Мы встретимся с Вами в месте возникновения Тамбова у Вечного огня, осмотрим доминанты и знаковые места Соборной площади, поговорим о самом старом здании – Спасо-Преображенском соборе.



Я покажу вам подземный мини-музей в колокольне, расскажу о географии и названии города.



Мы посмотрим старинные итальянские росписи, «падающие» колонны, «вращающиеся» обманки, старинную православную фелонь из китайской золотой парчи с иероглифами.



Я удивлю вас богатой архитектурой города.