2 день

Этническая деревня Огни Имандры и Кировск

Плотный завтрак в отеле.

Выезжаем в этнодеревню Огни Имандры. В дороге мы проведем 2-2,5 часа.

В этнодеревне нас ждёт захватывающая экскурсия в составе сборной группы. Вы окунётесь в атмосферу северного колорита: сможете покормить грациозных оленей, пообщаться с дружелюбными хаски, а также с очаровательными кроликами и гусями - такие моменты неизменно вызывают умиление! Кроме того, вы откроете для себя увлекательный мир саамов: узнаете об их богатой истории и самобытном быте.

Далее наш путь лежит в Кировск, где вас ожидает арктический обед. Примерное меню: салат Куэльпорр с олениной, суп из лесных грибов, пельмени с крабом, таежный травяной сбор.

После обеда, в зависимости от сезона и при условии предварительного бронирования вы можете выбрать:

1) Захватывающее путешествие на квадроциклах по Хибинам: примерно с середины июня по конец сентября. На квадроцикле можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители квадроциклов должны иметь водительские права.

Вас ждёт маршрут продолжительностью 1,5-2 часа, подходящий даже для новичков. Как пример: вы проедете вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, где в 30-х годах прошлого века располагалась научная станция "Тиетта", прокатитесь по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр и подниметесь на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются восхитительные виды на долину. Стоимость участия - 5 000-7 000 рублей с человека.

2) Незабываемый джип-тур по Хибинам длительностью 2-3 часа: примерно с середины июня по конец сентября. Туристы НЕ за рулем, а пассажиры.

Вы посетите места, связанные с историей научной станции "Тиетта", подниметесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и доберётесь до молибденитового рудника, наслаждаясь панорамными видами долины. Тур подойдёт для новичков: участники НЕ за рулём. Стоимость - 5 000-6 500 рублей с человека. Для поездок используются автомобили Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот и УАЗ 390995 или аналогичного класса внедорожники.

3) Динамичный тур на снегоходах по Хибинам продолжительностью около 2 часов: примерно с конца декабря по середину апреля. На снегоходе можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители снегоходов должны иметь водительское удостоверение, можно на управление автомобилем.

Как пример, вы промчитесь по ледниковой долине Кукисвум к Кукисвумчоррскому перевалу (479 м), соединяющему Южную и Северную части Хибин, а конечной точкой маршрута станет озеро Сердцевидное с потрясающим видом на долину реки Кунийок. Вы сможете полюбоваться необычными ледяными нагромождениями по краям озера. На обратном пути вас ждёт скоростное кольцо по озеру Малый Вудъявр. Участие стоит 5 000-7 000 рублей с человека.

4) Поездку на экскурсионном Snowbus по живописным местам Хибинского массива: примерно с января по середину апреля.

За 40-45 минут пути вы сделаете 2-3 остановки для фотосессий, чтобы в полной мере ощутить величие окружающих гор и полюбоваться великолепием озера Малый Вудъявр. Билет обойдётся в сумму от 1 200 рублей для взрослого.

5) Удивительную Снежную Деревню, где снег и лёд превращаются в произведения искусства: примерно, с января по середину апреля. Здесь вы увидите невероятные по красоте фигуры и образы, созданные благодаря фантазии и мастерству человека. Стоимость билета - от 1 000 рублей для взрослого.

6) Посещение музея камня, расположенного в самом сердце Кировска в узнаваемом здании с часовой башней: круглогодично, бесплатно, по графику работы музея.

Вас ждут 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозиция "Быт и нравы Российской империи" и мультимедийная экспозиция на 7 этажах часовой башни "Путешествие из недр Земли в атмосферу". Вы увидите макеты горных работ с подсветкой и озвучкой, а также современным мультимедийным оборудованием.

7) Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр": по графику работы канатки и погодным условиям.

Вы подниметесь на гору "Айкуайвенчорр" (1 075 м) на подъёмнике и насладитесь панорамным видом на Кировск и озеро «Большой Вудъявр». Название горы переводится как "Спящая красавица" - её очертания напоминают фигуру спящей женщины. Билеты приобретаются дополнительно в кассе на месте.

В завершение насыщенного дня мы вернёмся в Мурманск, где нас будет ждать ужин в ресторане Тундра.

Меню: страчателла с крабом и лососевой икрой, мурманская треска, запеченная с бэби-картофелем, томатами и северными креветками, десерт мусс из топленой ряженки с брусникой, кедровым орехом и сорбетом из морошки, согревающий сбор с шиповником и облепихой.

Трансфер в ресторан включен, обратно - самостоятельно.

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