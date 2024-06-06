Териберка - место, где Северный Ледовитый океан встречается с культурой саамов и уникальными природными явлениями. Откройте для себя этот удивительный край

Начало: в Мурманске, на площади Пять углов

«По дороге вы познакомитесь с природой и пейзажами Кольского полуострова, узнаете о символике знаменитых саамских сейдов, посетите красивую видовую площадку и даже сможете поучаствовать в традиции, загадав желание у Стража Севера»