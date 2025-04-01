Путешествие по Кольскому: от Баренцева до Белого моря
Начало: Мурманск
10 апр в 10:00
17 апр в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Путешествие по Кольскому полуострову с посещением Хибин
Начало: Мурманск
3 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 99 800 ₽ за человека
Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 43 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда1 апреля 2025Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!
- ЕЕкатерина12 марта 2025Всё хорошо
- ААнна25 февраля 2025В плане организации все четко, каждый день отъезд от отеля Меридиан по времени. Только возвращались мы сильно поздно каждый день - ближе к 12 ночи. Воспоминания о туре прекрасные)
- ММаксим22 января 2025Впечатлений полно, тур очень интересный и динамичный. За 3 дня увидели очень много всего. 👍👍👍
- ДДарья13 января 2025Провели незабываемые Новогодние праздники! Увидели достопримечательности Мурманска, Северное Сияние, красоты Териберки и величие Баренцево море, прочувствовали холод Кольского полуострова в
- ГГалина12 января 2025Очень понравилось! Природа Кольского полуострова просто великолепна. Мы побывали в настоящей сказке. Детям, которым 6 и 11 лет, тоже очень
- ССветлана9 января 2025Наше путешествие было незабываемым! Было очень интересно, комфортно, вкусно, радостно, тепло, душевно, весело! Буду рекомендовать друзьям и родственникам. Отдельно хочется отметить нашего гида Олега как настоящего профессионала, увлечённого своим делом и внимательного, весёлого, чуткого человека.
- ЮЮлия18 января 2024Арктические каникулы 02.01.24-05.01.24. Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне! Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями. День прилета. У нас заселение
- ИИрина16 января 2024Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного сияния, снегоходного тура, катания
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «4-дневные туры»
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