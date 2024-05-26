Великолепная северная природа Териберки открывается с новой стороны во время морской прогулки по Баренцеву морю.
Участники экскурсии смогут увидеть знаменитые объекты села с воды, а также встретить китов, дельфинов и касаток. Маршрут включает посещение губы Лодейной и губы Териберской, а также пляжа «Яйца драконов».
Экскурсия не подходит для людей преклонного возраста и страдающих избыточным весом из-за возможных трудностей при посадке на судно
Участники экскурсии смогут увидеть знаменитые объекты села с воды, а также встретить китов, дельфинов и касаток. Маршрут включает посещение губы Лодейной и губы Териберской, а также пляжа «Яйца драконов».
Экскурсия не подходит для людей преклонного возраста и страдающих избыточным весом из-за возможных трудностей при посадке на судно
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальная возможность увидеть Териберку с моря
- 🐋 Возможность встретить китов и дельфинов
- 📸 Отличные условия для фотоохоты
- 🏖 Посещение знаменитого пляжа «Яйца драконов»
- 🚤 Комфортная морская прогулка в мини-группе
Что можно увидеть
- Губа Лодейная
- Губа Териберская
- Пляж «Яйца драконов»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наше морское приключение начнётся в селе Териберка, где мы сядем на судно и отправимся в Баренцево море. Прозрачная вода, в которой плещутся киты, дельфины и морские котики, шумные птичьи базары на берегу — вот что нас ждёт в удачный для фотоохоты день. К сожалению, стопроцентной встречи с обитателями Севера мы обещать не можем — природа живёт по своим законам.
На кораблике мы обязательно посетим губу Лодейную и губу Териберскую, посмотрим на знаменитый пляж «Яйца драконов», а также насладимся видами Териберки с моря.
Кому не подойдёт экскурсия
Не подходит для людей сильно преклонного возраста, а также страдающих избыточным весом, так как на судно, возможно, придётся спускаться по вертикальной лестнице.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорт. Если с вами будут дети — их свидетельство о рождении.
- Если вас укачивает, за час до экскурсии примите таблетку
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала Териберки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 331 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду лицензированных гидов в Мурманске. Мы занимаемся туризмом с 2015 года. Приглашаем полюбоваться суровой природой Заполярного края, познакомиться с традициями коренных жителей и поохотиться за Северным сиянием.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виталий
26 мая 2024
Поездка огонь остановят где попросите. И даже в те места куда не возят туристов.
А
Александра
13 мая 2024
Китов, увы, не увидели, но экскурсия прошла хорошо. На корабле была отапливаемая каюта для тех, кто замерз. Виды на Териберка и само море потрясающие! 2 часа прошли незаметно
Д
Динара
9 мая 2024
09.05.24 Экскурсия понравилась,интересно, красиво и незабываемые впечатления,любовался красотами Териберки.
Но китов не было 😒
Но китов не было 😒
Ольга
27 апр 2024
Все понравилось. И с погодой повезло и китов увидели))
Н
Наталья
14 апр 2024
Остались очень положительные впечатления от прогулки. К сожалению, полюбоваться китами не удалось, но Олег, капитан судна, старался найти полосатика, которого также искали несколько суден вместе с нами (получилось буквально на секунду увидеть его спину). Крайне повезло с погодой, в связи с чем и без китов эмоции от морских красот незабываемые!
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