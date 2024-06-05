1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
О Тамбове - с интересом и любовью
Главные достопримечательности и тайные уголки древнего города на познавательной и весёлой экскурсии
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
4 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Тамбов
Погулять по старинному купеческому городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
Начало: На Соборной площади
«Главные достопримечательности города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 550₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Провинциальное очарование Тамбова
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Начало: На Соборной площади Тамбова
«Обзорную экскурсию я предпочитаю проводить именно в пешеходном варианте»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Славный город - старинный Тамбов
Начало: Соборная площадь (мемориал «Вечный огонь»)
«А главное, вы непременно проникнитесь очарованием нашего чистого, зеленого, красивого, в общем-то, небольшого города с таким множеством достоинств»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тамбов на карте генеральной
Начало: Соборная площадь, 4, Тамбов
«Я, как коренная тамбовчанка, с удовольствием расскажу вам про свой родной и любимый город, покажу его знаковые места, главные достопримечательности и поделюсь любопытными фактами о нем и его именитых жителях, которые вы ранее не слышали»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Начало: Тамбов, Соборная площадь
«Организационные детали • Экскурсия может быть пешеходной с посещением храмов, смотровых площадок, основных достопримечательностей, а также комбинированная с посещением достопримечательностей и с использованием транспорта (Вашего или моего)»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Тамбову и усадьба Асеевых
Начало: По согласованию с гидом
«После осмотра главных достопримечательности города мы посетим жемчужину Тамбовского края, великолепную усадьбу Михаила Васильевича Асеева»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Тамбову
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнга5 июня 2024Великолепный экскурсовод! 2-х часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Марина -специалист своего дело, переполнена любовью к своему городу и знает все его тонкости. После такой экскурсии хочется приехать сюда еще раз! Спасибо💯🥰
- ННаталья2 июня 2024Марина Александровна спасибо вам огромное за экскурсию, за эти два часа мы узнали много интересных фактов о Тамбове, и просто замечательно провели время. Обязательно рекомендую и ещё раз говорю спасибо 🥰
- ТТатьяна28 мая 2024Очень рады,что для первого знакомства с Тамбовом мы повстречались с Марией Ильиничной. Отличный экскурсовод и очень хороший человек,влюбленный в свой город
- ИИлона25 мая 2024От экскурсии просто в восторге!!! Огромное спасибо нашему гиду!!! Мария рассказала подробно об истории возникновения) отвечала на все наши вопросы! Город впечатлил нас! Все отлично! Всем рекомендую посетить замечательный город Тамбов и обязательно с экскурсоводом Марией)))
- ВВладимир25 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась. Мы посетили множество интересных мест, увидели огромное количество впечатляющих локаций и узнали много исторических фактов, но
- ЛЛюдмила21 мая 2024Все прошло на высшем уровне. Даже переменчивая погода не помешала насладиться любимым городом.
- ННаталья20 мая 2024Олег, спасибо вам большое за очень интересную и познавательную экскурсию. Очень рекомендую Олега как замечательного специалиста, рассказчика. Он влюбил нас
- ММарина12 мая 2024Впечатление от экскурсии отличное. Впрочем, лучше назвать наше общение заинтересованной беседой с человеком, любящим свой город, знающим историю (не "а-ля",
- ИИрина12 мая 2024Благодарим нашего замечательного экскурсовода по Тамбову - Марию Ильиничну! Три часа прошли очень комфортно, маршрут составлен гармонично и интересно! Были охвачены все
- ССветлана7 мая 2024Все прошло прекрасно. Гид профессионал, туристы довольны Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Обзорные»
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Изучение достопримечательностей города Тамбова нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Тамбове много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024