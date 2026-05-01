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Как цари Романовы на Диком поле Тамбов основали

История города в живых рассказах о купцах, монахах и императорах
Этот маршрут подойдёт любителям пешеходных прогулок и забавных историй. Вы отправитесь в путешествие по центру города под мои увлекательные рассказы о тамбовской старине. А уже потом решите, кто же тамбовцы — волки или пчёлки.
5
10 отзывов
Как цари Романовы на Диком поле Тамбов основали
Как цари Романовы на Диком поле Тамбов основали
Как цари Романовы на Диком поле Тамбов основали

Описание экскурсии

  • Место основания тамбовской крепости. Здесь в 17 веке появились первые заградительные укрепления, которые положили начало будущему городу.
  • Спасо-Преображенский собор. В нём хранятся главные православные святыни города: мощи святителя Питирима, его чудотворная фелонь и икона Девпетерувской Божьей Матери.
  • Императорская аллея. Создана в память о визите Николая II и членов императорской семьи в 1914 году.
  • Питиримовская сень-часовня над источником, открытым святителем Питиримом.
  • Почтовая контора 19 века с верстовым столбом. Стоит на древней дороге, ведущей от Тамбовской крепости в столицу.
  • Городской общественный сад с аллеями, цветниками и скульптурами.
  • Нарышкинская читальня. Построена на средства тамбовского благотворителя Э. Д. Нарышкина «для простого серого люда».
  • Здание бывшего конезаводского собрания — в прошлом место дворянских собраний, балов и благотворительных концертов. Во второй половине 19 века — тамбовское «Монако», где за игорными столами сходились представители всех сословий.
  • Памятник тамбовской казначейше. Посвящён одному из самых узнаваемых городских образов.
  • Здание бывшего дворянского собрания. Здесь выступали Шаляпин и Луначарский.
  • Памятник семье тамбовских волков — необычный городской символ.

Вы узнаете:

  • Как были связаны соловецкий монах Зосима Пчельник и старая тамбовская крепость.
  • Почему святителя Питирима называют чудотворцем и откуда на его фелони появились китайские драконы.
  • Как тамбовский архиерей вступил в «кумпаньонство» с самим Петром Великим.
  • Почему ни один корабль из тамбовского мачтового леса так и не был спущен на воду.
  • Зачем императрица Анна Иоанновна приказала построить вторую крепость Тамбов.
  • Как рассказовские купцы обхитрили войско Емельяна Пугачёва.
  • Почему пчёлки на тамбовском гербе в начале 18 века летели в улей, а теперь из него вылетают.
  • Какое отношение к Тамбову имеет знаменитый шаляпинский романс «Титулярный советник», пушкинский месье Трике и чеховская Каштанка.

Организационные детали

  • Проведу экскурсию для большей группы. За каждого дополнительного участника — 300 ₽.
  • По желанию можно посетить Кафедральный собор — 100 ₽ за чел. и Казанский храм — 200 ₽ за чел.
  • По договорённости можно организовать экскурсию на автомобиле Solaris KRS. Детали обсудим в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Тамбове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 126 туристов
Я сертифицированный гид по Тамбовской области. Автор книг по краеведению «Жёны тамбовских губернаторов 1779-1917», «Тамбовский тюремный замок» и других. Основатель популярного сообщества во Вконтакте с аудиторией более 10 000 подписчиков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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1
Ф
Дата посещения: 1 мая 2026
Очень понравилось. Много интересных фактов. Даже холодная и немного дождливая погода не испортила экскурсию.
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Светлана
Очень понравился город Тамбов, большую роль в этом сыграла замечательный гид Светлана. Даже не смотря на суровую погоду экскурсия прошла просто замечательно. Большое спасибо! Все было отлично!
Очень понравился город Тамбов, большую роль в этом сыграла замечательный гид Светлана. Даже не смотря на
Очень понравился город Тамбов, большую роль в этом сыграла замечательный гид Светлана. Даже не смотря на
Очень понравился город Тамбов, большую роль в этом сыграла замечательный гид Светлана. Даже не смотря на
Очень понравился город Тамбов, большую роль в этом сыграла замечательный гид Светлана. Даже не смотря на
Очень понравился город Тамбов, большую роль в этом сыграла замечательный гид Светлана. Даже не смотря на
Очень понравился город Тамбов, большую роль в этом сыграла замечательный гид Светлана. Даже не смотря на
Очень понравился город Тамбов, большую роль в этом сыграла замечательный гид Светлана. Даже не смотря на
Очень понравился город Тамбов, большую роль в этом сыграла замечательный гид Светлана. Даже не смотря на+1
Очень понравился город Тамбов, большую роль в этом сыграла замечательный гид Светлана. Даже не смотря на
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Светлана
Решили не откладывать в долгий ящик и по свежим следам поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Тамбову!

Интересную, содержательную, динамичную, не перегруженную скучными датами, а наоборот приправленную историями и редкими фактами.
Не раз улыбнулись!
А еще Светлана - очень эмпатичный человек, хорошо нас чувствовала и нам было как-то уютно. .)

Профессионал!!
Спасибо сердечное!
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О
Светлана очень интересно рассказывает! Знает множество деталей истории города и превращает их в цельный рассказ. Помимо фактической составляющей было отдельно приятно пообщаться с вами. Вы очень душевный и позитивный человек, и экскурсия с вами ощущается как разговор с другом, который любит свое дело и делится этим с другими. Зарядили настроением на всю нашу поездку) Спасибо!
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Т
Отличная экскурсия! Милейшая женщина! Светлана, огромное Вам спасибо! Получили удовольствие не только от экскурсии, но и от общения. Захотелось расширить свои представления о губернских городах России. А как нам повезло с погодой - это просто чудо было!
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Роман
Спасибо большое за очень интересную экскурсию по городу Тамбову!!! Узнали и подчерпнули много интересного из истории родной страны и исторических деятелей государства Росссийского. Погода не подвела, настроение отличное, люди замечательные!!!
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