Горы, море и водопады Кольского полуострова

Акция! При покупке тура в период с 10 по 22 ноября 2025 г. вы получите сертификат в ресторан на 1000 руб.

Откройте для себя суровую красоту Русского Севера! Этот уникальный тур
объединяет три незабываемые экскурсии, каждая из которых подарит вам впечатления на всю жизнь.

От панорамных горных пейзажей и таинственных тундр до могущества водопадов и бескрайних морских просторов — вы погрузитесь в мир дикой природы Кольского полуострова. Стоимость тура без проживания — от 26 100 руб. Стоимость тура с проживанием — от 45 450 руб.

Ближайшие даты:
12
июн19
июн26
июн3
июл10
июл17
июл24
июл

Программа тура по дням

1 день

Ловозерские тундры

Рекомендуем приезжать в Мурманск за день или в первый день тура не позднее 10:00, чтобы было время заселиться и отдохнуть перед выездом.

~ 09:00 Выезд на экскурсию.

Все экскурсии начинаются в центре города на площади 5 углов, отель «Азимут» или «Меридиан». Накануне тура координатор сообщит точное место и время выезда.

Вас заберут из центральной точки города, площади Пять углов, — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

Дорога до старта пешего маршрута займет 1,5– 2,5 часа в зависимости от количества требуемых остановок.

Отправляемся из Мурманска в тундру.

~ 11:00-11:30 Выходим на пеший маршрут.

Пеший маршрут по тундре займет от 4 до 6 часов, будьте готовы к долгой прогулке. Длительность зависит от скорости группы и остановок на маршруте.

~ 13:30 Вершина Аллуайв.

Мы поднимемся на 1051 м над уровнем моря, откуда открываются красивейшие панорамы на тундру, Умбозеро и Хибины.

~ 14:00 Цирки Раслака.

Мы увидим котловину в виде амфитеатра, откуда открывается невероятный вид на северные просторы! Как и многие другие достопримечательности Кольского полуострова, цирки Раслака имеют не только эстетическое и культурное значение, но и практическое.

В 30-е годы прошлого века геологи обнаружили здесь высокое содержание лопарита, который использоваться как источник особенно востребованного в наше время титана.

~ 14:30-16:30 Спуск. Насладимся видами Ловозерской тундры и неспешным шагом будем возвращаться к машине.

~ 16:30-17:30 Перекус. Перекус в виде бургера/сэндвича с морсом, вы также можете взять с собой в дорогу воду и небольшой перекус (по желанию), ведь ловозерское путешествие с подъемом заберет у вас много сил.

~ 17:30-19:30 Дорога домой. Возвращение в Мурманск.

~ 19:30-20:00 Прибытие в Мурманск.

Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 8-10 часов.

2 день

Териберка. Пешая или морская прогулка

~ 07:30–07:40 Выезд на экскурсию.

Вас заберут из центральной точки города, площади Пять углов, — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 09:30–09:45 Остановка в тундре. Остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото.

Затем снова отправимся в путь к морю.

Кольская ВЭС. Крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.

~ 11:00–13:00 Для выбравших морскую прогулку выход в море на катере. Эта экскурсия включает захватывающую морскую прогулку вдоль побережья Териберки.

Обратите внимание! Важная информация про прогулки в разделе «Важно знать».

Пока вы будете наслаждаться видами с воды, выбравшие пешую прогулку, будут исследовать окрестности самостоятельно.

При выходе в море у вас появится шанс увидеть китов и других морских обитателей. Также во время морской прогулки увидим знаменитый Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона».

~ 13:30–14:15 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

~ 14:30 Пляж «Яйца дракона» и водопад. После обеда отправимся к знаменитому галечному пляжу.

Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться. А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном.

~ 17:30 Кладбище кораблей. Посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

~ 17:45 Песчаный пляж в старой Териберке. Сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.

Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».

~ 18:15 Выезд в Мурманск.

~ 20:45–21:15 Возвращение в Мурманск.

Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 10–14 часов.

3 день

Водопады Кольского полуострова

~ 08:30-08:50 Выезд из Мурманска.

Вас заберут из центральной точки города, площади Пять углов – гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 09:30-10:30 Водопад Лавна. После прогулки по северному лесу мы увидим Лавинский водопад, его высота не превышает 4 метра, но, несмотря на скромные масштабы, он поражает своей полноводностью.

~ 11:30-12:30 Водопад Западная Лица. Следующей остановкой на нашем маршруте будет водопад на реке Западная Лица, в летний период там возможно увидеть летающую семгу.

~ 13:00-14:00 Обед. Мы заедем в кафе «Титовка», где вы самостоятельно сможете пообедать, взять кофе с собой при необходимости.

~ 14:10-15:10 Водопад Мельничный каскад. Несомненно, одним из самых знаменитых водопадов Кольского полуострова является водопад на реке Титовка «Мельничный каскад».

Он словно создан для того, чтобы остановить время и привести человека к полному восторгу и восхищению перед могуществом и величием природы.

~ 15:10-17:00 Возвращение в Мурманск.

Рекомендуется брать билеты на 18:00 и позже.

Продолжительность поездки: 6–7 часов.

Проживание

В туре возможен вариант без проживания и с проживанием.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа:

  • с пешей прогулкой в Териберке и без проживания – 26 100 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и без проживания – 32 100 руб. /чел.;
  • с пешей прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 45 450 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 51 450 руб. /чел.;
  • с пешей прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 64 800 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 70 800 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница Cosmos 4

2 ночи

Отель «Cosmos Murmansk Hotel» располагается в городе Мурманск.

Вниманию представлены номера различных категорий.

В каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены.

В ресторане каждый день организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.

В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.

Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер к месту проведения экскурсии и обратно
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты на локациях
  • Туристическая программа на все дни путешествия
  • Информационное сопровождение
  • Проживание и завтраки (в тарифе с проживанием)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Личные расходы (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
  • Питание, не указанное в программе и завтраки при выборе тарифа без проживания
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Страховка от несчастных случаев
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Север — это про теплые вещи даже в июне.

Главный принцип подбора одежды — многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что важно знать про прогулки в Териберке?

Териберка в туре опциональна, вы можете выбрать Териберку с пешей прогулкой или с морской прогулкой.

Группы с экскурсией «Териберка пешая прогулка» и экскурсией «Териберка морская прогулка» могут быть как смежными (в одном автобусе), так и раздельными (в разных автобусах), во второй день описана программа для смежной группы.

В случае, если группы будут раздельными, то ожидание 2 часа для тех, кто приобрёл тур с пешей Териберкой (пока те, кто выбрал морскую прогулку, выходят в море), не предусмотрено. В таком случае программа экскурсии сократится на 2–2,5 часа и возвращение в Мурманск будет ориентировочно в 18:00–19:00.

Возможны ли изменения в программе?

В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями, общее время тура и сама программа могут быть скорректированы, а также туры могут располагаться в ином порядке.

Где начинаются экскурсии?

Все экскурсии начинаются в центре города на площади 5 углов, отель «Азимут» или «Меридиан». Накануне тура координатор сообщит точное место и время выезда.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

В групповой тур допускается участие детей возраста от 6 лет.

Рекомендуем приезжать в Мурманск за день или в первый день тура не позднее 10:00, чтобы было время заселиться и отдохнуть перед выездом.

В Териберке включен обед, в Ловозерских тундрах и Водопадах Кольского — перекус.

Необходимо иметь при себе оригинал паспорта (для детей — свидетельство о рождении).

Могут ли иностранные граждане участвовать в туре?

Тур доступен для граждан России.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

