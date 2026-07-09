Что, если увидеть Тарусу не как застывший памятник, а как живой город, где творили великие? Место, где гении ругались на быт, прятались от домашних и влюблялись в кривые переулки. Эта прогулка — взгляд на город глазами тех, кто его прославил.
Вы узнаете Тарусу через забавные, трогательные и порой абсурдные бытовые истории её знаменитых обитателей.
Вы узнаете Тарусу через забавные, трогательные и порой абсурдные бытовые истории её знаменитых обитателей.
Описание экскурсии
От набережной до знаменитой тропы
Таруса — удивительный город, где мемориальные доски соседствуют с домами местных чудаков, а тропинка Паустовского может вести прямиком к чьему-то огороду. Я покажу вам Тарусу именно такой, какой её любили поэты и писатели: без пафоса, уютную и настоящую.
- Начнём с прогулки вдоль Оки — по местам, где рождались самые искренние стихи Цветаевой и Ахмадулиной
- Затем свернём в тихие переулки — туда, где творил Поленов и откуда открываются прекрасные виды на Оку
Гении без глянца
Таруса вдохновляла Цветаеву, Паустовского, Ахмадулину. Но за великими строками часто скрывались совсем не эпичные истории. На прогулке вы узнаете:
- почему Паустовский в сердцах писал другу: «Таня опять выкинула штуку — купила гнилую избу в Тарусе»
- где маленькая Марина Цветаева пряталась от мамы в гостях у дедушки, лишь бы не играть на пианино
- какой рецепт кофе обожала Белла Ахмадулина и где в современной Тарусе можно попробовать нечто похожее
Это не экскурсия о памятниках. Это рассказ о жизни. После нашей прогулки вы вряд ли скажете, что великие люди жили «как-то иначе». Они просто жили… в Тарусе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком, предусмотрено свободное время для кофе или сувениров
- Все участники получат открытки на память
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Школьники
|1250 ₽
|Пенсионеры
|1250 ₽
|Стандартный
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Тарусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1337 туристов
Я провожу экскурсии в двух подмосковных городах — Серпухове и Тарусе. Серпухов интересен своей архитектурой, обилием храмов и купеческой историей. Таруса — вдохновляющими историями жизни талантливых дачников и живописной природой. В 2019 году я получила звание «Лучший гид России». Буду рада показать вам родные края, рассказать много интересного и сделать всё, чтобы вы насладились прогулкой.
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