Морской и тёплый Таганрог — торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте, способный очаровать своими пастельными красками.
Вы узнаете, с какими выдающимися личностями связана его история, насладитесь прогулкой по провинциальным улочкам и набережным, посетите чеховские места и наверняка удивитесь, как много уникального в этом небольшом городе.
Вы узнаете, с какими выдающимися личностями связана его история, насладитесь прогулкой по провинциальным улочкам и набережным, посетите чеховские места и наверняка удивитесь, как много уникального в этом небольшом городе.
Описание экскурсииОб экскурсии Мало кто знает, что Таганрог старший брат Санкт-Петербурга. Основанный в 1698 году Петром Великим красивый город на мысу Таганий Рогъ до наших дней сохранил неповторимое очарование своей старины, славу и величие своей истории, красоту и причудливость своих строений. У Таганрога, заложенного Петром I, богатая история и европейские черты. Это малая родина Фаины Раневской, место смерти императора Александра I, первый в истории России город, построенный по заранее разработанному плану, и первый искусственный порт. Вы полюбуетесь морскими панорамами с Пушкинской набережной и с верхней площадки Каменной лестницы, побываете в доме, где родился Антон Чехов, и замечательном Литературном музее — бывшей гимназии, в которой учился писатель. Я расскажу, кто останавливался в Доме градоначальника и посещал местный яхт-клуб, покажу главные архитектурные памятники Таганрога. Прогулка по уютному южному городу будет не только приятной, но и познавательной. Экскурсия возможна пешеходная или на транспорте туристов.
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Места, связанные с жизнью и творчеством выдающегося писателя А.П. Чехова: "Домик Чехова", "Лавка Чеховых", "Литературный музей А.П. Чехову", первая публичная библиотека на Юге России (архитектор Ф. Шехтель), Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова - уменьшенная копия Миланского оперного театра "Ла Скала", и многое другое
- Памятник основателю города Петру Первому
- Живописная Пушкинская набережная с памятниками А.С. Пушкину и 300-летию Таганрога
- Знаменитая Каменная лестница
- Памятник Фаине Раневской, расположенный перед родным домом известной актрисы
- Дворец Александра Первого и памятник императору, прожившему свои последние месяцы в Таганроге
- Войсковая ячейка (памятник зодчества XVIII века)
- Александровские торговые ряды
- Свято-Никольский храм - старейший в городе, место хранения святых мощей старца Павла Таганрогского
- Келья Святого Праведного Павла Таганрогского (если экскурсия на авто с посещением для желающих, вход свободный)
- Современный «Петровский квартал»
- Городская купеческая застройка XVIII века
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в музеи Таганрога (Литературный музей, Лавка Чехова, Дом-музей А. Дурова и другие) по желанию. Стоимость входного билета в любой из музеев не превышает 200 рублей. По музейным экспозициям проводят экскурсии только штатные сотрудники музея за отдельную плату
- Можно успеть посетить / «Домик А.П. Чехова/» (самый знаковый и популярный музей города) и/или келью Святого Павла Таганрогского (вход свободный)
- Транспортные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Завершение: Исторический центр города (чаще всего совпадает с местом начала)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 48 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Все замечательно, Сеоргей оперативно отвечал на все вопросы по времени встречи, экскурсия была интересная, узнали много интересного о славном городе Таганроге!
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Т
Очень увлекательная экскурсия! Спасибо огромное всем организаторам и экскурсоводу! Влюбились в Ваш город!
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А
Экскурсия нам очень понравилась. Айна замечательный экскурсовод, любящий свой город.
Мы прошли по центру города, посмотрели значимые места. Очень рекомендую!
Мы прошли по центру города, посмотрели значимые места. Очень рекомендую!
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С
Спасибо Айне за экскурсию. Содержательно, с любовью к городу. Для обзорной экскурсии информации хватило. Приедем ещё.
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З
Необыкновенно, колоритно, познавательно, Анатолий очень интересный рассказчик, настолько эрудированный, что сразу погружает в исьорическую атмосферу, а еще любит свой город и помогает нам приезжим увидеть его красоту
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О
Экскурсия нам очень понравилась. Прогулка была увлекательной и интересной. Экскурсовод Елена Святова очень всё подробно рассказала, показала интересные места, ответила на все наши вопросы. Всем очень рекомендую данную экскурсию именно с Еленой.
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