Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

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Холодное сердце Териберки

Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки

Алексей
Алексей – представитель из Териберки
Мы поедем, мы помчимся — не на оленях, но в тундру, навстречу Северному Ледовитому океану! В далекой Териберке вы погуляете по фантастическим пляжам, попьете чая у водопада и, вдыхая морской воздух, ощутите неповторимость момента.

Мы расскажем вам об истории 📖 Териберки, об удивительной природе и народах Кольского полуострова, с радостью поможем познать магию Севера.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 11 900 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки

Что вас ожидает

Строгие, но вдохновенные пейзажи Русского Севера
Дорога из Мурманска до Териберки занимает от 2 до 2, 5 часов, лежит через просторы тундры и лесотундры — белоснежные зимой, кирпично-изумрудные летом и осенью. В зависимости от погоды финальную часть пути до побережья Баренцева моря 🌊 мы преодолеем пешком, на машине или снегоходе.

Вы побываете на пляже с огромными, почти идеально круглыми камнями, которые отполировали воды океана. Заглянете в грот с «драконьими яйцами» и посмотрите на «каменный сад» из пирамидок. Затем прогуляемся до водопада, замерзающего зимой: здесь вы попьете горячего чая со сладкими угощениями. А наградой самым любопытным и упорным станет захватывающая панорама бухты с вершины сопки.

По возращению в Териберку мы осмотрим остатки старых рыболовецких судов, погуляем по песчаному пляжу губы Лодейной и при желании пообедаем в кафе.

Кто и как живет по соседству с Северным Ледовитым океаном
Уже по дороге вы лучше узнаете наш удивительный край: его историю 📖 и топонимику, быт и традиции коренных народов Кольского полуострова. В Териберке, маленьком селе, которое прославил фильм 🎥 «Левиафан», вы познакомитесь с историей 📖 рыболовных промыслов, услышите об удивительных особенностях флоры и фауны северных морей. О расцвете Териберки и ее значении в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере или минивэне
  • Дополнительные расходы:
    — питание 🍽️ в кафе (по желанию)
    — снегоходно-санная доставка до побережья и обратно (1000 руб. с человека, иногда требуется зимой, когда заметает дорогу)
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Мурманске
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Путешественник со стажем — это про меня :) Каждого человека вдохновляют разные вещи. Меня вдохновляют путешествия) Только побывав в разных уголках нашей красивой планеты, понимаешь, насколько прекрасна и уникальна наша северная природа! Просторы тундры, древние горные массивы Хибин и Ловозер, скалы побережья и жемчужина Кольского полуострова — уникальное Северное Сияние. И всё это ждет вас на экскурсиях нашей команды гидов! А ещё мир прекрасен потому, что можно путешествовать ©.
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