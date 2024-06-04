Экскурсии от вашего отеля в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Териберке, цены от 5 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
10 часов
36 отзывов
Популярное предложение
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
от 2600019 500 за всё до 15 чел.
Холодное сердце Териберки
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
9 июля в 08:30
10 июля в 08:30
от 5 000 за человека
Териберка - «маленький северный рай»
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
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    не стандартный туристический маршрут. Пообщавшись с Владимиром - мы поняли, что он очень любит свою работу и увлекательно рассказывает про село Териберка и интересные места в Мурманской области. (Взяли на заметку места, которые еще хотим посетить). Благодаря Владимиру, мы увидели Териберку с другой стороны, попробовали морского огурца и местное пиво, побегали по дикому пляжу, поднялись в гору с шикарным видом на село, отправились к маяку, где попили вкусный час с вкусными булочками. ☺️Чаем нас угостил Владимир (Иван- чай, собранный и ферментированный Владимиром,с добавлением Саган Дайля). Погуляли по заброшенной школе. Осталось много теплых, позитивных, ярких, красивых воспоминаний и много классных фото☺️Очень удобно, когда хороший ГИД еще и проф. фотограф, можно любоваться видами, не отвлекаясь на самостоятельные фото, и в итоге получить красивые снимки❤️

    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
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    которые могут быть. Забрали из отеля в Мурманске, вождение комфортное, по пути узнали много нового про Сам Мурманск и историю края. Понравился путь до водопада и горка, это вообще супер;))) море с изумрудными переливами. В общем, рекомендую!!!! Спасибо огромное!!!

    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все
  • В
    Валерия
    14 марта 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
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    жизнь. К тому же нам повезло с погодой) Вся компания получила море удовольствия от путешествия, все супер клиентоориентированно, оперативно, доброжелательно, никто никого не торопит, на любой вопрос ответят. Отдельная благодарность Виталию за сопровождение и приятную компанию на Териберке) Место и тур потрясающие, определенно стоит их посетить!

    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания
  • Е
    Евгения
    2 марта 2024
    Холодное сердце Териберки
    Мы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали от места проживания и туда
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    же привезли. В машине было чисто и тепло. По дороге Алексей рассказал много интересного об истории поселка, посетили все знаковые места Териберки. Приятным бонусом был пирог с мясом и травяной чай! С командой Алексея голодными и без ярких воспоминаний вы точно не останетесь!

    Мы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали отМы побывали в Териберке 16 февраля с командой Алексея. Все было организовано до мелочей. Забрали от
  • М
    Марина
    13 февраля 2024
    Холодное сердце Териберки
    Всем доброго времени суток. Наше путешествие проходило в начале февраля и попало на очень сильные морозы днем -26, ночью до -34
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    😊. С командой Алексея ездили в Териберку и на Охоту за Северным сиянием. Самые прекрасные воспоминая в микроавтобусе тепло комфортно, ребята дорогу держат уверенно. Если вы замерзли предлагают чай на травах и печение. На Охоте за Северным сиянием были с Алексеем, забирали и привозили нас у отеля, предварительно всегда созванивались. У нас охота получилась в две ночи так как в первую сияние было не интенсивным, и конечно было очень жаль, у Алесей предусмотрен повторный выезд, потрясает его уверенность, профессионализм и спокойствие (поэтому приезжайте как минимум на 3-4 ночи). У Алексей профессиональный фотоаппарат, и конечно с ним фото получаются великолепные (слушайте команды Алексея при фотосъемке 😊) В Териберку ездили с Антоном, все также забирали и привозили нас у отеля, предварительно всегда созванивались. По пути Антон рассказывал интересные факты о Мурманске, о Кольском, о Териберке. В Териберке были и океан, и кладбище кораблей, и качели, и трон, и хаски и олени и «яйца дракона» а как не посидеть на них в Год Дракона -а может на удачу😉. На побережье было очень скользко (за неделю до нашего приезда была оттепель и образовалась корочка льда, ну очень сколького 😊) и как радовало уверенное плечо Антона который был внимателен, всегда подавал руку. В Териберке был обед (который вы оплачиваете сами) брали уху и териберский суп, на горячее брали рыбу, блюда вкусные подача красивая. Наши поездки удались, благодаря команде Алексей, Антона, девочкам координаторам Анне, Наталье. У вас отличная команда, Удачи!!! Что не понравилось, это большое количество китайцев, ну очень большое((. P.S. Путешественники которые собираются или уже совершили поездки, найдите несколько добрых слов,выделите несколько минут, оставляйте отзывы это нужно не только тем кто вам помогает увидеть красоты Серверного края, это нужно и вам самим и тем кто только задумался о путешествии. Путешествуете не сидите дома, наша страна такая Большая, всем хороших впечатлений!

    Всем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени сутокВсем доброго времени суток
  • И
    Иван
    4 февраля 2024
    Териберка - «маленький северный рай»
    Все прошло прекрасно, спасибо экскурсоводу Игорю, за экскурсию по Териберки. Виды очень красивые! Рекомендую!!!
  • К
    Ксения
    28 ноября 2023
    Холодное сердце Териберки
    После поездки в Териберку хочется сказать только одно - хочу ещё! Северные пейзажи, невероятная природа, замерзший водопад, суровое холодное море,
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    на берегу которого стоит маленькое село - настоящий русский Север. Теперь хочется приехать сюда летом и посмотреть на тундру в другой расцветке. Отдельное спасибо нашему замечательному гиду Алексею. Всё время поездки он был готов ответить на вопросы и рассказать много всего интересного о жизни на бескрайнем севере.

  • А
    Анастасия
    10 мая 2023
    Териберка - «маленький северный рай»
    Териберка навсегда в моем сердце. Всех эмоций не описать. Ездили с Сергеем. Очень отзывчивый, ненавязчивый, никуда не торопил и позволил насладиться потрясающими видами. Организация поездки на высоте. Сергей - аккуратный водитель, что также порадовало. Буду рекомендовать поездку с Сергеем. Спасибо Вам большое!!!
  • Я
    Яна
    26 февраля 2023
    Териберка - «маленький северный рай»
    25.02.23 ездили в Териберку с Сергеем. Эта поездка запомнится на всю жизнь. Все что можно было посмотреть- увидели. Гид нам очень понравился, много что рассказал. Приятный в общении. В следующий приезд в Мурманск с удовольствием поедем именно с ним.
    25.02.23 ездили в Териберку с Сергеем. Эта поездка запомнится на всю жизнь. Все что можно было25.02.23 ездили в Териберку с Сергеем. Эта поездка запомнится на всю жизнь. Все что можно было25.02.23 ездили в Териберку с Сергеем. Эта поездка запомнится на всю жизнь. Все что можно было25.02.23 ездили в Териберку с Сергеем. Эта поездка запомнится на всю жизнь. Все что можно было

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  4. Набережная
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июле 2024
Сейчас в Териберке в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 19 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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