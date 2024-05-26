Великолепная северная природа Териберки открывается с новой стороны во время морской прогулки по Баренцеву морю. Участники экскурсии смогут увидеть знаменитые объекты села с воды, а также встретить китов, дельфинов и касаток. Маршрут включает посещение губы Лодейной и губы Териберской, а также пляжа «Яйца драконов». Экскурсия не подходит для людей преклонного возраста и страдающих избыточным весом из-за возможных трудностей при посадке на судно

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наше морское приключение начнётся в селе Териберка, где мы сядем на судно и отправимся в Баренцево море. Прозрачная вода, в которой плещутся киты, дельфины и морские котики, шумные птичьи базары на берегу — вот что нас ждёт в удачный для фотоохоты день. К сожалению, стопроцентной встречи с обитателями Севера мы обещать не можем — природа живёт по своим законам.

На кораблике мы обязательно посетим губу Лодейную и губу Териберскую, посмотрим на знаменитый пляж «Яйца драконов», а также насладимся видами Териберки с моря.

Кому не подойдёт экскурсия

Не подходит для людей сильно преклонного возраста, а также страдающих избыточным весом, так как на судно, возможно, придётся спускаться по вертикальной лестнице.

Организационные детали