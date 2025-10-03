Приглашаю Вас прогуляться по одной из самых старинных и очаровательных улиц нашего города.
На ней почти в неизменном виде сохранилась застройка конца 19 начала 20 века, имеющая статус памятника архитектуры.
Совсем недавно,
На ней почти в неизменном виде сохранилась застройка конца 19 начала 20 века, имеющая статус памятника архитектуры.
Совсем недавно,
Описание экскурсииТакже, эта улица сохранила свое функциональное назначение — торговое. Вы узнаете об истории улицы, о купеческих домах и лавочках и еще много другой информации. Кто такие «подлые люди» и чем они занимались? Что такое флигель и чем он отличается от флюгера? Приходите!:
- Эта экскурсия пешеходная: одевайтесь и обувайтесь удобно.
- Посещение туалета не предусмотрено.
- Есть возможность посетить магазин сувениров.
- Экскурсия предусматривает заход в один-два двора, но (!) это по возможности и зависит от настроения частных собственников, живущих там.
- Экскурсия возможна при хорошей погоде, в случае ухудшения погодных условий она отменяется.
- Темп ходьбы — средний, фотографирование — по желанию, в связи с этим, продолжительность экскурсии может «плавать». Экскурсовод может подстроиться под Вас и скорректировать время и маршрут Просьба связаться со мной перед бронированием! Могу скорректировать время и маршрут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите более 20 памятников архитектуры и истории конца 19 - начала 20 века
- Среди которых: дом купца 1 гильдии М.Л. Шоршорова
- Аптекарский магазин А. Лана
- Доходные дома
- Типовую архитектуру времен 1980-х. «Познакомитесь» с нашей любимицей Авдотьей Николаевной - тамбовской казначейшей и узнаете ее историю. А еще
- По желанию
- У Вас будет возможность посетить сувенирный магазин и тамбовский базар
Что включено
- Услуга экскурсовода
Что не входит в цену
- Транспорт
- Посещение туалета
- Сувениры
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коммунальная ул. дом 5
Завершение: Ул. Коммунальная, .Д. 38-40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо за организацию экскурсии по""Арбату"" с Татьяной Лукиной. Очень интересная и содержательная, с музыкальным интерактивом, с рассказами о судьбах зданий и их владельцев..
Очень понравилась подача материала с демонстрацией фотографий.
Спасибо замечательному экскурсоводу Татьяне Лукиной!
Очень понравилась подача материала с демонстрацией фотографий.
Спасибо замечательному экскурсоводу Татьяне Лукиной!
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М
Была на этой экскурсии в сентябре в рамках Недели туризма, всем очень понравилось
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