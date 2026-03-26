Тамбов - один из самых интересных городов в центре страны. Погружаясь в его прошлое, можно проследить историю всего государства.Экскурсия расскажет, когда и кем он был основан, как расшифровать его название,

какие интересные события здесь происходили и какие знаменитые люди жили. Путешественники увидят старинные храмы, местный Арбат и живописную двухэтажную набережную. Тамбовская епархия, деревянная застройка 19 века и шедевры местного модерна - все это ждет вас на экскурсии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Тамбова - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода тёплая, что делает прогулки по набережной и историческим улицам комфортными. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Тамбов: туристов меньше, а природа радует яркими красками. Зимой, хотя и холодно, всё же можно насладиться архитектурой и атмосферой города, но прогулки будут менее комфортными.

Сейчас август — это идеальное время.