Добро пожаловать в Тамбов!

Погулять по старинному купеческому городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии

Тамбов — один из самых интересных городов в центре страны.

Погружаясь в его прошлое, мы сможем проследить историю всего государства.

Я расскажу, когда и кем он был основан, как расшифровать его название, какие интересные события здесь происходили и какие знаменитые люди жили.

Покажу старинные храмы, местный Арбат и живописную двухэтажную набережную.
Добро пожаловать в Тамбов!
Добро пожаловать в Тамбов!
Добро пожаловать в Тамбов!
Добро пожаловать в Тамбов!
Добро пожаловать в Тамбов!
Добро пожаловать в Тамбов!
Добро пожаловать в Тамбов!
Добро пожаловать в Тамбов!

Что вас ожидает

Живая связь времен

Я раскрою, каким образом на окраине Руси появился город-крепость. Какой древний языческий народ населял наш край, чем он занимался и как жил. Расшифрую смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ», покажу деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна. Расскажу о прошлом, настоящем, будущем нашего замечательного города и о талантливых людях, которые в нем жили.

Главные достопримечательности города

Вы увидите красивейшие храмы Тамбовской епархии: Спасо-Преображенский собор, церковь Воскрешения Лазаря и храм Иоанна Предтечи. Пройдете по двухэтажной набережной реки Цна и купеческой улице Коммунальная, которую горожане называют местным Арбатом. Рассмотрите торговые лавки 18-19 веков и узнаете самое интересное о Тамбовщине: ее достижениях, бедах и свершениях.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Марина
Марина
Меня зовут Марина, и я живу в Тамбове — самом лучшем городе страны. Закончила филиал Московского института культуры, всю жизнь работаю в Тамбовском краеведческом музее. Более 20 лет провожу экскурсии по городу и области. С радостью покажу вам все самое интересное.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тамбова

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Тамбове

Славный город - старинный Тамбов
Индивидуальная экскурсия
3 900
за 1-10 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Я приглашаю вас в Тамбов! Не в тот Тамбов, что в сознании большинства обывателей ассоциируется с небольшим...
Ежедневно в 10:00
Провинциальное очарование Тамбова
Индивидуальная экскурсия
5
50
3ч 30м
3 900
за 1-10 чел.
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Тамбов - уютная русская провинция
Индивидуальная экскурсия
3 600
за 1-10 чел.
Тамбов - уютная русская провинция
Вас ждет трехчасовая экскурсия по историческому центру
В любой день, в любое время, по договоренности
О Тамбове — с интересом и любовью!
Индивидуальная экскурсия
5
54
3 900
за 1-60 чел.
О Тамбове — с интересом и любовью!
Главные достопримечательности и тайные уголки древнего города на познавательной и веселой экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тамбове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тамбове
🇷🇺