Тайны губернского города Т

Тамбов - город с характером, где каждое здание хранит свои секреты. Окунитесь в мир забавных историй и живого общения, без скучных лекций
Тамбов удивляет и вдохновляет: от исторической Соборной площади до таинственного Спасо-Преображенского собора.

Водосвятная часовня и Императорская аллея расскажут о прошлом, а красивые здания в стиле модерн и бывшие трактиры откроют свои курьёзные истории. Здесь жили знаменитости, а события прошлого повторяются спустя века.

Прогулка по маршруту в 3 км подарит новые впечатления и возможность узнать, почему «мальчик хочет в Тамбов»
5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторический центр и архитектура
  • 🕵️‍♂️ Тайны и забавные истории
  • 🎶 Связь с известными личностями
  • 🌳 Прогулка по Императорской аллее
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Спасо-Преображенский собор
  • Водосвятная часовня
  • Императорская аллея
  • Колокольня

Описание экскурсии

  • Соборная площадь — исторический центр Тамбова.
  • Спасо-Преображенский собор — старейшее каменное здание города с неразгаданными тайнами.
  • Водосвятная часовня — необычное строение над источником, созданное в редком архитектурном стиле.
  • Императорская аллея с деревьями — живыми свидетелями прошлых эпох.
  • Красивые здания в стиле модерн — вычурные и сдержанные.
  • Бывшие трактиры, кабаки и забавные истории, связанные с ними.
  • Лермонтовские места и улица, где жили два известных военных композитора.
  • Колокольня — одновременно и вторая, и третья в России по высоте.

Я расскажу:

  • Почему основатель города ослушался царя.
  • Отчего Тамбов — прежде всего, пчёлы, ну а волки уж потом.
  • Какие знаменитости были связаны с городом.
  • Какие события повторяются здесь спустя 200 лет.
  • И почему «мальчик хочет в Тамбов».

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 3 км.
  • Если вы с детьми, программу можем сократить.
  • Также могу скорректировать экскурсию и подстроиться под ваше время и планы. Детали обсудим в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Тамбове
Провела экскурсии для 39 туристов
Аттестованный гид по Тамбову и просто коренная тамбовчанка. Люблю свой город и влюблять в него других🤗 Мои первые экскурсии прошли в Сочи на Международном фестивале молодёжи для иностранных гостей, а продолжились уже в родном городе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
К
Ксения
2 ноя 2025
Были на экскурсии в Тамбове. Очень понравился город. Экскурсия замечательная! Узнали много нового об истории города, людях, которые прославили Тамбов. Рассказ гида был увлекательным, содержательным, интересным.
Марина
Марина
15 сен 2025
Очень увлекательно и интересно! Спасибо огромное за хорошо организованную экскурсию. Замечательный гид Людмила, вкладывает душу в свою работу. Море положительных впечатлений от посещённых мест. Обошли почти все что для себя
читать дальше

отметили посетить, а ещё попали в закрытые Храмы в которые вход только по предварительной записи без гида туда невозможно попасть. Людмила прекрасный рассказчик, узнали много новой информации, маршрут очень интересный. Людмила очень много знает про свой город и готова ответить на все вопросы которые ей задашь. Спасибо за экскурсию.

И
Инна
25 авг 2025
Экскурсия была познавательная и увлекательная, Людмила очень хороший экскурсовод интересно провела экскурсию, узнали много нового и интересного! Советую!
С
Светлана
25 авг 2025
Спасибо Людмиле, познакомила с городом. провела экскурсию даже на час больше запланированного
Артем
Артем
23 авг 2025
Все прошло замечательно, спасибо 👍
А
Алла
21 авг 2025
Очень грамотный, знающий доброжелательный и гостеприимный экскурсовод. Все объяснянт, отвечает на все вопросы и, кажется, она знает все)))). Спасибо за чудесную прогулку по городу!
И
Ирина
21 авг 2025
С каким теплом и любовью Людмила рассказывает о своём городе! Она влюбляет вас в этот город! Прогулка была потрясающе интересная и запоминающаяся! Эрудиция экскурсовода просто удивительная. Кажется, она знает все! С большим теплом будем вспоминать эту прогулку по Тамбову. Спасибо, Людмила!
Александра
Александра
21 авг 2025
Большое спасибо Людмиле за прекрасно проведенное время в Тамбове и за познавательную экскурсию! Мы были в вашем городе проездом и всего за несколько часов получили полное и яркое представление о его истории, культуре и уникальном колорите. Отдельное спасибо за рекомендации по местной кухне и уютным местам города.
Екатерина
Екатерина
17 авг 2025
Огромное спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию и оперативный отклик. Были в Тамбове проездом, узнали много интересного про город. Отдельный респект за петфрендли! Нашим собачкам экскурсия тоже понравилась)
Н
Наталья
12 авг 2025
Экскурсия понравилась. Людмила была приветлива, пунктуальна, доброжелательна. Хорошо владеет информацией по городу, показала интересные места, отвечала на наши вопросы.
Обсудили гастрономические особенности города.
Было интересно и детям и взрослым.
