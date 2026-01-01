1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Мурманску

Данный тур проводится в групповом формате с 15 мая до 31 октября, с 1 ноября по 14 мая – проводится с индивидуальным согласованием, стоимость рассчитывается отдельно по запросу, если риски (в т. ч. по дополнительным затратам) вы готовы взять на себя при возможном закрытии дороги в Териберку по погодным условиям (например, отель в Мурманске, если мы не сможем проехать в Териберку во второй день, доп. ночи в Териберке, если дорогу перекроют в третий день). Предугадать заранее вероятность перекрытия дороги невозможно.

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

Прибытие в аэропорт Мурманска. Советуем выбирать рейсы с прибытием до 12:00. Также возможна встреча на ж/д вокзале Мурманска.

Отправимся в Мурманск, где выделим вам время на обед (заказ по меню самостоятельный) – начните пробовать Арктику на вкус!

Сегодня нас ждет обзорная экскурсия по Мурманску — столице Арктики, городу с уникальной историей и неповторимым характером.

Мы посмотрим:

— Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» («Алёша») — монумент, возвышающийся над городом, символ памяти о подвиге защитников Заполярья.

— Памятник «Ждущая» — трогательное посвящение женщинам, чьи мужья и сыновья уходят в море.

— Мемориальный комплекс «Курск» — место памяти о подводной лодке «Курск» и её экипаже. В программу входит посещение церкви «Спас‑на‑водах».

— Маяк — один из символов Мурманска.

— Мемориальный комплекс «Абрам‑Мыс» (по желанию) — дань памяти защитникам неба Заполярья.

— Атомный ледокол «Ленин» (осмотр с внешней стороны) — первый в мире атомный ледокол. Если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией. Входные билеты приобретаются на месте в кассах или на сайте музея. Также возможно бронирование билетов заранее за доплату, по возможностям ледокола – наличию билетов по предварительной брони на конкретный сеанс.

После экскурсии отправимся в загородный отель уровня 4* – «Резиденция Северное Сияние», расположенный в 19 км. от Мурманска. Со склона высотой 20 м, где располагается купольный отель, открывается прекрасный вид на реку Тулома.

Внимание: заселение в глемпинг – с 16:00!

Вы заселитесь в комфортабельный купольный дом, площадью 54 кв. м. Вас будут ждать личная сауна, теплые полы по всей площади, ванна с панорамным видом, Wi-Fi. Или в зеркальный дом: снаружи он смотрится, как зеркало, а внутри вас будут ждать панорамные окна. За доплату возможно оформление домиков в романтическом стиле или ко дню рождения.

Вечер будет в вашем распоряжении: за доплату вы можете понежиться в банном чане для парения на свежем воздухе под открытым небом, посетить банный комплекс (арендуется частично для 2-4 человек или же целиком, а в отдельные даты – есть групповые сеансы, есть пармейстер), приятно провести время в кафе с панорамными окнами или заняться активностями – например, покататься на снегоходах или квадроциклах.

Ужин необходимо заказать как минимум за сутки до приезда, мы вышлем вам меню. Других точек питания вокруг отеля Резиденция Северное сияние нет.

В случае, если мест в отеле Резиденция Северное сияние не будет, мы можем вам предложить глемпинг в комплексе Лапландская деревня или Аврора Вилладж, при наличии мест.

В сезон северного сияния (сентябрь – середина апреля): если погода будет благосклонна, а удача будет с нами – вы увидите северное сияние прям с территории купольного отеля!

* Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Удача точно пригодится!

