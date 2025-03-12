1 день

Фотоохота на северное сияние

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск.

Советуем прибытие до 18:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение, а также ужин в ресторане.

Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00 (время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения).

Выезжаем на фотоохоту!

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.

Важно! Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.

Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе. Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые!

В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.

Сбор группы у отеля Меридиан в 21:00. Точное время гид сообщит накануне.

Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние – природное явление, время выезда может измениться.

Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!

Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.

Фотосъемка во время сияния включена в стоимость. Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.

Важно! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника. Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.

Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.

Следующий день будет не менее сказочным.