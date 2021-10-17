Все экскурсии в Тамбове
Доступно 5 экскурсий 🚌 в Тамбове на 2021 год, 105 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
3 900₽
за 1-10 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Я приглашаю вас в Тамбов! Не в тот Тамбов, что в сознании большинства обывателей ассоциируется с небольшим...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 600₽
за 1-10 чел.
Тамбов - уютная русская провинция
Вас ждет трехчасовая экскурсия по историческому центру
В любой день, в любое время, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 900₽
за 1-60 чел.
О Тамбове — с интересом и любовью!
Главные достопримечательности и тайные уголки древнего города на познавательной и веселой экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
3 900₽
за 1-10 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 900₽
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Тамбов!
Погулять по старинному купеческому городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Тамбова»
- ООльга17 октября 2021Сегодня путешествовали семьёй по солнечному и гостеприимному Тамбову с гидом Марией. Мы гуляли по центру города, Мария показала нам основные достопримечательности, побывали в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и на территории Мужского монастыря, наслаждались прогулкой по красивой набережной. Спасибо Марие за познавательную экскурсию, за интересный рассказ об истории города и жизни тамбовчан. С удовольствием приедем вновь, мы очарованы Тамбовом. ❤
- ИИгорь10 октября 2021Спасибо Олегу за отличную прогулку по солнечному Тамбову! Очень часто не ждёшь от небольших не "витринных" городков России чего-либо особенного, и, конечно, приятно в этом предубеждении ошибаться. Совершенно точно появилось желание приехать ещё и "догулять", "досмотреть"… Олег — человек статный, солидный, от которого прямо веет учёной степенью (которая и правда имеется), но при этом, его рассказ совершенно не скучен, не перенасыщен сухими фактами, а, напротив, позволяет зачастую и посмеяться, и поострить на тему тамбовских будней.
- ТТатьяна10 октября 2021Экскурсия, которую провёл для нас гид полностью соответствовала своему названию «О Тамбове - с интересом и любовью. ». Коренной тамбовчанин Олег поделился с нами историей города, его достижениями и проблемами, а также своими детскими воспоминаниями. Об исторических событиях и о современной жизни тамбовчан было рассказано увлекательно и с чувством юмора.
- ССергей3 октября 2021Название экскурсии "Провинциальное очарование Тамбова" полностью соответствует содержанию. Спасибо Марии за погружение в атмосферу города и интересный рассказ об его истории. Мы узнали много для себя новых фактов. От души всем рекомендуем эту экскурсию.
- AAleš1 октября 2021Мария - прекрасный гид, с её помощью мы получили представление как об истории города, так и о его развитии в современный период. Несмотря на довольно холодную и пасмурную погоду, мы остались очень довольны экскурсией. Большое спасибо и удачи!
- ННаталья1 октября 2021Очень благодарны Олегу за замечательную экскурсию. Мы без него не увидели бы такой интересный Тамбов. Интересный рассказ, отличное чувство юмора. Отдельное спасибо за совет по поводу обеда.