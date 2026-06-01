Программа тура по дням
Встреча группы. Экскурсия по Мичуринску, переезд в Тамбов, дегустация яблочного хлеба и молочной продукции
Самостоятельное прибытие в Мичуринск до 13:00.
13:00 Посадка в автобус на парковке у ж/д вокзала «Мичуринск — Воронежский».
13:20 Посадка в автобус на парковке у ж/д вокзала «Мичуринск — Уральский».
Автобус с табличкой «Тамбов. Там, где вкусно».
Выезд на туристическую программу.
13:40 Обед приветственный в мичуринских традициях.
В меню блюда из продуктов местных производителей. Фишка обеда — яблочный пирог. Мичуринск — яблочная столица России и поэтому яблоки здесь – коронный продукт. Из яблок здесь готовят соусы, сок и компоты, наливки и пирожные, а какой яблочный хлеб производят в Мичуринске по старинным рецептам бездрожжевого приготовления (дегустация).
14:00 Прогулка по уездному Мичуринску, ранее Козлову.
Купеческий город с прекрасно сохранившейся застройкой начала 19 века. Мичуринск — это город, известный своими храмами, музеями, но прежде всего тем, что именно он стал лабораторией для трудов известного ученого-селекционера Ивана Мичурина, и чьем имя он носит и по сей день.
Жемчужина города — Боголюбский кафедральный собор постройки 19 века. Из любой точки Мичуринска видна Ильинская церковь, своим шпилем напоминающая Петропавловский собор.
Своим названием город обязан известному всему миру селекционеру, биологу Ивану Мичурину. Город был переименован в его честь еще при жизни. Мичуринский университет известен по всей России и сейчас выпускает лучших специалистов-биологов и ведет обширную научную работу.
Могила ученого Мичурина тоже здесь, на территории коллекционного питомника, напротив основного корпуса университета. На гранитной плите две бронзовые ветви яблони с плодами и пальмовая ветвь как олицетворение признания за вклад ученого. И, конечно, девиз жизни ученого, который мы часто произносим «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача».
16:00 Отъезд в Тамбов.
17:00 Посещение выставочного зала с дегустацией молочной и кондитерской продукции компании «Мичурино Молоко» — самой известной торговой марки Черноземья, и сыра «Мичуринский премиум».
На дегустации Вы попробуете хлеб, имеющий особый вкус и полезные свойства. Эти ароматные буханки — настоящий гастрономический привет от мичуринской земли! А еще — хлеб это идеальный сувенир! Живой хлеб по уникальному рецепту: закваска, мед вместо сахара, ржаной солод для мягкости и длительной свежести.
19:00 Заселение в гостиницу.
Свободное время для отдыха.
20:00 Ужин по-тамбовски это уникальная подача запеченного тамбовского окорока в клюквенном соусе с хреновухой и кедровкой под разносолы и вкусную картошечку. На десерт — пирожки с капустой и чай на травах.
Тамбовский окорок-боярин среди всех блюд и гордость тамбовской кухни. Самая знаменитая российская ветчина получила известность в 1880-е годы.
До настоящего времени тамбовчане гордятся своими традициями и во главе праздничного стола всегда можно встретить этот продукт.
Экскурсия по Тамбову, усадьба Асеева
Завтрак «шведский стол».
11:00 Выезд на экскурсию по Тамбову — городу, озаренному светом русской культуры.
Тамбов — город купеческой застройки, сочетающий роскошь особняков стиля модерн. Особая гордость Тамбова — православные храмы и четыре величественные колокольни высотой от 70 до 100 метров.
Вечером их подсветка в виде крестов создает незабываемое зрелище, равного которому нет ни в одном городе России.
Во время экскурсии Вы полюбуетесь роскошными усадьбами русского модерна, памятниками архитектуры, хранящими истории не только тамбовского казначея, но и купца, дворянина и простого обывателя: улицы Гимназическая, Наместническая, Большой Астраханский тракт.
А потом отправимся по Набережной улице, которая с недавнего времени стала пешеходной и тянется вдоль канала Цны почти 5 км.
Здесь известный на всю Россию памятник «Тамбовский мужик» – трехметровая скульптура землепашца. Тамбовские мужики не боялись выразить своё недовольство правящим режимом во все времена и бунтовали не только при царской, но и при советской власти.
Городская и церковная архитектура, самый известный Спасо-Преображенский кафедральный собор с величественной многоярусной колокольней, польский Римско-католический костел – единственный в Черноземье, Казанский мужской монастырь, стены которого расписаны в технике «гризайль».
14:00 «Щучий обед».
В меню — коронное блюдо из рыбы с тамбовским картофелем и разносолами.
15:30 В Тамбове все дороги ведут в самую красивую усадьбу М. Асеева (МК «Усадьба Асеевых»).
Сколько легенд и историй связано с прекрасной усадьбой. А еще здесь прекрасный парк с дубом – прямо как из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила», и под ним ходит легендарный Кот Асей.
Экскурсия по территории музейного комплекса.
Входные билеты в главный дом не входят в стоимость и оплачиваются самостоятельно.
Свободное время.
Экскурсия в Женскую Мамонтову пустынь. Моршанск
Завтрак «шведский стол».
Выселение из гостиницы.
Всем участникам тура выдаются подарки и сувенирная продукция.
09:00 Отъезд на экскурсию.
10:00 Посещение Женской Мамонтовой пустыни во имя святителя Николая Чудотворца.
Это одна из древнейших православных обителей России, основана старцем Мамонтом в 1629 году в живописном месте на берегу реки Цны.
В начале 17 века инок Мамонт обрел на берегах озера Глубокого (Святое озеро) чудотворную икону св. Николая Можайского, высотой около 140 см. В правой руке святитель держал меч, а в левой — дарохранительницу. Этот образ символизировал защиту Православной церкви святыми угодниками Божьими. После этого от воды озера стали происходить многочисленные исцеления. За чудеса и обрекли люди озеро Святым, а обретенная икона стала считаться Чудотворной.
Купание в святом озере (по погодным условиям).
11:00 Отъезд в Моршанск.
12:00 Обед в кафе.
В меню — пирог по-моршански с тамбовским окороком и моршанским квасом (пивом, на выбор).
13:00 Необыкновенно интересна история уездного города Моршанска!
Город богатых купцов, город-порт… Моршанску есть чем удивить! Первое упоминание о деревне Морше относится к 1623 году. А своим перерождением в город Моршанск обязан уже Екатерине II. Здесь по её указу 1779 года провозглашен центр хлебной торговли.
В Моршанске были построены крупные суконная и табачная фабрики. В годы Великой Отечественной войны Моршанск был тыловым городом, одним из основных центров махорочного и табачного производства, продукцией которых снабжалась Красная армия. Моршанская махорка была стратегическим продуктом. В 1990 году город Моршанск получил статус исторического города.
14:00 Посещение историко-художественного музея имени П. П. Иванова – богатейшего музея региона. Основа экспозиции – коллекция, состоящая из уникальных предметов археологии, нумизматики, истории и искусства в количестве 2521 единица. В музее находится вторая в России по величине и качеству коллекция древнерусской деревянной скульптуры, она насчитывает более 70 произведений XVII-XVIII веков.
Отправление в Тамбов.
16:00 Посещение фирменных магазинов «Моршанское» (алкогольные и безалкогольные напитки, хлебобулочные изделия).
Известный тамбовский производитель торговой марки «Моршанское пиво» ведет свою историю с 1914 года, где купцом Белоусовым был заложен пивоваренный завод, работающий по немецкой технологии. До настоящего времени предприятие полностью не изменило своим традициям — напитки готовят из артезианской воды без применения консервантов.
Дегустация и покупка понравившейся продукции.
Уникальна история моршанского хлебопечения. Ведь сейчас только из Моршанска можно привезти хлеб, который вот уже второй век подряд печется «по-старинке», на закваске и естественном брожении, без применения современных технологий скорого брожения теста.
Хлеб на выходе получается ароматным и мягким с хрустящей корочкой. Хранится он долго и является истинным украшением любого обеденного стола.
Дегустация и покупка понравившейся продукции.
Отправление в Тамбов.
18:30 Свободное время в центре Тамбова.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Славянская» в г. Тамбове.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный «стандарт» с раздельными кроватями
|23950
|Двухместный «стандарт», семейная кровать
|23950
|Одноместный «стандарт»
|27950
Доп. сутки, двухместный «стандарт» с раздельными кроватями, завтрак
|6500
Доп. сутки, двухместный «стандарт», семейная кровать, завтрак
|6500
|Доп. сутки, одноместный «стандарт», завтрак
|5800
Варианты проживания
Гостиница «Славянская»
Гостиница «Славянская» в городе Тамбов это отель бизнес-класса, в котором будет приятно провести время каждому путнику.
Всего представлено семь категорий номерного фонда – от стандарта до люкса. В каждом имеются все необходимые удобства для личного использования: телефон, кондиционер, холодильник, мини-бар, гигиенические принадлежности и пр. Присутствует спутниковое телевидение и Wi-Fi.
Здесь же расположено кафе с аналогичным названием, в котором представлены к вниманию клиентов изысканные блюда русской и европейской кухни.
Отель предлагает размещение в самом центре, в 978 метрах от ж/д вокзала.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в номере выбранной категории
- Питание по программе (2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин, дегустации на объектах показа)
- Экскурсионное обслуживание в Тамбове, Мичуринске и Моршанске
- Входные билеты в музеи по программе (историко-художественный музей им. Иванова)
- Подарки и сувенирная продукция участникам тура
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мичуринска и обратно из Тамбова
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии и самостоятельное посещение музеев, не указанных в программе
- Посещение главного дома усадьбы Асеевых
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий.
Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Что еще необходимо знать о туре?
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Для гражданина РФ рекомендуется взять в путешествие путевку, паспорт (для детей до 14 лет – свидетельство о рождении), полис медицинского страхования для каждого участника поездки.
- При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
- Дети принимаются с любого возраста, но рекомендуемый возраст – от 12 лет.