Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда

Мы встретимся с Вами в месте возникновения Тамбова у Вечного огня, осмотрим доминанты и знаковые...

Мы встретимся с Вами в месте возникновения Тамбова у Вечного огня, осмотрим доминанты и знаковые места Соборной площади, поговорим о самом старом здании – Спасо-Преображенском соборе.

Я покажу вам подземный мини-музей в колокольне, расскажу о географии и названии города.

Мы посмотрим старинные итальянские росписи, «падающие» колонны, «вращающиеся» обманки, старинную православную фелонь из китайской золотой парчи с иероглифами.

Я удивлю вас богатой архитектурой города.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда

Что вы увидите 🤩

  • Кафедральный собор
  • Главпочтамт
  • Госбанк
  • Гостиный двор
  • Присутственные места
  • Памятник Державину
  • Горсад
  • Картинная галерея (Нарышкинская читальня)
  • Мужская гимназия
  • Институт благородных девиц
  • Клуб конезаводчиков
  • Мэрия города
  • Парк Петрова
  • Универсальный магазин Шаршорова
  • Памятник Тамбовской казначейше
  • Памятник композиторам Шатрову и Агапкину
  • Усадьба купца Селезнева
  • Гостиница Михайловых
  • Областная администрация
  • Музыкальное училище
  • Казанский монастырь
  • Набережная
  • Памятник Тамбовскому мужику
  • Покровский собор
  • Кинотеатр «Модерн»
  • Готический костел

Об экскурсии

Мы встретимся с Вами в месте возникновения Тамбова у Вечного огня, осмотрим доминанты и знаковые места Соборной площади, поговорим о самом старом здании – Спасо-Преображенском соборе. Я покажу вам подземный мини-музей в колокольне, расскажу о географии и названии города. Мы посмотрим старинные итальянские росписи, «падающие» колонны, «вращающиеся» обманки, старинную православную фелонь из китайской золотой парчи с иероглифами. Я удивлю вас богатой архитектурой города.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть пешеходной с посещением храмов, смотровых площадок, основных достопримечательностей, а также комбинированная с посещением достопримечательностей и с использованием транспорта (Вашего или моего).
  • Мой транспорт – автомобиль Hover, особенно удобно доя Ваших пожилых родителей и в плохую погоду.
  • Порекомендую Вам гостиницы, музеи, кафе, рестораны, сувениры, тамбовские деликатесы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Общий
3 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Мой транспорт
  • по согласованию.
Где начинаем и завершаем
Начало: Тамбов, Соборная площадь
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 9:00

Олег К.
Олег К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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