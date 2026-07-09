Что, если увидеть Тарусу не как застывший памятник, а как живой город, где творили великие? Место, где гении ругались на быт, прятались от домашних и влюблялись в кривые переулки. Эта прогулка — взгляд на город глазами тех, кто его прославил. Вы узнаете Тарусу через забавные, трогательные и порой абсурдные бытовые истории её знаменитых обитателей.

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Описание экскурсии

От набережной до знаменитой тропы

Таруса — удивительный город, где мемориальные доски соседствуют с домами местных чудаков, а тропинка Паустовского может вести прямиком к чьему-то огороду. Я покажу вам Тарусу именно такой, какой её любили поэты и писатели: без пафоса, уютную и настоящую.

Начнём с прогулки вдоль Оки — по местам, где рождались самые искренние стихи Цветаевой и Ахмадулиной

Затем свернём в тихие переулки — туда, где творил Поленов и откуда открываются прекрасные виды на Оку

Гении без глянца

Таруса вдохновляла Цветаеву, Паустовского, Ахмадулину. Но за великими строками часто скрывались совсем не эпичные истории. На прогулке вы узнаете:

почему Паустовский в сердцах писал другу: «Таня опять выкинула штуку — купила гнилую избу в Тарусе»

где маленькая Марина Цветаева пряталась от мамы в гостях у дедушки, лишь бы не играть на пианино

какой рецепт кофе обожала Белла Ахмадулина и где в современной Тарусе можно попробовать нечто похожее

Это не экскурсия о памятниках. Это рассказ о жизни. После нашей прогулки вы вряд ли скажете, что великие люди жили «как-то иначе». Они просто жили… в Тарусе.

Организационные детали