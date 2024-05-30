1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинная, уютная, талантливая Таруса
С интересом погулять по городу на Оке, осмотреть его памятники и вспомнить выдающихся людей
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Таруса. Там, где живёшь сердцем
Проникнуться знаковыми местами и красотами природы в компании коренной жительницы
Начало: Около Петропавловского собора
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по вдохновляющему городу Таруса
Начало: Площадь Ленина, д. 1 (Собор Петра и Павла)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тарусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таруса - город - творческая мастерская
Начало: Таруса, улица Ленина 1в (Петропавловский собор)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знаменитые тарусские дачники и не только
Начало: Площадь Ленина
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССвинина30 мая 2024Спасибо большое Людмиле Валерьевне за прекрасную экскурсию по городу Тарусе! Два часа пролетели незаметно. Мы узнали много интересного. Людмила Валерьевна замечательный рассказчик! Всем рекомендуем!
- ААлла16 мая 2024Мы очарованы как Тарусой, так и нашим гидом. Оксана отличный рассказчик, тонко чувствующий свой город. Прогулка с ней неспешная, умиротворяющая,
- ЕЕлена13 мая 2024Замечательная двухчасовая прогулка с гидом Ириной. Теплая атмосфера, интересный рассказ, замечательные люди, знаковые и просто красивые места. Время пролетело незаметно. Мы влюбились в Тарусу! Очень рекомендую!
- ААнна13 мая 2024Очень приятная и душевная прогулка по городу) Красивые виды, интересный рассказ, открытки. Очень люблю такие экскурсии, когда есть ощущение, что
- ААлександра12 мая 2024В Тарусу мы, конечно, влюбились. Иначе и быть не могло: Людмила прекрасный экскурсовод. Провела по туристическим местам и по улочкам, дышащим духом
- ММария12 мая 2024Оксана - прекрасный гид по Тарусе! Чувствуется, что человек очень любит это место и дело, которым занимается. Всем нам очень
- ННаталья11 мая 2024Всё прошло отлично экскурсия интересная!
- ЕЕкатерина3 мая 2024Экскурсию провела Оксана. Отличный гид! Все было очень интересно. Всем рекомендую
- ИИрина1 мая 2024Все отлично!
- ААлла30 апреля 2024Были на экскурсии со Светланой 28.04.2024. Очень понравилось, как она рассказывала обо всех людях, чьи жизни оказались связанными с Тарусой.
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Тарусе в июне 2024
Сейчас в Тарусе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 700 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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