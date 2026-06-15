Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
Тамбов запомнится неспешной атмосферой, памятниками старины, набережной и уютными скверами. Гид расскажет, кто и при каких обстоятельствах основал город, как он рос и развивался. Увидите одну из самых высоких колоколен России, тамбовский Арбат и необычные памятники. Узнаете о событиях, повлиявших на облик города, и знаменитых личностях, связанных с Тамбовом. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Идеальное время для экскурсии по Тамбову - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и зелёными парками, что делает прогулки особенно приятными. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя в эти месяцы погода может быть более переменчивой. В остальное время года, несмотря на более прохладные условия, прогулка по Тамбову всё равно оставит приятные впечатления благодаря историческим достопримечательностям и уютной атмосфере города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Колокольня
Тамбовский Арбат
Памятники тамбовскому мужику
Памятник местной казначейше
Описание экскурсии
Самое-самое в Тамбове
Мы посетим место основания города и увидим первый каменный собор Тамбова. Полюбуемся одной из самых высоких колоколен страны и попробуем водицу из святой часовни. А гуляя по старинным улицам — Большой Астраханской, Дворянской, Долгой и Гимназической, — рассмотрим очаровательные особняки 19-20 веков. Кроме того, мы заглянем в несколько симпатичных скверов и пройдем по набережной реки Цна. А еще я покажу вам необычные памятники тамбовскому мужику и местной казначейше.
Нескучные истории
Вы проследите развитие Тамбова в разные эпохи, проникнетесь атмосферой прошлого и услышите о событиях, повлиявших на облик города. Я расскажу, что объединяет Тамбов с Петербургом, в каких произведениях Лермонтова он упоминается и почему один из его главных университетов носит имя Державина. А также вы узнаете, как с нашим краем связаны Серафим Саровский, Рахманинов, Агапкин, Халилов, Вернадский и Зоя Космодемьянская.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Тамбове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 929 туристов
Меня зовут Ольга, я коренная тамбовчанка. Провожу экскурсии по городу и области более 5 лет. Искренне восхищаюсь Тамбовом, поэтому расскажу вам о нем с удовольствием и любовью.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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1
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Ольга
Были 13 июня на экскурсии в г. Тамбов с экккрсоводом Алексеем. Описывать много не буду, это полный восторг. интересно, легко и познавательно, отличный маршрут, время пролетело не заметно. Алексей профессионал, читать дальшеуменьшить
его подача и информация останутся в нашей памяти на долгие года. Алексея к сожалению на Трипстере нет, мы бронировали через Ольгу, она оказалась занята и нам посчастливилось попасть на экурссию с Алексеем. Будете в Тамбове, обязательно прогуляйтесь с Алексеем!
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Елена
Ольга, влюбила нас с первой минуты знакомства! очень приятная, милая девушка! экскурсия прошла на одном дыхании)) узнали много новых и интересных фактов о городе 👍Хочу выразить искреннюю благодарность за такую приятную и продуктивную прогулку
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М
Майя
Добрый день, хочу поделиться отзывом об экскурсии по Тамбову. Мы часто путешествуем с семьей, но последняя поездка была выше всех похвал. Было безумно комфортно, интересно и даже мой 14 летний читать дальшеуменьшить
сын, слушал с огромным интересом. Наш гид - Ольга, очень интересно рассказывает об истории города, с юмором и душой. Время пролетело незаметно и в памяти остались только добрые воспоминания об экскурсии и о городе. Большое спасибо! 🙏🙂
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Виктория
Замечательная экскурсия. Ольга очень интересный рассказчик, познакомила нас с историей города подробно и доходчиво, сориентировала, дала рекомендации по самостоятельным посещениям в дальнейшем. Что очень важно, Ольга очень приятная в общении читать дальшеуменьшить
гид, экскурсия проходила в спокойном ритме, без спешки, с возможностью детально и подробно все осмотреть и не торопиться. Получили огромное удовольствие! Отдельное спасибо за помощь с организацией посещения особняка Асеевых, мы не предусмотрели необходимость раннего бронирования, но благодаря Ольге все же посетили особняк!
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Т
Татьяна
Огромное спасибо Ольге за столь насыщенную интересной информацией экскурсию, в которой прекрасно было все- и обаяние Ольги, и позитвные эмоции, которыми она щедро делилась, и маршрут продуманный, и сами объекты, читать дальшеуменьшить
выбранные ею для нашего внимания. Время, проведенное на экскурсии, прошло незаметно, а увидели мы очень много, прочувствовали атмосферу города, прониклись всем животрепещущим, что есть в нем, и поняли, что нам хочется приехать снова!
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Ольга
Экскурсию по Тамбову выбирали по отзывам и не прогадали. Спасибо Ольге за интересное знакомство с Тамбовом! Осталось полное представление об этом городе, об его прошлом и настоящем. Экскурсия насыщенная,содержательная и увлекательная, время пролетело незаметно. Ольга- лучший гид, прекрасно знает историю Тамбова, интересный собеседник.