

Келья Святого Праведного Павла Таганрогского (если экскурсия на авто с посещением для желающих, вход свободный)

Современный «Петровский квартал»

Городская купеческая застройка XVIII века Что включено Услуги гида Что не входит в цену Вход в музеи Таганрога (Литературный музей, Лавка Чехова, Дом-музей А. Дурова и другие) по желанию. Стоимость входного билета в любой из музеев не превышает 200 рублей. По музейным экспозициям проводят экскурсии только штатные сотрудники музея за отдельную плату

Можно успеть посетить / «Домик А.П. Чехова/» (самый знаковый и популярный музей города) и/или келью Святого Павла Таганрогского (вход свободный)

Транспортные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог Завершение: Исторический центр города (чаще всего совпадает с местом начала) Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 48 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.