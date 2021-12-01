Об экскурсии

Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда…. Но туда летают самолёты и приезжают даже поезда!

Вы увидите один из красивейших провинциальных городов. Я, как коренная тамбовчанка, с удовольствием расскажу вам про свой родной и любимый город, покажу его знаковые места, главные достопримечательности и поделюсь любопытными фактами о нем и его именитых жителях, которые вы ранее не слышали!