Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Что вас ожидает

Строгие, но вдохновенные пейзажи Русского Севера

Дорога из Мурманска до Териберки занимает от 2 до 2, 5 часов, лежит через просторы тундры и лесотундры — белоснежные зимой, кирпично-изумрудные летом и осенью. В зависимости от погоды финальную часть пути до побережья Баренцева моря 🌊 мы преодолеем пешком, на машине или снегоходе.

Вы побываете на пляже с огромными, почти идеально круглыми камнями, которые отполировали воды океана. Заглянете в грот с «драконьими яйцами» и посмотрите на «каменный сад» из пирамидок. Затем прогуляемся до водопада, замерзающего зимой: здесь вы попьете горячего чая со сладкими угощениями. А наградой самым любопытным и упорным станет захватывающая панорама бухты с вершины сопки.

По возращению в Териберку мы осмотрим остатки старых рыболовецких судов, погуляем по песчаному пляжу губы Лодейной и при желании пообедаем в кафе.

Кто и как живет по соседству с Северным Ледовитым океаном

Уже по дороге вы лучше узнаете наш удивительный край: его историю 📖 и топонимику, быт и традиции коренных народов Кольского полуострова. В Териберке, маленьком селе, которое прославил фильм 🎥 «Левиафан», вы познакомитесь с историей 📖 рыболовных промыслов, услышите об удивительных особенностях флоры и фауны северных морей. О расцвете Териберки и ее значении в годы Великой Отечественной войны.

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