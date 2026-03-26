Тамбов - один из самых интересных городов в центре страны. Погружаясь в его прошлое, можно проследить историю всего государства.
Экскурсия расскажет, когда и кем он был основан, как расшифровать его название,
Экскурсия расскажет, когда и кем он был основан, как расшифровать его название,
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю
- 🏛️ Старинные храмы
- 🌉 Живописная набережная
- 🛤️ Купеческие улицы
- 🎨 Шедевры модерна
- 📜 Интересные факты
- 👥 Знаменитые личности
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Тамбова - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода тёплая, что делает прогулки по набережной и историческим улицам комфортными. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Тамбов: туристов меньше, а природа радует яркими красками. Зимой, хотя и холодно, всё же можно насладиться архитектурой и атмосферой города, но прогулки будут менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Церковь Воскрешения Лазаря
- Храм Иоанна Предтечи
- Двухэтажная набережная реки Цна
- Улица Коммунальная
Описание экскурсии
Живая связь времен
Я раскрою, каким образом на окраине Руси появился город-крепость. Какой древний языческий народ населял наш край, чем он занимался и как жил. Расшифрую смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ», покажу деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна. Расскажу о прошлом, настоящем, будущем нашего замечательного города и о талантливых людях, которые в нем жили.
Главные достопримечательности города
Вы увидите красивейшие храмы Тамбовской епархии: Спасо-Преображенский собор, церковь Воскрешения Лазаря и храм Иоанна Предтечи. Пройдете по двухэтажной набережной реки Цна и купеческой улице Коммунальная, которую горожане называют местным Арбатом. Рассмотрите торговые лавки 18-19 веков и узнаете самое интересное о Тамбовщине: ее достижениях, бедах и свершениях.
Организационные детали
- Вход в Кафедральный собор оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Тамбове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 697 туристов
Меня зовут Марина, и я живу в Тамбове — самом лучшем городе страны. Закончила филиал Московского института культуры, более 20 лет провожу экскурсии по городу и области. С радостью покажу вам все самое интересное. А ещё могу помочь организовать трансфер по Тамбовской области.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 68 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день. Я с внуками 25 марта побывала на экскурсии в городе Тамбове. Вела экскурсию Марина Александровна. Экскурсовод показала нам несколько храмов в центре города. Осмотрели фасад и побывали внутри зданий. Марина очень доступно рассказала историю этих храмов. Мне и внукам очень понравилось. Планируем ещё посмотреть город.
+1
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М
Мы с семьей впервые были в Тамбове, заказали обзорную экскурсию у Марины, всем очень понравилось: Марина старалась задействовать всех участников, рассказывала интересные истории о городе и ее жителях, давала советы что посетить, где что купить и тд - у гида чувствуется огромный профессиональный опыт и любовь к делу, однозначно рекомендуем👍
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С
Было интересно, познавательно, весело! Спасибо большое!
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Е
Спасибо Марине Александровне за содержательную экскурсию
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Д
Была в Тамбове в феврале 2023 года. Была приятно удивлена его красотами не смотря на зиму. Очень захотелось приехать ещё раз сюда летом. Что бы оценить всю прелесть парков и
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Счастлива знакомству с Мариной, душевным человечком и профессионалом своего дела. Полезная и очень интерессная информация истории нашей Тамбовской земли и великих людей произвела на меня сильное впечатление: множество храмов, музеев, памятником. Я горжусь, что родилась в Тамбове!!)
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