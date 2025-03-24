читать дальше было три женщины и маленький мужчина. Он очень трогательно держал за руку малыша на скользких участках и помогал ему. Впечатления о поездке и нашем водителе-гиде самые приятные. Спасибо!

Было очень круто! С погодой повезло, с гидом повезло, с командой (маленькой)) повезло! Сергей классный рассказчик, деликатный и заботливый. Нас