Групповая
до 18 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
«А в ресторане с панорамным видом на океан вы сможете продегустировать блюда северной кухни (оленина, краб в хитине, треска, палтус, пикша, печень трески)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю
4 июл в 10:00
5 июл в 10:00
от 8000 ₽ за человека
Водная прогулка
Арктика на вкус: гастротур в Териберке
Насладитесь уникальной морской прогулкой с дегустацией свежих морепродуктов. Откройте для себя природные чудеса и почувствуйте вкус Арктики
Начало: У причала
«В гастрономическое плавание отправляются и активные пенсионеры, и родители с малышами»
7 июл в 13:00
12 июл в 13:00
14 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТюльпина24 марта 2025Было очень круто! С погодой повезло, с гидом повезло, с командой (маленькой)) повезло! Сергей классный рассказчик, деликатный и заботливый. Нас
- ООльга4 января 2025Дорога в Териберку была интересная и легкая, наш гид Сергей рассказывал интересные детали про Мурманск и про саму Териберку. Тур
- ККсения29 ноября 2024У нас был гид Антон. Все понравилось, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Териберке в июле 2025
Сейчас в Териберке в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 4200 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Териберки, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025