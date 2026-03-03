Описание тура
Групповые заезды: по понедельникам, четвергам и субботам
Приглашаем вас открыть для себя Кольский полуостров — край, где суровая красота северной природы дополняется утончёнными нотами арктической кухни. Ощутите дыхание Русского Севера и познайте неповторимую палитру вкусов Заполярья!
Что вы увезёте из этого путешествия?
— Вкус Арктики — коктейль из солоноватой пряности моря и морепродуктов, насыщенного вкуса оленины и северной рыбы, ягодной симфонии морошки, клюквы и брусники.
— Тайны Севера — истории коренных народов, что веками живут в гармонии с этой землёй. Каждая легенда — ключ к пониманию души Заполярья.
— Дыхание Баренцева моря — окраинного моря Северного Ледовитого океана: почувствуйте его мощь и услышьте рёв волн.
— Хроники Мурманска — крупнейшего города за полярным кругом. Здесь оживают истории полярных экспедиций и раскрываются секреты освоения Арктики.
И, конечно, вас ждут гастрономические впечатления: обеды и ужины в топовых ресторанах Мурманской области. Вас ждут блюда в исполнении мастеров, чьи заведения вошли в Гастрономическую карту России и Ресторанный Синдикат!
Бронируя тур, вы соглашаетесь с составом меню. Замена блюд на месте невозможна. Если у вас есть ограничения по питанию или аллергии — сообщите организатору. Для детей возможна адаптация меню. В случае, если рестораны изменят меню в одностороннем порядке, возможна замена блюд. Время в программе указано ориентировочное.
Этот тур создан по запросам от участников наших туров: меньше порции, но больше приемов пищи!
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность проведения экскурсий может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
- Ощутите дыхание Русского Севера и познайте неповторимую палитру вкусов Заполярья!
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск, ужин в ресторане
Бронируя тур, вы соглашаетесь с составом меню. Замена блюд на месте невозможна. Если у вас есть ограничения по питанию или аллергии — сообщите организатору. Для детей возможна адаптация меню. В случае, если рестораны изменят меню в одностороннем порядке, возможна замена блюд. Время в программе указано ориентировочное.
--
Прилёт в аэропорт Мурманска. Можно выбирать любые рейсы, но советуем дневные – заселение в отели происходит с 14-15 часов по международным правилам. Также возможна встреча на ж/д вокзале Мурманска.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель Ренессанс Бутик, с коррекцией цены возможны отели Азимут Сити Мурманск / Меридиан / Cosmos Murmansk / Румс энд Брекфаст / Айтерра / парк-отель Экспедиция / Хвоя / Самител, другие отели по согласованию.
--
Если вы прибываете ранним рейсом, за доплату, мы можем организовать для вас дополнительные активности (доступность по сезону, бронь заранее): посещение этнопрограммы, айсфлоатинг, снегоходы, квадроциклы, поездки на собачьих упряжках и др., запрашивайте.
--
19:00: Ужин в ресторане Царская Охота, который входит в систему добровольной сертификации – Гастрономическая карта России.
Меню: Салат с мурманским гребешком и ламинарией, сердце оленя с пшеничной кашей на сливках и соусом из брусники, десерт "Медведь", чайный сбор морошка-облепиха.
Трансфер в ресторан включен, обратно – самостоятельно.
--
*Выезжаем на охоту за северным сиянием (в сезон северного сияния: примерно с сентября по середину апреля). Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии). Продолжительность поездки в среднем: 3-5 часов. Возможно проведение выезда в другой день.
Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Удача точно пригодится!
Этническая деревня Огни Имандры и Кировск
Плотный завтрак в отеле.
Выезжаем в этнодеревню Огни Имандры. В дороге мы проведем 2-2,5 часа.
В этнодеревне нас ждёт захватывающая экскурсия в составе сборной группы. Вы окунётесь в атмосферу северного колорита: сможете покормить грациозных оленей, пообщаться с дружелюбными хаски, а также с очаровательными кроликами и гусями - такие моменты неизменно вызывают умиление! Кроме того, вы откроете для себя увлекательный мир саамов: узнаете об их богатой истории и самобытном быте.
Далее наш путь лежит в Кировск, где вас ожидает арктический обед. Примерное меню: салат Куэльпорр с олениной, суп из лесных грибов, пельмени с крабом, таежный травяной сбор.
После обеда, в зависимости от сезона и при условии предварительного бронирования вы можете выбрать:
1) Захватывающее путешествие на квадроциклах по Хибинам: примерно с середины июня по конец сентября. На квадроцикле можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители квадроциклов должны иметь водительские права.
Вас ждёт маршрут продолжительностью 1,5-2 часа, подходящий даже для новичков. Как пример: вы проедете вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, где в 30-х годах прошлого века располагалась научная станция "Тиетта", прокатитесь по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр и подниметесь на Кукисвумчорский перевал, откуда открываются восхитительные виды на долину. Стоимость участия - 5 000-7 000 рублей с человека.
2) Незабываемый джип-тур по Хибинам длительностью 2-3 часа: примерно с середины июня по конец сентября. Туристы НЕ за рулем, а пассажиры.
Вы посетите места, связанные с историей научной станции "Тиетта", подниметесь в направлении знаменитого ущелья Рамзая и доберётесь до молибденитового рудника, наслаждаясь панорамными видами долины. Тур подойдёт для новичков: участники НЕ за рулём. Стоимость - 5 000-6 500 рублей с человека. Для поездок используются автомобили Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот и УАЗ 390995 или аналогичного класса внедорожники.
3) Динамичный тур на снегоходах по Хибинам продолжительностью около 2 часов: примерно с конца декабря по середину апреля. На снегоходе можно ехать вдвоем или в одиночку. Водители снегоходов должны иметь водительское удостоверение, можно на управление автомобилем.
Как пример, вы промчитесь по ледниковой долине Кукисвум к Кукисвумчоррскому перевалу (479 м), соединяющему Южную и Северную части Хибин, а конечной точкой маршрута станет озеро Сердцевидное с потрясающим видом на долину реки Кунийок. Вы сможете полюбоваться необычными ледяными нагромождениями по краям озера. На обратном пути вас ждёт скоростное кольцо по озеру Малый Вудъявр. Участие стоит 5 000-7 000 рублей с человека.
4) Поездку на экскурсионном Snowbus по живописным местам Хибинского массива: примерно с января по середину апреля.
За 40-45 минут пути вы сделаете 2-3 остановки для фотосессий, чтобы в полной мере ощутить величие окружающих гор и полюбоваться великолепием озера Малый Вудъявр. Билет обойдётся в сумму от 1 200 рублей для взрослого.
5) Удивительную Снежную Деревню, где снег и лёд превращаются в произведения искусства: примерно, с января по середину апреля. Здесь вы увидите невероятные по красоте фигуры и образы, созданные благодаря фантазии и мастерству человека. Стоимость билета - от 1 000 рублей для взрослого.
6) Посещение музея камня, расположенного в самом сердце Кировска в узнаваемом здании с часовой башней: круглогодично, бесплатно, по графику работы музея.
Вас ждут 8 залов основной экспозиции корпоративного горно-геологического музея, выставочный центр, экспозиция "Быт и нравы Российской империи" и мультимедийная экспозиция на 7 этажах часовой башни "Путешествие из недр Земли в атмосферу". Вы увидите макеты горных работ с подсветкой и озвучкой, а также современным мультимедийным оборудованием.
7) Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр": по графику работы канатки и погодным условиям.
Вы подниметесь на гору "Айкуайвенчорр" (1 075 м) на подъёмнике и насладитесь панорамным видом на Кировск и озеро «Большой Вудъявр». Название горы переводится как "Спящая красавица" - её очертания напоминают фигуру спящей женщины. Билеты приобретаются дополнительно в кассе на месте.
В завершение насыщенного дня мы вернёмся в Мурманск, где нас будет ждать ужин в ресторане Тундра.
Меню: страчателла с крабом и лососевой икрой, мурманская треска, запеченная с бэби-картофелем, томатами и северными креветками, десерт мусс из топленой ряженки с брусникой, кедровым орехом и сорбетом из морошки, согревающий сбор с шиповником и облепихой.
Трансфер в ресторан включен, обратно - самостоятельно.
Поездка в Териберку
Начнём наш день с завтрака в отеле — подкрепимся перед насыщенным путешествием.
А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».
По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!
В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж "Яйца дракона", живописный Батарейский водопад. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., при наличии, уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.
А хотите взглянуть на Баренцево море с другого ракурса? Для любителей морских приключений организуем 2-3-часовую прогулку на корабле в составе сборной группы! Кто знает, может, нам повезёт увидеть грациозных дельфинов или величественных китов… Но помните: это дикая природа, и встречи с морскими обитателями — всегда сюрприз, а не гарантированная программа.
Морская прогулка идет за доплату – ок. 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее, возможна посадка на корабль по крутой лестнице или путем перехода через несколько кораблей).
Обед в ресторане "Код севера" — время для гастрономических открытий! Меню:
хлеб бородинский, крабовый майо, северная креветка, редис, мочёная морошка
уха: треска, обожжённые овощи
фрикадельки из оленины, мятый картофель, перечный соус, домашние пикули
по возможностям ресторана: морской ёж, гребешок
пирог яблоко-брусника
чай
После обеда — свободное время! Гуляйте, дышите морским воздухом, делайте фото на память. Здесь каждый уголок — как готовая открытка.
В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.
Возвращаемся в Мурманск.
Ужинаем в ресторане Терраса.
Меню: сыровяленая дичь: окорок оленя, филей утки и мясо глухаря с муссом из хрена, чёрная паста с щупальцами кальмара и крой тобико, десерт Морошка&Кедр под снегом, черный чай с черникой и ягодой асаи.
Трансфер в ресторан включен, обратно – самостоятельно.
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем в парк развлечений или на айсфлоатинг. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Обзорная экскурсия по Мурманску
Завтракаем, выселяемся из номеров до 12:00. Багаж можно будет оставить в отеле.
Сегодня нас ждет обзорная экскурсия по Мурманску — столице Арктики, городу с уникальной историей и неповторимым характером.
Мы посмотрим:
— Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» («Алёша») — монумент, возвышающийся над городом, символ памяти о подвиге защитников Заполярья.
— Памятник «Ждущая» — трогательное посвящение женщинам, чьи мужья и сыновья уходят в море.
— Мемориальный комплекс «Курск» — место памяти о подводной лодке «Курск» и её экипаже. В программу входит посещение церкви «Спас-на-водах».
— Маяк — один из символов Мурманска.
— Мемориальный комплекс «Абрам-Мыс» (по желанию) — дань памяти защитникам неба Заполярья.
— Атомный ледокол «Ленин» (осмотр с внешней стороны) — первый в мире атомный ледокол. Если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией. Входные билеты приобретаются на месте в кассах или на сайте музея. Также возможно бронирование билетов заранее за доплату, по возможностям ледокола - наличию билетов по предварительной брони на конкретный сеанс.
Обед сегодня пройдет в ресторане Lovi краба.
Меню: Салат с ястыком сельди / жжёный картофель, крем-суп из лосося, фаланга краба запеченная / птитим / кукурузный мусс, чизкейк / соус клюквенный, согревающий сбор.
Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах (рекомендуем рейсы с вылетом после 18:00). Также возможен трансфер на ж/д вокзал Мурманска.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт: прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 18 часов
- Проживание в отеле Ренессанс Бутик (с коррекцией цены возможны отели: Азимут Сити Мурманск, Меридиан, Rooms & Breakfast, Айтерра, Хвоя, парк-отель Экспедиция). Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод в День 2-4, возможно в формате гид-водитель
- Работа координатора тура
- Программа в этнодеревне (сборная группа)
- Экскурсия по Кировску
- Экскурсия в Териберку
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Питание - завтраки, 3 обеда, 3 ужина
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Мурманска
- Одноместное размещение (доплата - от 8000 руб. в зависимости от отеля, подселения нет!)
- Поездка «В погоне за Северным сиянием» - 5500 рублей с чел. за выезд, группа до 6 человек (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий, фотографии бонусом)
- Входной билет на ледокол Ленин: 200-800 рублей (в зависимости от категории граждан), бронирование билета заранее - плюс 400 руб./билет
- Входной билет в Снежную деревню: от 1000 рублей
- Поездка на экскурсионном Snowbus - доплата от 1200 руб./взр. чел
- Поездка на квадроциклах / снегоходах по Хибинам и джип-тур по Хибинам - стоимость маршрутов запрашивайте
- Канатная дорога в Кировске
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб/чел
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Сани в Териберке в снежный период - ок. 1500-2500 руб. /чел
- Дополнительные активности в первый день (снегоходы, квадроциклы, айсфлоатинг, собачьи упряжки) - стоимость запрашивайте
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность проведения экскурсий может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
ВАЖНО! Для туристов путешествующих в зимний период!
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем в парк активных развлечений или на айсфлоатинг. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Может ли один человек присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость - по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Размещение
Базовый отель: Ренессанс Бутик. С коррекцией цены, по наличию мест, можем предложить размещение в других отелях. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость - по запросу). Системы подселения нет! Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д
На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить - мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
Если вы посещаете регион в период северного сияния (сентябрь – середина апреля), вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией – В погоне за Северным сиянием (оплачивается на месте, выезд – по погоде). На охоту мы отправляемся ночью. Обращаем внимание – мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.