К Ксения Были на экскурсии в Тамбове. Очень понравился город. Экскурсия замечательная! Узнали много нового об истории города, людях, которые прославили Тамбов. Рассказ гида был увлекательным, содержательным, интересным.

Марина читать дальше отметили посетить, а ещё попали в закрытые Храмы в которые вход только по предварительной записи без гида туда невозможно попасть. Людмила прекрасный рассказчик, узнали много новой информации, маршрут очень интересный. Людмила очень много знает про свой город и готова ответить на все вопросы которые ей задашь. Спасибо за экскурсию. Очень увлекательно и интересно! Спасибо огромное за хорошо организованную экскурсию. Замечательный гид Людмила, вкладывает душу в свою работу. Море положительных впечатлений от посещённых мест. Обошли почти все что для себя

И Инна Экскурсия была познавательная и увлекательная, Людмила очень хороший экскурсовод интересно провела экскурсию, узнали много нового и интересного! Советую!

С Светлана Спасибо Людмиле, познакомила с городом. провела экскурсию даже на час больше запланированного

Артем Все прошло замечательно, спасибо 👍

А Алла Очень грамотный, знающий доброжелательный и гостеприимный экскурсовод. Все объяснянт, отвечает на все вопросы и, кажется, она знает все)))). Спасибо за чудесную прогулку по городу!

И Ирина С каким теплом и любовью Людмила рассказывает о своём городе! Она влюбляет вас в этот город! Прогулка была потрясающе интересная и запоминающаяся! Эрудиция экскурсовода просто удивительная. Кажется, она знает все! С большим теплом будем вспоминать эту прогулку по Тамбову. Спасибо, Людмила!

Александра Большое спасибо Людмиле за прекрасно проведенное время в Тамбове и за познавательную экскурсию! Мы были в вашем городе проездом и всего за несколько часов получили полное и яркое представление о его истории, культуре и уникальном колорите. Отдельное спасибо за рекомендации по местной кухне и уютным местам города.

Екатерина Огромное спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию и оперативный отклик. Были в Тамбове проездом, узнали много интересного про город. Отдельный респект за петфрендли! Нашим собачкам экскурсия тоже понравилась)