Об экскурсии
Мы встретимся с Вами в месте возникновения Тамбова у Вечного огня, осмотрим доминанты и знаковые места Соборной площади, поговорим о самом старом здании – Спасо-Преображенском соборе. Я покажу вам подземный мини-музей в колокольне, расскажу о географии и названии города. Мы посмотрим старинные итальянские росписи, «падающие» колонны, «вращающиеся» обманки, старинную православную фелонь из китайской золотой парчи с иероглифами. Я удивлю вас богатой архитектурой города.
Организационные детали
- Экскурсия может быть пешеходной с посещением храмов, смотровых площадок, основных достопримечательностей, а также комбинированная с посещением достопримечательностей и с использованием транспорта (Вашего или моего).
- Мой транспорт – автомобиль Hover, особенно удобно доя Ваших пожилых родителей и в плохую погоду.
- Порекомендую Вам гостиницы, музеи, кафе, рестораны, сувениры, тамбовские деликатесы.