Что вас ожидает

Живая связь времен

Я раскрою, каким образом на окраине Руси появился город-крепость. Какой древний языческий народ населял наш край, чем он занимался и как жил. Расшифрую смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ», покажу деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна. Расскажу о прошлом, настоящем, будущем нашего замечательного города и о талантливых людях, которые в нем жили.

Главные достопримечательности города

Вы увидите красивейшие храмы Тамбовской епархии: Спасо-Преображенский собор, церковь Воскрешения Лазаря и храм Иоанна Предтечи. Пройдете по двухэтажной набережной реки Цна и купеческой улице Коммунальная, которую горожане называют местным Арбатом. Рассмотрите торговые лавки 18-19 веков и узнаете самое интересное о Тамбовщине: ее достижениях, бедах и свершениях.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.