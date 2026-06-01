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Тамбовский променад

Тур-экспресс выходного дня, где за максимально короткий срок можно получить представление о российской провинции, ее культуре, усадьбах.

Во время путешествия Вы насладитесь музыкой в музее композитора и пианиста Рахманинова и посетите
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купеческий Мичуринск, знакомый каждому русскому человеку благодаря вкладу в область агрономии и селекции России.

Экскурсия по Тамбову запомнится своей самобытностью и интересными фактами из истории, а также прекрасно сохранившейся архитектурой эпохи модерна.

Тамбовский променадФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тамбовский променадФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тамбовский променадФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Музей-усадьба Рахманинова «Ивановка»

Раннее прибытие в Тамбов.

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Сдача вещей в камеру хранения.

Посадка в автобус.

08:20 Встреча с сопровождающим в холле гостиницы «Державинская».

08:40 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Азимут».

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Славянская».

Отправление в музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка» (Время в пути -2ч 30 мин).

Экскурсия в единственный в мире музей-усадьбу великого русского музыканта С. В. Рахманинова.

Сергей Васильевич Рахманинов – композитор, пианист и дирижёр, завоевавший мировую известность и признание.

В период с 1890 по 1917 год С. В. Рахманинов проводил в усадьбе почти каждую весну, лето, а часто и осень. Именно в Ивановке были задуманы, созданы или доработаны наиболее значительные его музыкальные произведения.

В настоящее время музей-усадьба представляет собой живописный центр: дом-музей Рахманинова, восстановленный парк, историческая летняя эстрада, жилой флигель. Усадьба имеет необыкновенную ауру – здесь все дышит музыкой и вдохновением.

Дом-музей С. В. Рахманинова – центр притяжения музыкальной элиты, место проведения концертов и творческих вечеров. Ежегодно сюда приезжают пианисты из Японии, Англии, Германии – участники международного музыкального фестиваля им. С. В. Рахманинова.

14:00 Отправление в Тамбов.

16:00 Ужин.

Окончание программы.

Свободное время в центре города.

Прибытие. Музей-усадьба Рахманинова «Ивановка»Прибытие. Музей-усадьба Рахманинова «Ивановка»Прибытие. Музей-усадьба Рахманинова «Ивановка»Прибытие. Музей-усадьба Рахманинова «Ивановка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по Тамбову и Мичуринску. Отъезд

Завтрак в отеле

Освобождение номеров.

08:20 Встреча с сопровождающим в холле гостиницы «Славянская».

08:40 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Азимут».

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Державинская».

Экскурсия по Тамбову – старому купеческому городу, интересному и влекущему своими загадками и историей, с уникальными достопримечательностями.

Вы полюбуетесь роскошными усадьбами русского модерна, памятниками архитектуры, хранящими истории не только тамбовского казначея, но и купца, дворянина и простого обывателя: улицы Гимназическая, Наместническая, Большой Астраханский тракт.

А потом отправимся по Набережной улице, которая с недавнего времени стала пешеходной и тянется вдоль канала Цны почти 5 км. Здесь известный на всю Россию памятник «Тамбовский мужик», скульптуры писателя и нашего земляка С. Н. Сергеева-Ценского, композитора С. В. Рахманинова.

Городская и церковная архитектура, самый известный Спасо-Преображенский кафедральный собор с величественной многоярусной колокольней, польский Римско-католический костел – единственный в Черноземье, Казанский собор, стены которого расписаны в технике «гризайль».

Парк музейного комплекса «Усадьбы Асеевых».

Парк – отдельная гордость Асеевской усадьбы. Здесь растут старинные двухсотлетние деревья – липы, вязы, дубы, сосны, журчат фонтаны, томно глядят в небытие равнодушные скульптуры. Весной разносится аромат акации и жимолости, в знойный день встречает прохладой тень от кроны тополя и голубой ели. Главный долгожитель парка – дуб черешчатый, которому, по мнению ученых, более 225 лет. Свободное время.

Экскурсия в главный дом – за доп. плату.

12:00 Обед.

13:00 Отъезд в Мичуринск.

14:00 Экскурсия по городу с посещением Боголюбского кафедрального собора постройки 19 века.

Из любой точки Мичуринска видна Ильинская церковь, своим шпилем напоминающая Петропавловский собор – шедевр творения итальянских зодчих.

Своим названием город обязан известному всему миру селекционеру, биологу Ивану Мичурину. Город был переименован в его честь еще при жизни. Могила ученого Мичурина тоже здесь, на территории коллекционного питомника, напротив основного корпуса университета.

Внешний осмотр объектов показа во время экскурсии: Боголюбский собор, Ильинская церковь, Мичуринский драматический театр, дом-музей И. В. Мичурина, Агробиостанция, Литературно-музыкальный музей князей Голициных, кинотеатр «Октябрь», Парк культуры, мемориал Защитникам Отечества, памятник матросу Филиппову, Водонапорная башня, Троицкий мужской монастырь, музей-усадьба народного художника А. Герасимова.

17:30 Окончание туристического обслуживания на ж/д-вокзале Мичуринска (Уральский, Воронежский) по требованию.

19:00 Окончание туристического обслуживания на ж/д-вокзале г. Тамбова.

Экскурсия по Тамбову и Мичуринску. ОтъездЭкскурсия по Тамбову и Мичуринску. ОтъездЭкскурсия по Тамбову и Мичуринску. ОтъездЭкскурсия по Тамбову и Мичуринску. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тамбов на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница «Славянская» 3* (г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 18а):
Двухместный «стандарт» с раздельными кроватями17200
Двухместный «стандарт», семейная кровать17200
Одноместный «стандарт»20200
Доп. сутки, двухместный «стандарт» с раздельными кроватями, завтрак
6500
Доп. сутки, двухместный «стандарт», семейная кровать, завтрак
6500
Доп. сутки, одноместный «стандарт», завтрак5800
Гостиница «Азимут» 4* (г. Тамбов, ул. М. Горького, 17/129):
Двухместный «стандарт» с раздельными кроватями17400
Двухместный «стандарт», семейная кровать17400
Одноместный «стандарт»20400
Доп. сутки, двухместный «стандарт» с раздельными кроватями, завтрак
6900
Доп. сутки, двухместный «стандарт», семейная кровать, завтрак
6900
Доп. сутки, одноместный «стандарт», завтрак5000
Гостиница «Державинская» 3* (г. Тамбов, пл. Л. Толстого, 4)
Двухместный «стандарт» с раздельными кроватями17600
Двухместный «стандарт», семейная кровать17600
Одноместный «стандарт»20600
Доп. сутки, за двухместный «стандарт» с раздельными кроватями без завтрака
6900
Доп. сутки, за двухместный «стандарт», семейная кровать без завтрака
6900
Доп. сутки, за одноместный «стандарт» без завтрака5000

Варианты проживания

Гостиница «Azimut отель Тамбов»

1 ночь

Откройте для себя современный отель в самом сердце Тамбова — идеальное место для деловых поездок и туристических путешествий. Благодаря центральному расположению гости могут легко добраться до ключевых достопримечательностей и бизнес‑объектов города.

Отель предлагает 105 комфортабельных номеров разных категорий, а также широкий спектр услуг: фитнес‑зал с новейшим оборудованием (бесплатное посещение для гостей); многоуровневая парковка; зал для проведения мероприятий; кафе для завтраков в формате «шведский стол» (07:00–10:00).

Кафе расположено в торгово‑офисном центре «Галерея» и соединено с гостиничным комплексом удобным внутренним проходом. Особая изюминка пространства — стеклянный купол, создающий ощущение лёгкости и простора.

Гостиница «Azimut отель Тамбов»Гостиница «Azimut отель Тамбов»Гостиница «Azimut отель Тамбов»Гостиница «Azimut отель Тамбов»Гостиница «Azimut отель Тамбов»Гостиница «Azimut отель Тамбов»Гостиница «Azimut отель Тамбов»Гостиница «Azimut отель Тамбов»Гостиница «Azimut отель Тамбов»Гостиница «Azimut отель Тамбов»Гостиница «Azimut отель Тамбов»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Славянская»

1 ночь

Гостиница «Славянская» в городе Тамбов это отель бизнес-класса, в котором будет приятно провести время каждому путнику.

Всего представлено семь категорий номерного фонда – от стандарта до люкса. В каждом имеются все необходимые удобства для личного использования: телефон, кондиционер, холодильник, мини-бар, гигиенические принадлежности и пр. Присутствует спутниковое телевидение и Wi-Fi.

Здесь же расположено кафе с аналогичным названием, в котором представлены к вниманию клиентов изысканные блюда русской и европейской кухни.

Отель предлагает размещение в самом центре, в 978 метрах от ж/д вокзала.

Гостиница «Славянская»Гостиница «Славянская»Гостиница «Славянская»Гостиница «Славянская»Гостиница «Славянская»Гостиница «Славянская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Державинская»

1 ночь

Гостиница «Державинская» 3* находится в самом центре Тамбова по адресу пл. Льва Толстого, д. 4. Удобное расположение обеспечивает пешую доступность до ключевых достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, уличная парковка, прачечная и трансфер. В номерном фонде представлены уютные номера, разделенные на несколько категорий: от «Эконома» до «Апартаментов».

В каждой комнате есть удобные кровати, рабочее пространство, телевизор и шкаф. В собственной ванной можно воспользоваться набором полотенец и средствами личной гигиены.

Рядом с отелем есть торговый комплекс, автовокзал Северный, Центральный рынок. До аэропорта 7,9 км, до железнодорожного вокзала 2,6 км.

Гостиница «Державинская»Гостиница «Державинская»Гостиница «Державинская»Гостиница «Державинская»Гостиница «Державинская»Гостиница «Державинская»Гостиница «Державинская»Гостиница «Державинская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в номере выбранной категории
  • Питание по программе (1 завтрак, 1 обед, 1 ужин)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи по программе (экскурсия по Тамбову Мичуринску, музей-заповедник С.В. Рахманинова)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Тамбова и обратно
  • Индивидуальная встреча на вокзале/в аэропорту Тамбова и трансфер до отеля в день приезда - 500 руб. /машина (до 3 человек), микроавтобус (3-8 человек) - 1200 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии и самостоятельное посещение музеев, не указанных в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тамбов
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий.

Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  2. Для гражданина РФ рекомендуется взять в путешествие путевку, паспорт (для детей до 14 лет – свидетельство о рождении), полис медицинского страхования для каждого участника поездки.
  3. При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
  4. Дети принимаются с любого возраста, но рекомендуемый возраст – от 12 лет.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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На сайте с 2022 года
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Тур входит в следующие категории Тамбова

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