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Добро пожаловать в Тамбов

Погрузитесь в прошлое Тамбова, раскрою смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ». Увидите деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна
Тамбов - один из самых интересных городов в центре страны. Погружаясь в его прошлое, можно проследить историю всего государства.

Экскурсия расскажет, когда и кем он был основан, как расшифровать его название,
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какие интересные события здесь происходили и какие знаменитые люди жили. Путешественники увидят старинные храмы, местный Арбат и живописную двухэтажную набережную.

Тамбовская епархия, деревянная застройка 19 века и шедевры местного модерна - все это ждет вас на экскурсии

4.9
68 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в историю
  • 🏛️ Старинные храмы
  • 🌉 Живописная набережная
  • 🛤️ Купеческие улицы
  • 🎨 Шедевры модерна
  • 📜 Интересные факты
  • 👥 Знаменитые личности

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Тамбова - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода тёплая, что делает прогулки по набережной и историческим улицам комфортными. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Тамбов: туристов меньше, а природа радует яркими красками. Зимой, хотя и холодно, всё же можно насладиться архитектурой и атмосферой города, но прогулки будут менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Добро пожаловать в Тамбов
Добро пожаловать в Тамбов
Добро пожаловать в Тамбов

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский собор
  • Церковь Воскрешения Лазаря
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Двухэтажная набережная реки Цна
  • Улица Коммунальная

Описание экскурсии

Живая связь времен

Я раскрою, каким образом на окраине Руси появился город-крепость. Какой древний языческий народ населял наш край, чем он занимался и как жил. Расшифрую смысл выражения «Тамбовский волк тебе товарищ», покажу деревянную застройку 19 века и шедевры местного модерна. Расскажу о прошлом, настоящем, будущем нашего замечательного города и о талантливых людях, которые в нем жили.

Главные достопримечательности города

Вы увидите красивейшие храмы Тамбовской епархии: Спасо-Преображенский собор, церковь Воскрешения Лазаря и храм Иоанна Предтечи. Пройдете по двухэтажной набережной реки Цна и купеческой улице Коммунальная, которую горожане называют местным Арбатом. Рассмотрите торговые лавки 18-19 веков и узнаете самое интересное о Тамбовщине: ее достижениях, бедах и свершениях.

Организационные детали

  • Вход в Кафедральный собор оплачивается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Тамбове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 697 туристов
Меня зовут Марина, и я живу в Тамбове — самом лучшем городе страны. Закончила филиал Московского института культуры, более 20 лет провожу экскурсии по городу и области. С радостью покажу вам все самое интересное. А ещё могу помочь организовать трансфер по Тамбовской области.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
3
3
4
2
1
1
Людмилп
Добрый день. Я с внуками 25 марта побывала на экскурсии в городе Тамбове. Вела экскурсию Марина Александровна. Экскурсовод показала нам несколько храмов в центре города. Осмотрели фасад и побывали внутри зданий. Марина очень доступно рассказала историю этих храмов. Мне и внукам очень понравилось. Планируем ещё посмотреть город.
Добрый день. Я с внуками 25 марта побывала на экскурсии в городе Тамбове. Вела экскурсию Марина
Добрый день. Я с внуками 25 марта побывала на экскурсии в городе Тамбове. Вела экскурсию Марина
Добрый день. Я с внуками 25 марта побывала на экскурсии в городе Тамбове. Вела экскурсию Марина
Добрый день. Я с внуками 25 марта побывала на экскурсии в городе Тамбове. Вела экскурсию Марина
Добрый день. Я с внуками 25 марта побывала на экскурсии в городе Тамбове. Вела экскурсию Марина
Добрый день. Я с внуками 25 марта побывала на экскурсии в городе Тамбове. Вела экскурсию Марина
Добрый день. Я с внуками 25 марта побывала на экскурсии в городе Тамбове. Вела экскурсию Марина
Добрый день. Я с внуками 25 марта побывала на экскурсии в городе Тамбове. Вела экскурсию Марина+1
Добрый день. Я с внуками 25 марта побывала на экскурсии в городе Тамбове. Вела экскурсию Марина
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М
Мы с семьей впервые были в Тамбове, заказали обзорную экскурсию у Марины, всем очень понравилось: Марина старалась задействовать всех участников, рассказывала интересные истории о городе и ее жителях, давала советы что посетить, где что купить и тд - у гида чувствуется огромный профессиональный опыт и любовь к делу, однозначно рекомендуем👍
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С
Было интересно, познавательно, весело! Спасибо большое!
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Е
Спасибо Марине Александровне за содержательную экскурсию
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Д
Была в Тамбове в феврале 2023 года. Была приятно удивлена его красотами не смотря на зиму. Очень захотелось приехать ещё раз сюда летом. Что бы оценить всю прелесть парков и
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пляжного отдыха. Для меня было открытием, что Тамбовская область самая экологически чистая в России. Хочу отдельно сказать о замечательном экскурсоводе Марине Александровне, ее рассказ был очень интересным, эмоциональным, насыщен историческими фактами, нам показали все основные достопоимечательности города, открывались двери интереснейших мест. Вообще это очень обаятельная женщина, которая легко находит общий язык и со взрослыми и с детьми. Нам были даны рекомендации по музеям города. На следующий день мы в самостоятельном режиме посетили усадьбу Асеева. Это усадьба не уступает Питерским и Московским особнякам 19 века. Марина Александровна была настолько любезна, что удалённую часть пешей экскурсии провела на своей машине.
Так как мы ездили на два дня, ночевали в гостинице. Остановились в "Тамбовской" очень радушный персонал, сытный, вкусный завтрак, просторный, чистый, свежеотремонтированный номер с новой мебелью и просторным санузлом.

Была в Тамбове в феврале 2023 года. Была приятно удивлена его красотами не смотря на зиму.
Была в Тамбове в феврале 2023 года. Была приятно удивлена его красотами не смотря на зиму.
Была в Тамбове в феврале 2023 года. Была приятно удивлена его красотами не смотря на зиму.
Была в Тамбове в феврале 2023 года. Была приятно удивлена его красотами не смотря на зиму.
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Марина
Счастлива знакомству с Мариной, душевным человечком и профессионалом своего дела. Полезная и очень интерессная информация истории нашей Тамбовской земли и великих людей произвела на меня сильное впечатление: множество храмов, музеев, памятником. Я горжусь, что родилась в Тамбове!!)
Счастлива знакомству с Мариной, душевным человечком и профессионалом своего дела. Полезная и очень интерессная информация истории
Счастлива знакомству с Мариной, душевным человечком и профессионалом своего дела. Полезная и очень интерессная информация истории
Счастлива знакомству с Мариной, душевным человечком и профессионалом своего дела. Полезная и очень интерессная информация истории
Счастлива знакомству с Мариной, душевным человечком и профессионалом своего дела. Полезная и очень интерессная информация истории
Счастлива знакомству с Мариной, душевным человечком и профессионалом своего дела. Полезная и очень интерессная информация истории
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