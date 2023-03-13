Знакомьтесь, Тамбов

Погулять по одному из самых красивых провинциальных городов России и узнать о его знаменитых людях

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Ответы на вопросы
Тамбов запомнится вам неспешной атмосферой, памятниками старины, набережной и уютными скверами. Я расскажу, кто и при каких обстоятельствах основал наш город, как он рос и развивался. Покажу одну из самых высоких колоколен России, тамбовский Арбат и необычные памятники. Раскрою тайнички местной истории и сделаю всё, чтобы вы захотели вернуться к нам еще не раз.
Знакомьтесь, Тамбов
Знакомьтесь, Тамбов
Знакомьтесь, Тамбов
Знакомьтесь, Тамбов
Знакомьтесь, Тамбов
Знакомьтесь, Тамбов
Знакомьтесь, Тамбов
Знакомьтесь, Тамбов
Знакомьтесь, Тамбов
Знакомьтесь, Тамбов
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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Тамбове

Мы посетим место основания города и увидим первый каменный собор Тамбова. Полюбуемся одной из самых высоких колоколен страны и попробуем водицу из святой часовни. А гуляя по старинным улицам — Большой Астраханской, Дворянской, Долгой и Гимназической, — рассмотрим очаровательные особняки 19-20 веков. Кроме того, мы заглянем в несколько симпатичных скверов и пройдем по набережной реки Цна. А еще я покажу вам необычные памятники тамбовскому мужику и местной казначейше.

Нескучные истории

Вы проследите развитие Тамбова в разные эпохи, проникнетесь атмосферой прошлого и услышите о событиях, повлиявших на облик города. Я расскажу, что объединяет Тамбов с Петербургом, в каких произведениях Лермонтова он упоминается и почему один из его главных университетов носит имя Державина. А также вы узнаете, как с нашим краем связаны Серафим Саровский, Рахманинов, Агапкин, Халилов, Вернадский и Зоя Космодемьянская.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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