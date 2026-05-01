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Ф Федотова Очень понравилось. Много интересных фактов. Даже холодная и немного дождливая погода не испортила экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана Очень понравился город Тамбов, большую роль в этом сыграла замечательный гид Светлана. Даже не смотря на суровую погоду экскурсия прошла просто замечательно. Большое спасибо! Все было отлично! +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана Решили не откладывать в долгий ящик и по свежим следам поблагодарить Светлану за невероятную экскурсию по Тамбову!



Интересную, содержательную, динамичную, не перегруженную скучными датами, а наоборот приправленную историями и редкими фактами.

Не раз улыбнулись!

А еще Светлана - очень эмпатичный человек, хорошо нас чувствовала и нам было как-то уютно. .)



Профессионал!!

Спасибо сердечное! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Светлана очень интересно рассказывает! Знает множество деталей истории города и превращает их в цельный рассказ. Помимо фактической составляющей было отдельно приятно пообщаться с вами. Вы очень душевный и позитивный человек, и экскурсия с вами ощущается как разговор с другом, который любит свое дело и делится этим с другими. Зарядили настроением на всю нашу поездку) Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Отличная экскурсия! Милейшая женщина! Светлана, огромное Вам спасибо! Получили удовольствие не только от экскурсии, но и от общения. Захотелось расширить свои представления о губернских городах России. А как нам повезло с погодой - это просто чудо было! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет