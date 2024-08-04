Однодневные – экскурсии в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Териберке, цены от 5 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Териберка - в копилку лучших дней
На машине
На микроавтобусе
261 отзыв
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Териберка - в копилку лучших дней
На групповой экскурсии перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: Отель Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
5 500 за человека
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
На машине
скидка
20%
36 отзывов
10 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
2800022 400 за всё до 3 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
На машине
46 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Индивидуальная экскурсия по Териберке: откройте для себя суровую красоту северной природы и уникальные исторические места
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 20 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    4 августа 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Спасибо гиду Александру за отличную поездку и рассказ про Териберку и другие интересные места Мурманской области! Александр отличный рассказчик, знает
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    историю региона, много интересных фактов — хватило на всю поездку:) Места красивейшие, обязательно рекомендую съездить. Единственный небольшой минус (который, впрочем, не зависел от организаторов — на обед был забронирован ресторан "Териберский берег". Про качество еды ничего сказать не могу, но обслуживание отвратительное — нельзя разделить счёт на отдельные заказы, официанты абсолютно не обращают внимание на посетителей, все очень медленно. В итоге мы с мужем ушли на обед в другое место). Это не испортило впечатление от поездки, спасибо большое организаторам и отдельно Александру!

  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Нам очень повезло с гидом Александром. Сьездили отлично. Рекомендуем от всего сердца. Очень много впечатлений. Красота необыкновенная. Узнали много нового, в следующий раз в Мурманске знаем куда поехать еще. Обязательно с Александром. Удачи вам ребята и огромное спасибо!
    Нам очень повезло с гидом Александром. Сьездили отлично. Рекомендуем от всего сердца. Очень много впечатлений. КрасотаНам очень повезло с гидом Александром. Сьездили отлично. Рекомендуем от всего сердца. Очень много впечатлений. КрасотаНам очень повезло с гидом Александром. Сьездили отлично. Рекомендуем от всего сердца. Очень много впечатлений. КрасотаНам очень повезло с гидом Александром. Сьездили отлично. Рекомендуем от всего сердца. Очень много впечатлений. КрасотаНам очень повезло с гидом Александром. Сьездили отлично. Рекомендуем от всего сердца. Очень много впечатлений. Красота
  • Д
    Денис
    27 июля 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Отличный вариант для тех, кто хочет увидеть Териберку за один день. Забирают и отвозят в удобные вам точки, комфортный автомобиль, опытный
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    водитель. Посмотрели все основные достопримечательности, вкусно поели (конечно морепродукты), прогулялись, поплавали на пляже в старой Териберку. Виды безумно красивые, природа невероятная, Слава, отдельная благодарность за пиццу из свежих морепродуктов! Это бомбически вкусно.

    Отличный вариант для тех, кто хочет увидеть Териберку за один деньОтличный вариант для тех, кто хочет увидеть Териберку за один деньОтличный вариант для тех, кто хочет увидеть Териберку за один деньОтличный вариант для тех, кто хочет увидеть Териберку за один деньОтличный вариант для тех, кто хочет увидеть Териберку за один день
  • О
    Ольга
    28 июня 2024
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Было все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советую
    Было все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советуюБыло все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советуюБыло все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советуюБыло все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советуюБыло все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советуюБыло все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советуюБыло все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советую
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
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    не стандартный туристический маршрут. Пообщавшись с Владимиром - мы поняли, что он очень любит свою работу и увлекательно рассказывает про село Териберка и интересные места в Мурманской области. (Взяли на заметку места, которые еще хотим посетить). Благодаря Владимиру, мы увидели Териберку с другой стороны, попробовали морского огурца и местное пиво, побегали по дикому пляжу, поднялись в гору с шикарным видом на село, отправились к маяку, где попили вкусный час с вкусными булочками. ☺️Чаем нас угостил Владимир (Иван- чай, собранный и ферментированный Владимиром,с добавлением Саган Дайля). Погуляли по заброшенной школе. Осталось много теплых, позитивных, ярких, красивых воспоминаний и много классных фото☺️Очень удобно, когда хороший ГИД еще и проф. фотограф, можно любоваться видами, не отвлекаясь на самостоятельные фото, и в итоге получить красивые снимки❤️

    Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. МыВторой день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
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    которые могут быть. Забрали из отеля в Мурманске, вождение комфортное, по пути узнали много нового про Сам Мурманск и историю края. Понравился путь до водопада и горка, это вообще супер;))) море с изумрудными переливами. В общем, рекомендую!!!! Спасибо огромное!!!

    Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования всеЕздили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все
  • В
    Валерия
    14 марта 2024
    Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
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    жизнь. К тому же нам повезло с погодой) Вся компания получила море удовольствия от путешествия, все супер клиентоориентированно, оперативно, доброжелательно, никто никого не торопит, на любой вопрос ответят. Отдельная благодарность Виталию за сопровождение и приятную компанию на Териберке) Место и тур потрясающие, определенно стоит их посетить!

    Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания
  • А
    Анастасия
    5 марта 2024
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Всем доброго дня. Я так понимаю, что здесь все зависит от гида, который вам будет предоставлен Ездили с друзьями в Териберку,
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    нам не понравился наш гид - от подачи материала и отсутствия инициативы (приходилось очень часто что-то спрашивать, чтобы получить информацию) до некрасивых фотографий. Видели здесь же более красивые фотографии с отличным ракурсом и перспективой, но нам достались фотографии с отрезанными ногами, руками, где-то отрезал часть красивого пейзажа… Но это не так важно. В целом, гид в принципе нормальный. Просто больше подходит для тихих и спокойных интровертов Очень важный момент, из-за которого думала поставить даже 3 из 5, а не 4. Сейчас в Териберке начали снимать какой-то фильм, наш гид (Дмитрий) знал об этом заранее, но "забыл предупредить" нас. Часть локаций, куда мы очень хотели попасть, были недоступны. Это не красиво со стороны агентства не договаривать. В общем, немного подпортилось впечатление. Сама природа Териберки потрясающая)

  • В
    Виктор
    8 января 2024
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Прекрасная экскурсия. Потрясающие по красоте места. Хорошо что с погодой повезло. Хорошая организация поездки и работа гида. Вкусный обед в одном из ресторанов Териберки.

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Териберке в августе 2024
Сейчас в Териберке в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 22 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 343 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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