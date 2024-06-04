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😊. С командой Алексея ездили в Териберку и на Охоту за Северным сиянием. Самые прекрасные воспоминая в микроавтобусе тепло комфортно, ребята дорогу держат уверенно. Если вы замерзли предлагают чай на травах и печение. На Охоте за Северным сиянием были с Алексеем, забирали и привозили нас у отеля, предварительно всегда созванивались. У нас охота получилась в две ночи так как в первую сияние было не интенсивным, и конечно было очень жаль, у Алесей предусмотрен повторный выезд, потрясает его уверенность, профессионализм и спокойствие (поэтому приезжайте как минимум на 3-4 ночи). У Алексей профессиональный фотоаппарат, и конечно с ним фото получаются великолепные (слушайте команды Алексея при фотосъемке 😊) В Териберку ездили с Антоном, все также забирали и привозили нас у отеля, предварительно всегда созванивались. По пути Антон рассказывал интересные факты о Мурманске, о Кольском, о Териберке. В Териберке были и океан, и кладбище кораблей, и качели, и трон, и хаски и олени и «яйца дракона» а как не посидеть на них в Год Дракона -а может на удачу😉. На побережье было очень скользко (за неделю до нашего приезда была оттепель и образовалась корочка льда, ну очень сколького 😊) и как радовало уверенное плечо Антона который был внимателен, всегда подавал руку. В Териберке был обед (который вы оплачиваете сами) брали уху и териберский суп, на горячее брали рыбу, блюда вкусные подача красивая. Наши поездки удались, благодаря команде Алексей, Антона, девочкам координаторам Анне, Наталье. У вас отличная команда, Удачи!!! Что не понравилось, это большое количество китайцев, ну очень большое((. P.S. Путешественники которые собираются или уже совершили поездки, найдите несколько добрых слов,выделите несколько минут, оставляйте отзывы это нужно не только тем кто вам помогает увидеть красоты Серверного края, это нужно и вам самим и тем кто только задумался о путешествии. Путешествуете не сидите дома, наша страна такая Большая, всем хороших впечатлений!