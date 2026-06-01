Программа тура по дням
Прибытие. Музей-усадьба Рахманинова «Ивановка»
Самостоятельное прибытие в Тамбов.
Размещение в гостинице после 14:00.
Возможно раннее заселение при наличии свободных номеров.
12:20 Встреча в холле гостиницы «Славянская».
12:40 Встреча в холле гостиницы «Азимут».
12:50 Встреча в холле гостиницы «Театральная».
13:00 Обед в кафе.
14:00 Отъезд в Ивановку (125 км от Тамбова).
16:00 Экскурсия в музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка».
В период с 1890 года по 1917 год Рахманинов почти каждую весну, лето, а часто и осень проводил в Ивановке, имении родственников Сатиных, находившемся в Тамбовской губернии.
Именно здесь было написано огромное количество его известных произведений: 24 прелюдии, 9 этюдов-картин, 2 сонаты и 49 романсов.
Рахманинов любил ивановские сады, большой тенистый парк, пруды, чистый воздух и аромат прилегавших к усадьбе полей и лугов. Даже вдали от Ивановки он находился под ее очарованием. Она была любимым местом отдыха, частицей великой Родины, воспитавшей его как человека и музыканта.
Отправление в Тамбов.
Экскурсия по Тамбову. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
12:20 Встреча с туристами в холле гостиницы «Славянская».
12:40 Встреча с туристами в холле гостиницы «Азимут».
12:50 Встреча в холле гостиницы «Театральная».
13:00 Обед.
14:00 Экскурсия по Тамбову.
В маршрут экскурсии включены все наиболее интересные памятники истории и архитектуры города и места, связанные с именем С. В. Рахманинова:
- храмы Тамбова;
- памятник тамбовскому мужику;
- здание музыкального училища им. С. Рахманинова и памятник композитору;
- здание Нарышкинской читальни (Тамбовская областная картинная галерея);
- улица Державинская и памятник тамбовскому наместнику;
- здание Дворянского собрания (Тамбовский драматический театр);
- памятник героям ВОВ «Вечный огонь»;
- здание Гостиного двора;
- набережная реки Цны.
Далее маршрут: станция Тамбов – Дворянское собрание – дом купца Шоршорова – здание бывших присутственных мест – городской парк – улица Рахманинова – гостиница Никольских – дом Егорова – дом Теннис – дом Турчаниновой – дом Полубояриновых – площадь Музыки.
Экскурсия в музейный комплекс «Усадьба М. Асеева» (по территории).
Главный усадебный дом поражает соразмерностью и изяществом всех своих элементов: он легкий, красивый, с несимметричными фасадами и крайне интересными декоративными решениями.
Усадьба была полностью отреставрирована и открыта для посетителей в 2014 г.
Парк – отдельная гордость Асеевской усадьбы. Здесь растут старинные двухсотлетние деревья – липы, вязы, дубы, сосны, журчат фонтаны, томно глядят в небытие равнодушные скульптуры.
Посещение главного дома за доп. плату.
17:00 Окончание программы.
Свободное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тамбов на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница «Славянская» 3* (г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 18а):
|Двухместный «стандарт» с раздельными кроватями
|14300
|Двухместный «стандарт», семейная кровать
|14300
|Одноместный «стандарт»
|17300
Доп. сутки, двухместный «стандарт» с раздельными кроватями, завтрак
|6500
Доп. сутки, двухместный «стандарт», семейная кровать, завтрак
|6500
|Доп. сутки, одноместный «стандарт», завтрак
|5800
|Гостиница «Азимут» 4* (г. Тамбов, ул. М. Горького, 17/129):
|Двухместный «стандарт» с раздельными кроватями
|14800
|Двухместный «стандарт», семейная кровать
|14800
|Одноместный «стандарт»
|17800
Доп. сутки, двухместный «стандарт» с раздельными кроватями, завтрак
|6900
Доп. сутки, двухместный «стандарт», семейная кровать, завтрак
|6900
|Доп. сутки, одноместный «стандарт», завтрак
|5000
|Гостиница «Державинская» 3* (г. Тамбов, пл. Л. Толстого, 4)
|Двухместный «стандарт» с раздельными кроватями
|14800
|Двухместный «стандарт», семейная кровать
|14800
|Одноместный «стандарт»
|17800
Доп. сутки, за двухместный «стандарт» с раздельными кроватями, завтрак
|7200
Доп. сутки, за двухместный «стандарт», семейная кровать, завтрак
|7200
|Доп. сутки, за одноместный «стандарт», завтрак
|5200
Варианты проживания
Гостиница «Azimut отель Тамбов»
Откройте для себя современный отель в самом сердце Тамбова — идеальное место для деловых поездок и туристических путешествий. Благодаря центральному расположению гости могут легко добраться до ключевых достопримечательностей и бизнес‑объектов города.
Отель предлагает 105 комфортабельных номеров разных категорий, а также широкий спектр услуг: фитнес‑зал с новейшим оборудованием (бесплатное посещение для гостей); многоуровневая парковка; зал для проведения мероприятий; кафе для завтраков в формате «шведский стол» (07:00–10:00).
Кафе расположено в торгово‑офисном центре «Галерея» и соединено с гостиничным комплексом удобным внутренним проходом. Особая изюминка пространства — стеклянный купол, создающий ощущение лёгкости и простора.
Гостиница «Славянская»
Гостиница «Славянская» в городе Тамбов это отель бизнес-класса, в котором будет приятно провести время каждому путнику.
Всего представлено семь категорий номерного фонда – от стандарта до люкса. В каждом имеются все необходимые удобства для личного использования: телефон, кондиционер, холодильник, мини-бар, гигиенические принадлежности и пр. Присутствует спутниковое телевидение и Wi-Fi.
Здесь же расположено кафе с аналогичным названием, в котором представлены к вниманию клиентов изысканные блюда русской и европейской кухни.
Отель предлагает размещение в самом центре, в 978 метрах от ж/д вокзала.
Гостиница «Державинская»
Гостиница «Державинская» 3* находится в самом центре Тамбова по адресу пл. Льва Толстого, д. 4. Удобное расположение обеспечивает пешую доступность до ключевых достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, уличная парковка, прачечная и трансфер. В номерном фонде представлены уютные номера, разделенные на несколько категорий: от «Эконома» до «Апартаментов».
В каждой комнате есть удобные кровати, рабочее пространство, телевизор и шкаф. В собственной ванной можно воспользоваться набором полотенец и средствами личной гигиены.
Рядом с отелем есть торговый комплекс, автовокзал Северный, Центральный рынок. До аэропорта 7,9 км, до железнодорожного вокзала 2,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в номере выбранной категории
- Питание по программе (1 завтрак, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание по Тамбову
- Входные билеты в музей-заповедник С.В. Рахманинова
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Тамбова и обратно
- Индивидуальная встреча на вокзале/в аэропорту Тамбова и трансфер до отеля в день приезда - 500 руб. /машина (до 3 человек), микроавтобус (3-8 человек) - 1200 руб
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Посещение главного дома усадьбы Асеева
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий.
Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Что еще необходимо знать о туре?
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Для гражданина РФ рекомендуется взять в путешествие путевку, паспорт (для детей до 14 лет – свидетельство о рождении), полис медицинского страхования для каждого участника поездки.
- При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
- Дети принимаются с любого возраста, но рекомендуемый возраст – от 12 лет.