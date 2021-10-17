Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова О Ольга 5 Сегодня путешествовали семьёй по солнечному и гостеприимному Тамбову с гидом Марией. Мы гуляли по центру города, Мария показала нам основные достопримечательности, побывали в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и на территории Мужского монастыря, наслаждались прогулкой по красивой набережной. Спасибо Марие за познавательную экскурсию, за интересный рассказ об истории города и жизни тамбовчан. С удовольствием приедем вновь, мы очарованы Тамбовом. ❤

Отзыв на: О Тамбове — с интересом и любовью! И Игорь 5 Спасибо Олегу за отличную прогулку по солнечному Тамбову! Очень часто не ждёшь от небольших не "витринных" городков России чего-либо особенного, и, конечно, приятно в этом предубеждении ошибаться. Совершенно точно появилось желание приехать ещё и "догулять", "досмотреть"… Олег — человек статный, солидный, от которого прямо веет учёной степенью (которая и правда имеется), но при этом, его рассказ совершенно не скучен, не перенасыщен сухими фактами, а, напротив, позволяет зачастую и посмеяться, и поострить на тему тамбовских будней.

Отзыв на: О Тамбове — с интересом и любовью! Т Татьяна 4 Экскурсия, которую провёл для нас гид полностью соответствовала своему названию «О Тамбове - с интересом и любовью. ». Коренной тамбовчанин Олег поделился с нами историей города, его достижениями и проблемами, а также своими детскими воспоминаниями. Об исторических событиях и о современной жизни тамбовчан было рассказано увлекательно и с чувством юмора.

Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова С Сергей 5 Название экскурсии "Провинциальное очарование Тамбова" полностью соответствует содержанию. Спасибо Марии за погружение в атмосферу города и интересный рассказ об его истории. Мы узнали много для себя новых фактов. От души всем рекомендуем эту экскурсию.

Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова A Aleš 5 Мария - прекрасный гид, с её помощью мы получили представление как об истории города, так и о его развитии в современный период. Несмотря на довольно холодную и пасмурную погоду, мы остались очень довольны экскурсией. Большое спасибо и удачи!