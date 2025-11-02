Тамбов удивляет и вдохновляет: от исторической Соборной площади до таинственного Спасо-Преображенского собора.
Водосвятная часовня и Императорская аллея расскажут о прошлом, а красивые здания в стиле модерн и бывшие трактиры откроют свои курьёзные истории. Здесь жили знаменитости, а события прошлого повторяются спустя века.
Прогулка по маршруту в 3 км подарит новые впечатления и возможность узнать, почему «мальчик хочет в Тамбов»
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторический центр и архитектура
- 🕵️♂️ Тайны и забавные истории
- 🎶 Связь с известными личностями
- 🌳 Прогулка по Императорской аллее
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Спасо-Преображенский собор
- Водосвятная часовня
- Императорская аллея
- Колокольня
Описание экскурсии
- Соборная площадь — исторический центр Тамбова.
- Спасо-Преображенский собор — старейшее каменное здание города с неразгаданными тайнами.
- Водосвятная часовня — необычное строение над источником, созданное в редком архитектурном стиле.
- Императорская аллея с деревьями — живыми свидетелями прошлых эпох.
- Красивые здания в стиле модерн — вычурные и сдержанные.
- Бывшие трактиры, кабаки и забавные истории, связанные с ними.
- Лермонтовские места и улица, где жили два известных военных композитора.
- Колокольня — одновременно и вторая, и третья в России по высоте.
Я расскажу:
- Почему основатель города ослушался царя.
- Отчего Тамбов — прежде всего, пчёлы, ну а волки уж потом.
- Какие знаменитости были связаны с городом.
- Какие события повторяются здесь спустя 200 лет.
- И почему «мальчик хочет в Тамбов».
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 3 км.
- Если вы с детьми, программу можем сократить.
- Также могу скорректировать экскурсию и подстроиться под ваше время и планы. Детали обсудим в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Тамбове
Провела экскурсии для 39 туристов
Аттестованный гид по Тамбову и просто коренная тамбовчанка. Люблю свой город и влюблять в него других🤗 Мои первые экскурсии прошли в Сочи на Международном фестивале молодёжи для иностранных гостей, а продолжились уже в родном городе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
2 ноя 2025
Были на экскурсии в Тамбове. Очень понравился город. Экскурсия замечательная! Узнали много нового об истории города, людях, которые прославили Тамбов. Рассказ гида был увлекательным, содержательным, интересным.
Марина
15 сен 2025
Очень увлекательно и интересно! Спасибо огромное за хорошо организованную экскурсию. Замечательный гид Людмила, вкладывает душу в свою работу. Море положительных впечатлений от посещённых мест. Обошли почти все что для себя
И
Инна
25 авг 2025
Экскурсия была познавательная и увлекательная, Людмила очень хороший экскурсовод интересно провела экскурсию, узнали много нового и интересного! Советую!
С
Светлана
25 авг 2025
Спасибо Людмиле, познакомила с городом. провела экскурсию даже на час больше запланированного
Артем
23 авг 2025
Все прошло замечательно, спасибо 👍
А
Алла
21 авг 2025
Очень грамотный, знающий доброжелательный и гостеприимный экскурсовод. Все объяснянт, отвечает на все вопросы и, кажется, она знает все)))). Спасибо за чудесную прогулку по городу!
И
Ирина
21 авг 2025
С каким теплом и любовью Людмила рассказывает о своём городе! Она влюбляет вас в этот город! Прогулка была потрясающе интересная и запоминающаяся! Эрудиция экскурсовода просто удивительная. Кажется, она знает все! С большим теплом будем вспоминать эту прогулку по Тамбову. Спасибо, Людмила!
Александра
21 авг 2025
Большое спасибо Людмиле за прекрасно проведенное время в Тамбове и за познавательную экскурсию! Мы были в вашем городе проездом и всего за несколько часов получили полное и яркое представление о его истории, культуре и уникальном колорите. Отдельное спасибо за рекомендации по местной кухне и уютным местам города.
Екатерина
17 авг 2025
Огромное спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию и оперативный отклик. Были в Тамбове проездом, узнали много интересного про город. Отдельный респект за петфрендли! Нашим собачкам экскурсия тоже понравилась)
Н
Наталья
12 авг 2025
Экскурсия понравилась. Людмила была приветлива, пунктуальна, доброжелательна. Хорошо владеет информацией по городу, показала интересные места, отвечала на наши вопросы.
Обсудили гастрономические особенности города.
Было интересно и детям и взрослым.
Входит в следующие категории Тамбова
