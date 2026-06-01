1 день

Встреча группы. Экскурсия по Мичуринску, переезд в Тамбов, дегустация яблочного хлеба и молочной продукции

Самостоятельное прибытие в Мичуринск до 13:00.

13:00 Посадка в автобус на парковке у ж/д вокзала «Мичуринск — Воронежский».

13:20 Посадка в автобус на парковке у ж/д вокзала «Мичуринск — Уральский».

Автобус с табличкой «Тамбов. Там, где вкусно».

Выезд на туристическую программу.

13:40 Обед приветственный в мичуринских традициях.

В меню блюда из продуктов местных производителей. Фишка обеда — яблочный пирог. Мичуринск — яблочная столица России и поэтому яблоки здесь – коронный продукт. Из яблок здесь готовят соусы, сок и компоты, наливки и пирожные, а какой яблочный хлеб производят в Мичуринске по старинным рецептам бездрожжевого приготовления (дегустация).

14:00 Прогулка по уездному Мичуринску, ранее Козлову.

Купеческий город с прекрасно сохранившейся застройкой начала 19 века. Мичуринск — это город, известный своими храмами, музеями, но прежде всего тем, что именно он стал лабораторией для трудов известного ученого-селекционера Ивана Мичурина, и чьем имя он носит и по сей день.

Жемчужина города — Боголюбский кафедральный собор постройки 19 века. Из любой точки Мичуринска видна Ильинская церковь, своим шпилем напоминающая Петропавловский собор.

Своим названием город обязан известному всему миру селекционеру, биологу Ивану Мичурину. Город был переименован в его честь еще при жизни. Мичуринский университет известен по всей России и сейчас выпускает лучших специалистов-биологов и ведет обширную научную работу.

Могила ученого Мичурина тоже здесь, на территории коллекционного питомника, напротив основного корпуса университета. На гранитной плите две бронзовые ветви яблони с плодами и пальмовая ветвь как олицетворение признания за вклад ученого. И, конечно, девиз жизни ученого, который мы часто произносим «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача».

16:00 Отъезд в Тамбов.

17:00 Посещение выставочного зала с дегустацией молочной и кондитерской продукции компании «Мичурино Молоко» — самой известной торговой марки Черноземья, и сыра «Мичуринский премиум».

На дегустации Вы попробуете хлеб, имеющий особый вкус и полезные свойства. Эти ароматные буханки — настоящий гастрономический привет от мичуринской земли! А еще — хлеб это идеальный сувенир! Живой хлеб по уникальному рецепту: закваска, мед вместо сахара, ржаной солод для мягкости и длительной свежести.

19:00 Заселение в гостиницу.

Свободное время для отдыха.

20:00 Ужин по-тамбовски это уникальная подача запеченного тамбовского окорока в клюквенном соусе с хреновухой и кедровкой под разносолы и вкусную картошечку. На десерт — пирожки с капустой и чай на травах.

Тамбовский окорок-боярин среди всех блюд и гордость тамбовской кухни. Самая знаменитая российская ветчина получила известность в 1880-е годы.

До настоящего времени тамбовчане гордятся своими традициями и во главе праздничного стола всегда можно встретить этот продукт.

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