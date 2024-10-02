Горы, море и водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск
«От панорамных горных пейзажей и таинственных тундр до могущества водопадов и бескрайних морских просторов — вы погрузитесь в мир дикой природы Кольского полуострова»
12 июн в 10:00
19 июн в 10:00
от 26 100 ₽ за человека
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
«Помимо морской прогулки, вас ждут увлекательные экскурсии, поход по природному парку, Драконий пляж и водопад на берегу моря, а также экскурсия по старой Териберке»
16 мая в 10:00
17 мая в 10:00
от 34 000 ₽ за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«Здесь очень красивая арктическая природа, кроме сияния есть киты в Баренцевом море, тундра, заброшенные поселки, горы и натуральные свежие морепродукты»
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 37 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория2 октября 2024Прекрасный тур, но к сожалению нам не попались киты и сияние, был шторм на море и тучи. Гид Анна лучшая
- ППавел12 сентября 2024Здравствуйте. Это было очень круто, но быстро. Поехал бы на подольше. Не хватило(немного)побыть наедине и позалипать на тундру и на
- ММихаил27 августа 2024Всё чудесно, очень понравилось, и Мурманск и сама Териберка. Нам очень повезло с погодой, поэтому вся красота крайнего севера раскрылась
- ИИрина15 мая 2024Организаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелось бы быть с первого по последний день с одним и тем же организатором. Владе отдельное место в сердечке❤️
- ТТимур2 декабря 2023Отличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назад.
- ККсения23 ноября 2023Насыщенная, интересная программа. Отличный, профессиональный гид, у нас была Алена, профессионально всех сфотографировала с сиянием. Понравилось, как Алена организовывала группу,
- ККсения25 октября 2023Прекрасная поездка в Арктику на Териберку с принимающей стороной и гидом Аленой. Отличная организация, невероятные впечатления от Арктики. Хоть и китов не увидела (был сильный шторм), но мое сердце Териберка покорила однозначно.
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Природа и пейзажи»
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