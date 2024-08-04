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нам не понравился наш гид - от подачи материала и отсутствия инициативы (приходилось очень часто что-то спрашивать, чтобы получить информацию) до некрасивых фотографий. Видели здесь же более красивые фотографии с отличным ракурсом и перспективой, но нам достались фотографии с отрезанными ногами, руками, где-то отрезал часть красивого пейзажа… Но это не так важно. В целом, гид в принципе нормальный. Просто больше подходит для тихих и спокойных интровертов Очень важный момент, из-за которого думала поставить даже 3 из 5, а не 4. Сейчас в Териберке начали снимать какой-то фильм, наш гид (Дмитрий) знал об этом заранее, но "забыл предупредить" нас. Часть локаций, куда мы очень хотели попасть, были недоступны. Это не красиво со стороны агентства не договаривать. В общем, немного подпортилось впечатление. Сама природа Териберки потрясающая)