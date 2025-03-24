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Гастрономические экскурсии Териберки

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Териберке, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
На машине
10 часов
72 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
«А в ресторане с панорамным видом на океан вы сможете продегустировать блюда северной кухни (оленина, краб в хитине, треска, палтус, пикша, печень трески)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
4200 ₽ за человека
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Вы отправитесь в увлекательное путешествие в Териберку и по Баренцеву морю
4 июл в 10:00
5 июл в 10:00
от 8000 ₽ за человека
Арктика на вкус: гастротур в Териберке
3 часа
Водная прогулка
Арктика на вкус: гастротур в Териберке
Насладитесь уникальной морской прогулкой с дегустацией свежих морепродуктов. Откройте для себя природные чудеса и почувствуйте вкус Арктики
Начало: У причала
«В гастрономическое плавание отправляются и активные пенсионеры, и родители с малышами»
7 июл в 13:00
12 июл в 13:00
14 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тюльпина
    24 марта 2025
    Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
    Было очень круто! С погодой повезло, с гидом повезло, с командой (маленькой)) повезло! Сергей классный рассказчик, деликатный и заботливый. Нас
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    было три женщины и маленький мужчина. Он очень трогательно держал за руку малыша на скользких участках и помогал ему. Впечатления о поездке и нашем водителе-гиде самые приятные. Спасибо!

  • О
    Ольга
    4 января 2025
    Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
    Дорога в Териберку была интересная и легкая, наш гид Сергей рассказывал интересные детали про Мурманск и про саму Териберку. Тур
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    на снегоходах - это вообще огонь! Очень понравилось! Териберка сама не очень впечатлила, многолюдно. Но сами виды океана, замерзшие водопады, лисички по дороге. Очень понравилось!

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  • К
    Ксения
    29 ноября 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
    У нас был гид Антон. Все понравилось, спасибо!
    У нас был гид Антон. Все понравилось, спасибо!У нас был гид Антон. Все понравилось, спасибо!У нас был гид Антон. Все понравилось, спасибо!У нас был гид Антон. Все понравилось, спасибо!У нас был гид Антон. Все понравилось, спасибо!У нас был гид Антон. Все понравилось, спасибо!У нас был гид Антон. Все понравилось, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
  2. Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
  3. Арктика на вкус: гастротур в Териберке
Какие места ещё посмотреть в Териберке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Териберский маяк
  5. Самое главное
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Териберке в июле 2025
Сейчас в Териберке в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 4200 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Териберки, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025