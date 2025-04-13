Охота за северным сиянием из Териберки

Найдено 3 тура в категории «Северное сияние» в Териберке, цены от 30 800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
На автобусе
На снегоходах
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Вас ждет путешествие в легендарную Териберку и снегоходное сафари в Хибинах, поездка на санях к побережью океана, посещение аутентичной саамской деревни, и, конечно же, охота за северным сиянием с фотосъемкой»
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 99 800 ₽ за человека
Северное сияние на Кольском полуострове. Сокращённая программа
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Северное сияние на Кольском полуострове. Сокращённая программа
Начало: Мурманск
«Изюминкой этого тура станет охота за северным сиянием – это поразительное природное явление оставит неизгладимый след в душе каждого»
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 30 800 ₽ за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«Кольский полуостров — одно из самых доступных мест в мире, где можно посмотреть северное сияние»
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 34 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    13 апреля 2025
    Северное сияние на Кольском полуострове. Сокращённая программа
    Север - это по другому. Сопки, море, рыбные деликатесы, леса, олени, интересные рассказы гидов, и северное сияние! Теперь я точно знаю, что оно есть! Побывав зимой хочется запланировать и летний тур.
  • А
    Александра
    12 марта 2025
    Северное сияние на Кольском полуострове. Сокращённая программа
    Спасибо! Все было потрясающе!
  • Г
    Георгий
    18 февраля 2025
    Северное сияние на Кольском полуострове. Сокращённая программа
    Все понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную Осетию туром через вас, и
    читать дальше

    сейчас решил взять. Все очень четко, спасибо большое вам! Отдых прошел шикарно, в Териберке была классная погода, поймали северное сияние, считаю, что очень повезло, остались лишь положительные эмоции

    Все понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную ОсетиюВсе понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную ОсетиюВсе понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную ОсетиюВсе понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную ОсетиюВсе понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную Осетию
  • С
    Светлана
    9 января 2025
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Наше путешествие было незабываемым! Было очень интересно, комфортно, вкусно, радостно, тепло, душевно, весело! Буду рекомендовать друзьям и родственникам. Отдельно хочется отметить нашего гида Олега как настоящего профессионала, увлечённого своим делом и внимательного, весёлого, чуткого человека.
  • Ю
    Юлия
    18 января 2024
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Арктические каникулы 02.01.24-05.01.24. Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне! Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями. День прилета. У нас заселение
    читать дальше

    было в 14.00 в Азимут, быстро, без проблем. Отлично! Классный вид на площадь, нам повезло! Дальше непонятное время на самостоятельное ознакомление с городом, который видишь впервые: куда идти, где гулять, что смотреть? - ещё не понятно, принадлежали сами себе в ожидании охоты на сияние, назначенной на 21.00-21.30. Рестораны рекомендованные в буклете были забронированы аж до 08.01.24, по телефонам забронировать заранее из Москвы не получалось - никто не отвечал, через сайт тоже не было свободных мест, оставалось только методом посещения и ожидания по 1,5-2 часа пытаться получить освободившиеся случайно места либо идти в другие заведения. День однозначно пустоват для достаточно дорогостоящего тура. Из пожеланий: время после приезда-прилета туристов неплохо было бы заполнить ознакомительной 1,5-часовой гастро-экскурсией по Мурманску по рекомендованным в программе ресторанам для бронирования туристами возможных свободных мест или для знакомства с городом и для красивых фото с праздничной иллюминацией, например. Охота на Северное сияние. Первая охота прошла не очень удачно, надеялись на второй выезд, который превзошёл все ожидания. Анна - большая молодец, классный охотник! Спасибо Вам за экскурс, успешную охоту и классные фотографии. День в Хибинах. Гид Олег. Трансфер, организация, сопровождение гида - всё на уровне. На снегоходах классно покатались. Обед в "Перце" отличный: вкусно, согревающе, быстро по обслуживанию. Здорово погуляли в Снежной деревне. Пожалуй, самый ровный по эмоциям день, без провалов. Понравился. День в Саамской деревне и Хаски-парке. Гид Олег. Классная сказочная саамская деревня, олени, собаки, умопомрачительные виды сказочного снежного леса, мороз и замёрзшие реснички. Еда неплохая, по-домашнему, вкусная. Обалденный экскурсовод-историк в саамской деревне, любящий своё дело. Поклон ему. День классный, хоть и день вылета. Наполнил напоследок эмоциями. Из заявленной программы не состоялась поездка в Териберку. Пожалуй, это главное разочарование тура. 40% надежд на эмоции закладывались именно на этот день. Мечты о Ледовитом океане и крае земли остались пока мечтами. Отмена поездки без возможности достойной замены стала огромным разочарованием! В программе тура нет информации о том, что Териберка может быть отменена совсем. Фраза "При наличии достаточного снежного покрова мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом" никак не предупреждает о том, что покров может быть чрезмерным, замести дороги и отменить поездку вовсе. Это фиаско… Уважаемые организаторы, экскурсия по Мурманску с посещением Маяка, Ледокола Ленин, памятника Алёши, Курской рупки и множества мест с видами на город не заменяет отмену Териберки ни эмоционально ни финансово. День был слабым. Гид Олег, конечно, очень старался, рассказал про жизнь мурмунчан, что-то из истории, но вся экскурсия была растянута на день, а по факту её можно уложить в 3-3,5 часа без "воды" и ненужных фактов. В довесок рестораны "Кружка" и "Гастон" категорически подвели обслуживанием и едой. В варианте возможной отмены Териберки из-за погоды лучше ставить её на второй день тура, чтобы был запас дней на рокировку с Хибинами или с Хаски-парком. Туристы всегда могут взять еду с собой по согласованию, даже если бронь в кафе Териберки слетит из-за смены дня экскурсии. Несостоявшаяся Териберка - провал тура 02.01.24-05.01.24! Увы… Хотя старались. Экскурсию по Мурманску надо продумать. Слабовата. Итого: Сам тур очень здорово продуман и насыщен. Уверена, что если бы состоялась Териберка, впечатления зашкаливали бы на 100%. Поэтому учитывайте пожелания по рокеровке, переиграйте неудачные рестораны и будете ещё круче,чем Вы есть!

  • И
    Ирина
    16 января 2024
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного сияния, снегоходного тура, катания
    читать дальше

    на собачьих упряжках, а также неповторимая арктическая кухня. Гиды Ольга и Анна замечательные люди во всех отношениях - внимательные, доброжелательные и очень эрудированные. рассказы про Арктику, тундру, Мурманск. про животный и растительный мир просто захватывающие. Всё очень-очень понравилось, даже несмотря на сильные морозы, что нетипично для этого региона. Хотим поехать и летом на китов. Спасибо большое!

    Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северногоНовогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного
  • Т
    Тимур
    2 декабря 2023
    Северное сияние и киты на Баренцевом море
    Отличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назад.
    Отличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назадОтличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назад
  • К
    Ксения
    23 ноября 2023
    Северное сияние и киты на Баренцевом море
    Насыщенная, интересная программа. Отличный, профессиональный гид, у нас была Алена, профессионально всех сфотографировала с сиянием. Понравилось, как Алена организовывала группу,
    читать дальше

    отвечала на все вопросы, спокойно реагировала на все хотелки и события. Что хочется улучшить в программе: давать на прогулках свободное время. Например, прогулка по Териберке перед выездом в аэропорт сначала предполагалась по времени в своем темпе, а потом пошли всей группой. А напоследок хотелось спокойно погулять и насладиться видами, и может посидеть просто в кафешке, а не лезть опять через сугробы. Сократить морскую прогулку зимой: все было классно, пока не замерзли и половину группу не укачало. Я бы оставила максимум 1,5 часа, покататься, забрать дайвера, попробовать морепродукты и вернуться в порт. Нет никакого смысла делать круги по бухте, когда зимой в ней нет китов. Очень красивые места и северная природа. Комфортные условия (автобус, проживание), но есть еще над чем поработать. Диван для третьего человека в коттедже в 45 причале точно не предполагался, как спальное место. И сам коттедж идеален для двоих, в предбанник втроем даже зайти нельзя. Еще можно сдавать в аренду зимнюю одежду, которую тяжело с собой везти или нет смысла покупать ради выходных: большие сапоги, объемные куртки для морской прогулки.

  • К
    Ксения
    25 октября 2023
    Северное сияние и киты на Баренцевом море
    Прекрасная поездка в Арктику на Териберку с принимающей стороной и гидом Аленой. Отличная организация, невероятные впечатления от Арктики. Хоть и китов не увидела (был сильный шторм), но мое сердце Териберка покорила однозначно.
    Прекрасная поездка в Арктику на Териберку с принимающей стороной и гидом Аленой. Отличная организация, невероятные впечатленияПрекрасная поездка в Арктику на Териберку с принимающей стороной и гидом Аленой. Отличная организация, невероятные впечатленияПрекрасная поездка в Арктику на Териберку с принимающей стороной и гидом Аленой. Отличная организация, невероятные впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Северное сияние»

Самые популярные туры этой рубрики в Териберке
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
  2. Северное сияние на Кольском полуострове. Сокращённая программа
  3. Северное сияние и киты на Баренцевом море
Сколько стоит тур в Териберке в апреле 2025
Сейчас в Териберке в категории "Северное сияние" можно забронировать 3 тура от 30 800 до 99 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Териберке на 2025 год по теме «Северное сияние», 9 ⭐ отзывов, цены от 30800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь