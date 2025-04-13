Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Вас ждет путешествие в легендарную Териберку и снегоходное сафари в Хибинах, поездка на санях к побережью океана, посещение аутентичной саамской деревни, и, конечно же, охота за северным сиянием с фотосъемкой»
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 99 800 ₽ за человека
Северное сияние на Кольском полуострове. Сокращённая программа
Начало: Мурманск
«Изюминкой этого тура станет охота за северным сиянием – это поразительное природное явление оставит неизгладимый след в душе каждого»
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 30 800 ₽ за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«Кольский полуостров — одно из самых доступных мест в мире, где можно посмотреть северное сияние»
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 34 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия13 апреля 2025Север - это по другому. Сопки, море, рыбные деликатесы, леса, олени, интересные рассказы гидов, и северное сияние! Теперь я точно знаю, что оно есть! Побывав зимой хочется запланировать и летний тур.
- ААлександра12 марта 2025Спасибо! Все было потрясающе!
- ГГеоргий18 февраля 2025Все понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную Осетию туром через вас, и
- ССветлана9 января 2025Наше путешествие было незабываемым! Было очень интересно, комфортно, вкусно, радостно, тепло, душевно, весело! Буду рекомендовать друзьям и родственникам. Отдельно хочется отметить нашего гида Олега как настоящего профессионала, увлечённого своим делом и внимательного, весёлого, чуткого человека.
- ЮЮлия18 января 2024Арктические каникулы 02.01.24-05.01.24. Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне! Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями. День прилета. У нас заселение
- ИИрина16 января 2024Новогодние каникулы в Арктике прошли просто на ура! Великолепная организация, интересные поездки, масса впечатлений от северного сияния, снегоходного тура, катания
- ТТимур2 декабря 2023Отличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назад.
- ККсения23 ноября 2023Насыщенная, интересная программа. Отличный, профессиональный гид, у нас была Алена, профессионально всех сфотографировала с сиянием. Понравилось, как Алена организовывала группу,
- ККсения25 октября 2023Прекрасная поездка в Арктику на Териберку с принимающей стороной и гидом Аленой. Отличная организация, невероятные впечатления от Арктики. Хоть и китов не увидела (был сильный шторм), но мое сердце Териберка покорила однозначно.
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Северное сияние»
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