Экскурсионные туры на 4 дня в Териберке

Найдено 4 тура в категории «4-дневные туры» в Териберке, цены от 43 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие по Кольскому: от Баренцева до Белого моря
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Путешествие по Кольскому: от Баренцева до Белого моря
Начало: Мурманск
10 апр в 10:00
17 апр в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
Пешая
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
Начало: Мурманск
3 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
На автобусе
На снегоходах
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 99 800 ₽ за человека
Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 43 500 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    1 апреля 2025
    Путешествие по Кольскому: от Баренцева до Белого моря
    Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!
    Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!
  • Е
    Екатерина
    12 марта 2025
    Путешествие по Кольскому: от Баренцева до Белого моря
    Всё хорошо
    Всё хорошоВсё хорошо
  • А
    Анна
    25 февраля 2025
    Путешествие по Кольскому: от Баренцева до Белого моря
    В плане организации все четко, каждый день отъезд от отеля Меридиан по времени. Только возвращались мы сильно поздно каждый день - ближе к 12 ночи. Воспоминания о туре прекрасные)
  • М
    Максим
    22 января 2025
    Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
    Впечатлений полно, тур очень интересный и динамичный. За 3 дня увидели очень много всего. 👍👍👍
    Впечатлений полно, тур очень интересный и динамичный. За 3 дня увидели очень много всего. 👍👍👍Впечатлений полно, тур очень интересный и динамичный. За 3 дня увидели очень много всего. 👍👍👍Впечатлений полно, тур очень интересный и динамичный. За 3 дня увидели очень много всего. 👍👍👍Впечатлений полно, тур очень интересный и динамичный. За 3 дня увидели очень много всего. 👍👍👍
  • Д
    Дарья
    13 января 2025
    Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
    Провели незабываемые Новогодние праздники! Увидели достопримечательности Мурманска, Северное Сияние, красоты Териберки и величие Баренцево море, прочувствовали холод Кольского полуострова в
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    тундре, а так же тепло и гостеприимство в этнодеревне. За три полных дня нам показали все, что было возможно. Идеальные семейные выходные! Обязательное вернемся на Кольский за китами - гештальт не закрыт!)

  • Г
    Галина
    12 января 2025
    Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
    Очень понравилось! Природа Кольского полуострова просто великолепна. Мы побывали в настоящей сказке. Детям, которым 6 и 11 лет, тоже очень
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    понравилось. Это была настоящая зима, особенно в Териберке. Мурманск также произвел приятное впечатление. Сначала мы боялись полярных ночей, но оказалось, что там совсем не темнее, чем у нас в ноябре. Экскурсовод Руслан отлично вел экскурсию и интересно рассказывал. Буду советовать поездку друзьям и коллегам. Хочется уже снова вернуться в Мурманск. К тому же с погодой нам повезло. Может, кто-то и замерз, но нам всё было просто супер!

  • С
    Светлана
    9 января 2025
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Наше путешествие было незабываемым! Было очень интересно, комфортно, вкусно, радостно, тепло, душевно, весело! Буду рекомендовать друзьям и родственникам. Отдельно хочется отметить нашего гида Олега как настоящего профессионала, увлечённого своим делом и внимательного, весёлого, чуткого человека.
  • Ю
    Юлия
    18 января 2024
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Арктические каникулы 02.01.24-05.01.24. Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне! Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями. День прилета. У нас заселение
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    было в 14.00 в Азимут, быстро, без проблем. Отлично! Классный вид на площадь, нам повезло! Дальше непонятное время на самостоятельное ознакомление с городом, который видишь впервые: куда идти, где гулять, что смотреть? - ещё не понятно, принадлежали сами себе в ожидании охоты на сияние, назначенной на 21.00-21.30. Рестораны рекомендованные в буклете были забронированы аж до 08.01.24, по телефонам забронировать заранее из Москвы не получалось - никто не отвечал, через сайт тоже не было свободных мест, оставалось только методом посещения и ожидания по 1,5-2 часа пытаться получить освободившиеся случайно места либо идти в другие заведения. День однозначно пустоват для достаточно дорогостоящего тура. Из пожеланий: время после приезда-прилета туристов неплохо было бы заполнить ознакомительной 1,5-часовой гастро-экскурсией по Мурманску по рекомендованным в программе ресторанам для бронирования туристами возможных свободных мест или для знакомства с городом и для красивых фото с праздничной иллюминацией, например. Охота на Северное сияние. Первая охота прошла не очень удачно, надеялись на второй выезд, который превзошёл все ожидания. Анна - большая молодец, классный охотник! Спасибо Вам за экскурс, успешную охоту и классные фотографии. День в Хибинах. Гид Олег. Трансфер, организация, сопровождение гида - всё на уровне. На снегоходах классно покатались. Обед в "Перце" отличный: вкусно, согревающе, быстро по обслуживанию. Здорово погуляли в Снежной деревне. Пожалуй, самый ровный по эмоциям день, без провалов. Понравился. День в Саамской деревне и Хаски-парке. Гид Олег. Классная сказочная саамская деревня, олени, собаки, умопомрачительные виды сказочного снежного леса, мороз и замёрзшие реснички. Еда неплохая, по-домашнему, вкусная. Обалденный экскурсовод-историк в саамской деревне, любящий своё дело. Поклон ему. День классный, хоть и день вылета. Наполнил напоследок эмоциями. Из заявленной программы не состоялась поездка в Териберку. Пожалуй, это главное разочарование тура. 40% надежд на эмоции закладывались именно на этот день. Мечты о Ледовитом океане и крае земли остались пока мечтами. Отмена поездки без возможности достойной замены стала огромным разочарованием! В программе тура нет информации о том, что Териберка может быть отменена совсем. Фраза "При наличии достаточного снежного покрова мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом" никак не предупреждает о том, что покров может быть чрезмерным, замести дороги и отменить поездку вовсе. Это фиаско… Уважаемые организаторы, экскурсия по Мурманску с посещением Маяка, Ледокола Ленин, памятника Алёши, Курской рупки и множества мест с видами на город не заменяет отмену Териберки ни эмоционально ни финансово. День был слабым. Гид Олег, конечно, очень старался, рассказал про жизнь мурмунчан, что-то из истории, но вся экскурсия была растянута на день, а по факту её можно уложить в 3-3,5 часа без "воды" и ненужных фактов. В довесок рестораны "Кружка" и "Гастон" категорически подвели обслуживанием и едой. В варианте возможной отмены Териберки из-за погоды лучше ставить её на второй день тура, чтобы был запас дней на рокировку с Хибинами или с Хаски-парком. Туристы всегда могут взять еду с собой по согласованию, даже если бронь в кафе Териберки слетит из-за смены дня экскурсии. Несостоявшаяся Териберка - провал тура 02.01.24-05.01.24! Увы… Хотя старались. Экскурсию по Мурманску надо продумать. Слабовата. Итого: Сам тур очень здорово продуман и насыщен. Уверена, что если бы состоялась Териберка, впечатления зашкаливали бы на 100%. Поэтому учитывайте пожелания по рокеровке, переиграйте неудачные рестораны и будете ещё круче,чем Вы есть!

  • И
    Ирина
    16 января 2024
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного сияния, снегоходного тура, катания
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    на собачьих упряжках, а также неповторимая арктическая кухня. Гиды Ольга и Анна замечательные люди во всех отношениях - внимательные, доброжелательные и очень эрудированные. рассказы про Арктику, тундру, Мурманск. про животный и растительный мир просто захватывающие. Всё очень-очень понравилось, даже несмотря на сильные морозы, что нетипично для этого региона. Хотим поехать и летом на китов. Спасибо большое!

    Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «4-дневные туры»

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  1. Путешествие по Кольскому: от Баренцева до Белого моря
  2. Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
  3. Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
  4. Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
Сколько стоит тур в Териберке в апреле 2025
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