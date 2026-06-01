1 день

Прибытие. Музей-усадьба Рахманинова «Ивановка»

Раннее прибытие в Тамбов.

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Сдача вещей в камеру хранения.

Посадка в автобус.

08:20 Встреча с сопровождающим в холле гостиницы «Державинская».

08:40 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Азимут».

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Славянская».

Отправление в музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка» (Время в пути -2ч 30 мин).

Экскурсия в единственный в мире музей-усадьбу великого русского музыканта С. В. Рахманинова.

Сергей Васильевич Рахманинов – композитор, пианист и дирижёр, завоевавший мировую известность и признание.

В период с 1890 по 1917 год С. В. Рахманинов проводил в усадьбе почти каждую весну, лето, а часто и осень. Именно в Ивановке были задуманы, созданы или доработаны наиболее значительные его музыкальные произведения.

В настоящее время музей-усадьба представляет собой живописный центр: дом-музей Рахманинова, восстановленный парк, историческая летняя эстрада, жилой флигель. Усадьба имеет необыкновенную ауру – здесь все дышит музыкой и вдохновением.

Дом-музей С. В. Рахманинова – центр притяжения музыкальной элиты, место проведения концертов и творческих вечеров. Ежегодно сюда приезжают пианисты из Японии, Англии, Германии – участники международного музыкального фестиваля им. С. В. Рахманинова.

14:00 Отправление в Тамбов.

16:00 Ужин.

Окончание программы.

Свободное время в центре города.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160