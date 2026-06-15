Тамбов запомнится неспешной атмосферой, памятниками старины, набережной и уютными скверами. Гид расскажет, кто и при каких обстоятельствах основал город, как он рос и развивался. Увидите одну из самых высоких колоколен России, тамбовский Арбат и необычные памятники. Узнаете о событиях, повлиявших на облик города, и знаменитых личностях, связанных с Тамбовом. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для экскурсии по Тамбову - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и зелёными парками, что делает прогулки особенно приятными. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя в эти месяцы погода может быть более переменчивой. В остальное время года, несмотря на более прохладные условия, прогулка по Тамбову всё равно оставит приятные впечатления благодаря историческим достопримечательностям и уютной атмосфере города.

Сейчас август — это идеальное время.