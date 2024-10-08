Вся Териберка за 1 день! Отправляйтесь на край земли, где каждый уголок очаровывает своей дикой красотой. Выйдите в море на проверенном судне с отличным капитаном, чтобы увидеть китов, дельфинов и касаток. Сделайте сотни памятных фотографий и оставьте Териберку в своем сердце навсегда. Если погода не позволит выйти в море, деньги за морскую прогулку будут возвращены
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Описание экскурсииВся самоё интересное за один день! Мы побываем на берегу Ледовитого океана. Здесь царствует природа, которая поможет вам отбросить прочь все невзгоды и по-настоящему отдохнуть душой и телом.
- Знаете ли вы, где снимался знаменитый фильм «Левиафан»?
- Какое место журнал National Geographic включил в топ-20 лучших мест для путешествий? Думаю, вы уже догадались, что правильный ответ на эти вопросы один — Териберка! Каркасы выброшенных на берег кораблей, величественные скалы, настоящий океан, «яйца драконов», Батарейский водопад! Все вместе - это легендарная Териберка. Вас ждут самые необыкновенные места, северные красоты, а также буря эмоций от ощущения полной свободы. Вы сможете познакомиться с местными обитателями, энергичными хаски и благородными оленями, а если повезет, даже c могучими китами! Уже по пути в Териберку вы сможете оценить живописные пейзажи тундры, многочисленных рек и озер нашего края. Важная информация: Если погода не позволит выйти в море, то мы вернём деньги за морскую прогулку — 2000 руб. за человека. На морской прогулке присутствие гида не предполагается.
Вторник - воскресенье с 8:30 *в зависимости от погодных условий, время может быть скорректировано.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от 8 816 ₽
|Праздничные дни
|15 080 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Природный парк
- Песчаная бухта
- Кладбище кораблей
- Пляж «Яйца дракона»
- Ферма северных оленей и хаски
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги гида-водителя
- 2-х часовая морская прогулка (без гида)
Что не входит в цену
- Вход на ферму и кормление оленей - 250 руб. /чел. Детям до 7 лет вход бесплатный
- Дегустация морских ежей и гребешков - 250 руб. /шт.
- Вход в природный парк: граждане РФ - 380 руб., иностранцы - 760 руб., дети дошкольного и школьники и пенсионеры - бесплатно
- Обед в ресторане Териберки
- Трансфер с ноября по апрель на снегоходе - 1500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у места вашего проживания
Завершение: Окончание экскурсии у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник - воскресенье с 8:30 *в зависимости от погодных условий, время может быть скорректировано.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
8 окт 2024
Очень приятные гид и компания! Всё заявленное в программе успели. Видели морских котиков, но с кладбища кораблей, а не на морской прогулке.
Входит в следующие категории Териберки
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