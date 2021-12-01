Казанский мужской монастырь с уникальной росписью в стиле гризайль
Набережная
Памятник тамбовскому мужику
Жемчужина города – дворец Асеевых
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Об экскурсии
Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда…. Но туда летают самолёты и приезжают даже поезда!
Вы увидите один из красивейших провинциальных городов. Я, как коренная тамбовчанка, с удовольствием расскажу вам про свой родной и любимый город, покажу его знаковые места, главные достопримечательности и поделюсь любопытными фактами о нем и его именитых жителях, которые вы ранее не слышали!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, 4, Тамбов
Завершение: Дворец Асеевых
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, по договоренности
Ольга .
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них