Тамбов на карте генеральной

Вы увидите один из красивейших провинциальных городов

Индивидуально
для 30 чел.
Вы увидите один из красивейших провинциальных городов.

Я, как коренная тамбовчанка, с удовольствием расскажу вам про свой родной и любимый город, покажу его знаковые места, главные достопримечательности и поделюсь любопытными фактами о нем и его именитых жителях, которые вы ранее не слышали!
Тамбов на карте генеральной
Тамбов на карте генеральной
Тамбов на карте генеральной
Тамбов на карте генеральной
Тамбов на карте генеральной

Что вы увидите 🤩

  • Спасо-преображенский кафедральный собор
  • Памятник св. Питириму
  • Водосвятный источник
  • Тамбовский Арбат
  • Памятник Тамбовской казначейше
  • Казанский мужской монастырь с уникальной росписью в стиле гризайль
  • Набережная
  • Памятник тамбовскому мужику
  • Жемчужина города – дворец Асеевых
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда…. Но туда летают самолёты и приезжают даже поезда!
Вы увидите один из красивейших провинциальных городов. Я, как коренная тамбовчанка, с удовольствием расскажу вам про свой родной и любимый город, покажу его знаковые места, главные достопримечательности и поделюсь любопытными фактами о нем и его именитых жителях, которые вы ранее не слышали!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, 4, Тамбов
Завершение: Дворец Асеевых
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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