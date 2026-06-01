1 день

Прибытие. Музей-усадьба Рахманинова «Ивановка»

Самостоятельное прибытие в Тамбов.

Размещение в гостинице после 14:00.

Возможно раннее заселение при наличии свободных номеров.

12:20 Встреча в холле гостиницы «Славянская».

12:40 Встреча в холле гостиницы «Азимут».

12:50 Встреча в холле гостиницы «Театральная».

13:00 Обед в кафе.

14:00 Отъезд в Ивановку (125 км от Тамбова).

16:00 Экскурсия в музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка».

В период с 1890 года по 1917 год Рахманинов почти каждую весну, лето, а часто и осень проводил в Ивановке, имении родственников Сатиных, находившемся в Тамбовской губернии.

Именно здесь было написано огромное количество его известных произведений: 24 прелюдии, 9 этюдов-картин, 2 сонаты и 49 романсов.

Рахманинов любил ивановские сады, большой тенистый парк, пруды, чистый воздух и аромат прилегавших к усадьбе полей и лугов. Даже вдали от Ивановки он находился под ее очарованием. Она была любимым местом отдыха, частицей великой Родины, воспитавшей его как человека и музыканта.

Отправление в Тамбов.

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