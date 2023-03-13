Тамбов запомнится вам неспешной атмосферой, памятниками старины, набережной и уютными скверами. Я расскажу, кто и при каких обстоятельствах основал наш город, как он рос и развивался. Покажу одну из самых высоких колоколен России, тамбовский Арбат и необычные памятники. Раскрою тайнички местной истории и сделаю всё, чтобы вы захотели вернуться к нам еще не раз.

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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Тамбове

Мы посетим место основания города и увидим первый каменный собор Тамбова. Полюбуемся одной из самых высоких колоколен страны и попробуем водицу из святой часовни. А гуляя по старинным улицам — Большой Астраханской, Дворянской, Долгой и Гимназической, — рассмотрим очаровательные особняки 19-20 веков. Кроме того, мы заглянем в несколько симпатичных скверов и пройдем по набережной реки Цна. А еще я покажу вам необычные памятники тамбовскому мужику и местной казначейше.

Нескучные истории

Вы проследите развитие Тамбова в разные эпохи, проникнетесь атмосферой прошлого и услышите о событиях, повлиявших на облик города. Я расскажу, что объединяет Тамбов с Петербургом, в каких произведениях Лермонтова он упоминается и почему один из его главных университетов носит имя Державина. А также вы узнаете, как с нашим краем связаны Серафим Саровский, Рахманинов, Агапкин, Халилов, Вернадский и Зоя Космодемьянская.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.