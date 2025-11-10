Откройте для себя суровую красоту Русского Севера! Этот уникальный тур
Программа тура по дням
Ловозерские тундры
Рекомендуем приезжать в Мурманск за день или в первый день тура не позднее 10:00, чтобы было время заселиться и отдохнуть перед выездом.
~ 09:00 Выезд на экскурсию.
Все экскурсии начинаются в центре города на площади 5 углов, отель «Азимут» или «Меридиан». Накануне тура координатор сообщит точное место и время выезда.
Дорога до старта пешего маршрута займет 1,5– 2,5 часа в зависимости от количества требуемых остановок.
Отправляемся из Мурманска в тундру.
~ 11:00-11:30 Выходим на пеший маршрут.
Пеший маршрут по тундре займет от 4 до 6 часов, будьте готовы к долгой прогулке. Длительность зависит от скорости группы и остановок на маршруте.
~ 13:30 Вершина Аллуайв.
Мы поднимемся на 1051 м над уровнем моря, откуда открываются красивейшие панорамы на тундру, Умбозеро и Хибины.
~ 14:00 Цирки Раслака.
Мы увидим котловину в виде амфитеатра, откуда открывается невероятный вид на северные просторы! Как и многие другие достопримечательности Кольского полуострова, цирки Раслака имеют не только эстетическое и культурное значение, но и практическое.
В 30-е годы прошлого века геологи обнаружили здесь высокое содержание лопарита, который использоваться как источник особенно востребованного в наше время титана.
~ 14:30-16:30 Спуск. Насладимся видами Ловозерской тундры и неспешным шагом будем возвращаться к машине.
~ 16:30-17:30 Перекус. Перекус в виде бургера/сэндвича с морсом, вы также можете взять с собой в дорогу воду и небольшой перекус (по желанию), ведь ловозерское путешествие с подъемом заберет у вас много сил.
~ 17:30-19:30 Дорога домой. Возвращение в Мурманск.
~ 19:30-20:00 Прибытие в Мурманск.
Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.
Продолжительность поездки: 8-10 часов.
Териберка. Пешая или морская прогулка
~ 07:30–07:40 Выезд на экскурсию.
~ 09:30–09:45 Остановка в тундре. Остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото.
Затем снова отправимся в путь к морю.
Кольская ВЭС. Крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.
~ 11:00–13:00 Для выбравших морскую прогулку выход в море на катере. Эта экскурсия включает захватывающую морскую прогулку вдоль побережья Териберки.
Обратите внимание! Важная информация про прогулки в разделе «Важно знать».
Пока вы будете наслаждаться видами с воды, выбравшие пешую прогулку, будут исследовать окрестности самостоятельно.
При выходе в море у вас появится шанс увидеть китов и других морских обитателей. Также во время морской прогулки увидим знаменитый Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона».
~ 13:30–14:15 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.
~ 14:30 Пляж «Яйца дракона» и водопад. После обеда отправимся к знаменитому галечному пляжу.
Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться. А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном.
~ 17:30 Кладбище кораблей. Посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.
~ 17:45 Песчаный пляж в старой Териберке. Сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.
Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».
~ 18:15 Выезд в Мурманск.
~ 20:45–21:15 Возвращение в Мурманск.
Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.
Продолжительность поездки: 10–14 часов.
Водопады Кольского полуострова
~ 08:30-08:50 Выезд из Мурманска.
~ 09:30-10:30 Водопад Лавна. После прогулки по северному лесу мы увидим Лавинский водопад, его высота не превышает 4 метра, но, несмотря на скромные масштабы, он поражает своей полноводностью.
~ 11:30-12:30 Водопад Западная Лица. Следующей остановкой на нашем маршруте будет водопад на реке Западная Лица, в летний период там возможно увидеть летающую семгу.
~ 13:00-14:00 Обед. Мы заедем в кафе «Титовка», где вы самостоятельно сможете пообедать, взять кофе с собой при необходимости.
~ 14:10-15:10 Водопад Мельничный каскад. Несомненно, одним из самых знаменитых водопадов Кольского полуострова является водопад на реке Титовка «Мельничный каскад».
Он словно создан для того, чтобы остановить время и привести человека к полному восторгу и восхищению перед могуществом и величием природы.
~ 15:10-17:00 Возвращение в Мурманск.
Рекомендуется брать билеты на 18:00 и позже.
Продолжительность поездки: 6–7 часов.
Проживание
В туре возможен вариант без проживания и с проживанием.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа:
- с пешей прогулкой в Териберке и без проживания – 26 100 руб. /чел.;
- с морской прогулкой в Териберке и без проживания – 32 100 руб. /чел.;
- с пешей прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 45 450 руб. /чел.;
- с морской прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 51 450 руб. /чел.;
- с пешей прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 64 800 руб. /чел.;
- с морской прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 70 800 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница Cosmos 4
Отель «Cosmos Murmansk Hotel» располагается в городе Мурманск.
Вниманию представлены номера различных категорий.
В каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены.
В ресторане каждый день организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.
В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.
Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер к месту проведения экскурсии и обратно
- Питание, указанное в программе тура
- Входные билеты на локациях
- Туристическая программа на все дни путешествия
- Информационное сопровождение
- Проживание и завтраки (в тарифе с проживанием)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Личные расходы (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
- Питание, не указанное в программе и завтраки при выборе тарифа без проживания
- Трансферы из/в аэропорт
- Страховка от несчастных случаев
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Север — это про теплые вещи даже в июне.
Главный принцип подбора одежды — многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что важно знать про прогулки в Териберке?
Териберка в туре опциональна, вы можете выбрать Териберку с пешей прогулкой или с морской прогулкой.
Группы с экскурсией «Териберка пешая прогулка» и экскурсией «Териберка морская прогулка» могут быть как смежными (в одном автобусе), так и раздельными (в разных автобусах), во второй день описана программа для смежной группы.
В случае, если группы будут раздельными, то ожидание 2 часа для тех, кто приобрёл тур с пешей Териберкой (пока те, кто выбрал морскую прогулку, выходят в море), не предусмотрено. В таком случае программа экскурсии сократится на 2–2,5 часа и возвращение в Мурманск будет ориентировочно в 18:00–19:00.
Возможны ли изменения в программе?
В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями, общее время тура и сама программа могут быть скорректированы, а также туры могут располагаться в ином порядке.
Где начинаются экскурсии?
Все экскурсии начинаются в центре города на площади 5 углов, отель «Азимут» или «Меридиан». Накануне тура координатор сообщит точное место и время выезда.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
В групповой тур допускается участие детей возраста от 6 лет.
В Териберке включен обед, в Ловозерских тундрах и Водопадах Кольского — перекус.
Необходимо иметь при себе оригинал паспорта (для детей — свидетельство о рождении).
Могут ли иностранные граждане участвовать в туре?
Тур доступен для граждан России.