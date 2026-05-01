Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тамбов
Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
10 авг в 13:00
11 авг в 08:00
от 4700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Тамбов - это не только волк и картошка. Узнайте о его богатой истории, архитектуре и природных красотах. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Соборной площади Тамбова
Завтра в 14:30
10 авг в 08:00
от 5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Как цари Романовы на Диком поле Тамбов основали
История города в живых рассказах о купцах, монахах и императорах
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
19 авг в 08:00
от 4400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны губернского города Т
Тамбов - город с характером, где каждое здание хранит свои секреты. Окунитесь в мир забавных историй и живого общения, без скучных лекций
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
от 4400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Погрузитесь в прошлое Тамбова, раскрою смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ». Увидите деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Тамбов на карте генеральной
Познакомьтесь с Тамбовом через его историю и знаковые места. Узнайте о знаменитых жителях и почувствуйте атмосферу одного из красивейших провинциальных городов
Начало: Соборная площадь, 4, Тамбов
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
10 авг в 08:00
4700 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Тамбов
Прогуляйтесь по историческим улицам Тамбова, насладитесь видами набережной и откройте для себя архитектурные шедевры города
Начало: Соборная площадь
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Погрузитесь в атмосферу Тамбова, города с богатой историей и уникальной архитектурой. Узнайте его тайны и легенды
Начало: Соборная площадь (мемориал «Вечный огонь»)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тамбову и усадьба Асеевых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6450 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Погрузитесь в атмосферу Тамбова, исследуя его исторические доминанты и архитектурные шедевры, которые оставят неизгладимое впечатление
Начало: Тамбов, Соборная площадь
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тамбову с посещением усадьбы Асеевых
Изучить историю уездного города и познакомиться с его культурным наследием
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Тамбову
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по «Тамбовскому Арбату»
Начало: Коммунальная ул. дом 5
3000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Тамбова - в Ивановку: в гости к Сергею Рахманинову
Отправиться в загородную усадьбу, где рождались музыкальные шедевры
Начало: На улице Максима Горького
9 сен в 08:45
12 сен в 08:45
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная мини-экскурсия: Мальчик хочет в Тамбов! - а Вы хотите?
Начало: Соборная площадь д. 4
Расписание: По любым вопросам, пишите
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ф
Дата посещения: 1 мая 2026
Очень понравилось. Много интересных фактов. Даже холодная и немного дождливая погода не испортила экскурсию.
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И
Дата посещения: 17 июл 2025
Отличная, познавательная экскурсия. Очень интересно, рекомендую.
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М
Олег замечательный экскурсовод. С ним мы погрузились в историю Тамбова и смогли полюбить этот поистине красивый и дружелюбный город. Мы
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E
Ольга классно провела экскурсию, очень много интересных мест и историй про Тамбов! У меня произошло душевное знакомство с Тамбовом! Очень благодарна ☺️
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Ю
Мария Ильинична, прекрасный, увлеченный гид, с котором приятно гулять по городу. Она учла все особенности нашей группы и выстроила экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями.
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Т
Огромное спасибо Ольге за столь насыщенную интересной информацией экскурсию, в которой прекрасно было все- и обаяние Ольги, и позитвные эмоции,
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Е
Спасибо Марине Александровне за содержательную экскурсию
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Мария - эрудированный и интересный экскурсовод, который очень любит свой город, много о нем знает и с удовольствием делится информацией
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Е
Всем добрый день! С радостью делюсь отзывом с экскурсии с Мариной Александровной. Это было замечательно. 2 часа на одном дыхании:
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Е
Очень понравилась экскурсия! Узнали множество интересных и забавных фактов о Тамбове, а время пролетело совершенно незаметно. Светлана рассказывала легко и
+2
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Всего 829 отзывов в Тамбове
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Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову
Самые популярные экскурсии в Тамбове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17:
Что посмотреть в Тамбове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в августе 2026
Сейчас в Тамбове можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 3000 до 7500. Туристы уже оставили гидам 829 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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