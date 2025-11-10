1 день

Ловозерские тундры

Рекомендуем приезжать в Мурманск за день или в первый день тура не позднее 10:00, чтобы было время заселиться и отдохнуть перед выездом.

~ 09:00 Выезд на экскурсию.

Все экскурсии начинаются в центре города на площади 5 углов, отель «Азимут» или «Меридиан». Накануне тура координатор сообщит точное место и время выезда.

Вас заберут из центральной точки города, площади Пять углов, — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

Дорога до старта пешего маршрута займет 1,5– 2,5 часа в зависимости от количества требуемых остановок.

Отправляемся из Мурманска в тундру.

~ 11:00-11:30 Выходим на пеший маршрут.

Пеший маршрут по тундре займет от 4 до 6 часов, будьте готовы к долгой прогулке. Длительность зависит от скорости группы и остановок на маршруте.

~ 13:30 Вершина Аллуайв.

Мы поднимемся на 1051 м над уровнем моря, откуда открываются красивейшие панорамы на тундру, Умбозеро и Хибины.

~ 14:00 Цирки Раслака.

Мы увидим котловину в виде амфитеатра, откуда открывается невероятный вид на северные просторы! Как и многие другие достопримечательности Кольского полуострова, цирки Раслака имеют не только эстетическое и культурное значение, но и практическое.

В 30-е годы прошлого века геологи обнаружили здесь высокое содержание лопарита, который использоваться как источник особенно востребованного в наше время титана.

~ 14:30-16:30 Спуск. Насладимся видами Ловозерской тундры и неспешным шагом будем возвращаться к машине.

~ 16:30-17:30 Перекус. Перекус в виде бургера/сэндвича с морсом, вы также можете взять с собой в дорогу воду и небольшой перекус (по желанию), ведь ловозерское путешествие с подъемом заберет у вас много сил.

~ 17:30-19:30 Дорога домой. Возвращение в Мурманск.

~ 19:30-20:00 Прибытие в Мурманск.

Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 8-10 часов.

