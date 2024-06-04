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Фотопрогулка
10 часов
Популярное предложение
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
от 2600019 500₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
9 часов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
9 июля в 08:30
10 июля в 08:30
от 5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 июня 2024Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
- ННаталья2 апреля 2024Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
- ВВалерия14 марта 2024Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
- ЕЕвгения2 марта 2024Мы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали от места проживания и туда
- ММарина13 февраля 2024Всем доброго времени суток. Наше путешествие проходило в начале февраля и попало на очень сильные морозы днем -26, ночью до -34
- ИИван4 февраля 2024Все прошло прекрасно, спасибо экскурсоводу Игорю, за экскурсию по Териберки. Виды очень красивые! Рекомендую!!!
- ККсения28 ноября 2023После поездки в Териберку хочется сказать только одно - хочу ещё! Северные пейзажи, невероятная природа, замерзший водопад, суровое холодное море,
- ААнастасия10 мая 2023Териберка навсегда в моем сердце. Всех эмоций не описать. Ездили с Сергеем. Очень отзывчивый, ненавязчивый, никуда не торопил и позволил насладиться потрясающими видами. Организация поездки на высоте. Сергей - аккуратный водитель, что также порадовало. Буду рекомендовать поездку с Сергеем. Спасибо Вам большое!!!
- ЯЯна26 февраля 202325.02.23 ездили в Териберку с Сергеем. Эта поездка запомнится на всю жизнь. Все что можно было посмотреть- увидели. Гид нам очень понравился, много что рассказал. Приятный в общении. В следующий приезд в Мурманск с удовольствием поедем именно с ним.
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «От вашего отеля»
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