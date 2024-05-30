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как и сама Таруса. Мы с мужем были здесь пару лет назад без экскурсии и уже тогда мы прониклись к городу, но сейчас он открылся с совершенно иного ракурса, пейзажи заговорили именами, картинки ожили, всё очень понравилось, мы довольны. Оксана определённо больше чем гид для нас, она стала менеджером нашего тарусского путешествия, все подсказала, посоветовала лучшие локации. Большая рекомендация!