Описание тура
Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям
Тур начинается — и эмоции бьют через край! Вы оказываетесь в необычном купольном отеле, где каждая деталь создана для вашего комфорта, а уже вскоре перед вами распахивается величественный Кольский полуостров. Его суровая красота завораживает, шум Баренцева моря успокаивает, а увлекательные истории про Арктику погружают в атмосферу настоящего северного приключения. Ночёвка в Териберке — отдельный этап вашего арктического путешествия. Вы зайдете в отель после долгих прогулок вдоль скал и берега Баренцева моря, где ветер и солёные брызги сопровождали вас весь день.
А когда придёт время, вас ждёт гастрономическое открытие — арктическая кухня. Мы позаботимся о столике в лучших ресторанах Мурманска или Териберки!
Мы можем провести данный тур и в другие даты – запрашивайте! Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
Данный тур проводится в групповом формате с 15 мая до 31 октября, с 1 ноября по 14 мая – проводится с индивидуальным согласованием, стоимость рассчитывается отдельно по запросу, если риски (в т. ч. по дополнительным затратам) вы готовы взять на себя при возможном закрытии дороги в Териберку по погодным условиям (например, отель в Мурманске, если мы не сможем проехать в Териберку во второй день, доп. ночи в Териберке, если дорогу перекроют в третий день). Предугадать заранее вероятность перекрытия дороги невозможно.
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Мурманску
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
АКЦИЯ! Эксклюзивно для наших туристов - скидка на сибирский чан в отеле Резиденция Северное Сияние: 5900 руб. вместо 7900 руб!
Прибытие в аэропорт Мурманска. Советуем выбирать рейсы с прибытием до 12:00. Также возможна встреча на ж/д вокзале Мурманска.
Отправимся в Мурманск, где выделим вам время на обед (заказ по меню самостоятельный) – начните пробовать Арктику на вкус!
Сегодня нас ждет обзорная экскурсия по Мурманску — столице Арктики, городу с уникальной историей и неповторимым характером.
Мы посмотрим:
— Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» («Алёша») — монумент, возвышающийся над городом, символ памяти о подвиге защитников Заполярья.
— Памятник «Ждущая» — трогательное посвящение женщинам, чьи мужья и сыновья уходят в море.
— Мемориальный комплекс «Курск» — место памяти о подводной лодке «Курск» и её экипаже. В программу входит посещение церкви «Спас‑на‑водах».
— Маяк — один из символов Мурманска.
— Мемориальный комплекс «Абрам‑Мыс» (по желанию) — дань памяти защитникам неба Заполярья.
— Атомный ледокол «Ленин» (осмотр с внешней стороны) — первый в мире атомный ледокол. Если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией. Входные билеты приобретаются на месте в кассах или на сайте музея. Также возможно бронирование билетов заранее за доплату, по возможностям ледокола – наличию билетов по предварительной брони на конкретный сеанс.
После экскурсии отправимся в загородный отель уровня 4* – «Резиденция Северное Сияние», расположенный в 19 км. от Мурманска. Со склона высотой 20 м, где располагается купольный отель, открывается прекрасный вид на реку Тулома.
Внимание: заселение в глемпинг – с 16:00!
Вы заселитесь в комфортабельный купольный дом, площадью 54 кв. м. Вас будут ждать личная сауна, теплые полы по всей площади, ванна с панорамным видом, Wi-Fi. Или в зеркальный дом: снаружи он смотрится, как зеркало, а внутри вас будут ждать панорамные окна. За доплату возможно оформление домиков в романтическом стиле или ко дню рождения.
Вечер будет в вашем распоряжении: за доплату вы можете понежиться в банном чане для парения на свежем воздухе под открытым небом, посетить банный комплекс (арендуется частично для 2-4 человек или же целиком, а в отдельные даты – есть групповые сеансы, есть пармейстер), приятно провести время в кафе с панорамными окнами или заняться активностями – например, покататься на снегоходах или квадроциклах.
Ужин необходимо заказать как минимум за сутки до приезда, мы вышлем вам меню. Других точек питания вокруг отеля Резиденция Северное сияние нет.
В случае, если мест в отеле Резиденция Северное сияние не будет, мы можем вам предложить глемпинг в комплексе Лапландская деревня или Аврора Вилладж, при наличии мест.
В сезон северного сияния (сентябрь – середина апреля): если погода будет благосклонна, а удача будет с нами – вы увидите северное сияние прям с территории купольного отеля!
* Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Удача точно пригодится!
Териберка
Начнём наш день с завтрака (возможен формат брекфаст-боксов) — подкрепимся перед насыщенным путешествием. Выселяемся из номеров.
А дальше — в путь! Нас ждёт дорога сначала в Мурманск, а потом в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».
По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!
В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., при наличии, уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.
Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», Гребешки, «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.
После обеда, в зависимости от месяца поездки, по вашему желанию и погодным условиям, за доплату возможно выбрать одну из активностей:
1) Поездка на снегоходах (примерно с конца декабря по апрель)
Проведите 1–2,5 часа в заснеженных просторах: вы можете управлять снегоходом самостоятельно (нужны водительские права) или с комфортом устроиться в санях позади него. Катание возможно как в одиночку, так и вдвоём. Стоимость участия — от 5000 до 8000 руб. с человека.
2) Адреналин на квадроциклах (примерно с июня по сентябрь)
Незабываемые 1–2 часа за рулём или пассажиром! Для управления квадроциклом потребуются водительские права. Можно отправиться в путь в одиночку или вдвоём. Особо рекомендуем маршрут «Конец всех дорог» — он откроет вам самые красивые виды. Стоимость участия: от 3500 до 5000 руб. на человека.
3) В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.
4) Айсфлоатинг: дыхание Баренцева море
Специальный спасательный костюм полностью покрывает тело и обеспечивает плавучесть до 6 часов, что делает активность абсолютно безопасной. Ваше пребывание в воде составит 30–40 минут — достаточно, чтобы ощутить мощь природы и получить мощный заряд энергии. Стоимость участия: 6000 руб. с человека.
5) SUP‑прогулка по реке Териберка
На SUP‑доске, в тёплом гидрокостюме, вы скользите по водам реки Териберка — 2,5 часа умиротворения, красоты и гармонии. Перед стартом — инструктаж и первые шаги на доске, после — согревающее чаепитие. Доплата: 6000 руб. /чел.
На этом наш день не заканчивается, мы отправляемся на удивительной красоты песчаный пляж, прогуляемся до выброшенного корабля, покачаемся на самых северных качелях, увидим скелет из фильма “Левиафан” и сделаем классные кадры на “троне Посейдона”. Самые смелые и закаленные могут искупаться! По желанию участников посетим оленью ферму.
Заселяемся в отель Teriberka by Ecohome / Cedar Grass. Возможны другие отели для заселения. С коррекцией цены: Финвал, бутик-отель Код Севера, Терь, 45 причал, Баренц, Териберский берег, Норд Лис, Arctic Brewery, другие отели по согласованию.
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем на экскурсию в Кировск. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно. В данном случае мы останемся ночевать в одном из отелей Мурманска – за доплату, риск согласуется с вами, а также что претензий к организатору в данном случае вы не имеете. Бронь отеля в Териберке является гарантированной. По погоде – гоняемся за северным сиянием из Мурманска, за доп. плату.
Морская прогулка по Баренцеву морю
Завтракаем в отеле, до 12:00 выселяемся из номера.
По погоде, за доплату, нас будет ждать 2-3 часовая прогулка по Баренцеву морю! Группа сборная, корабль вмещает до 15 человек. Морская прогулка может пройти в День 2, по погодным условиям.
Морская прогулка из Териберки — это шанс увидеть Север с новой стороны, почувствовать мощь океана и, возможно, стать свидетелем одного из самых волнующих зрелищ природы — встречи с морскими гигантами: дельфинами и китами!
Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Морская прогулка идет за доплату – около 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее).
Альтернатива в случае штормящего моря: посещение оленьей фермы! Также возможно посещение этнопрограммы, которая проходит под Мурманском – условия поездки запрашивайте.
Далее едем в аэропорт Мурманска, откуда улетаем на вечерних рейсах (рекомендуем рейсы с вылетом после 18:00). Также возможен трансфер на ж/д вокзал.
Если вы убываете поздним рейсом или поездом, за доплату, мы можем организовать для вас дополнительные активности (доступность по сезону, бронь заранее): айсфлоатинг, снегоходы, квадроциклы, поездки на собачьих упряжках и др., запрашивайте.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт Мурманска (возможен также и ж/д вокзал): прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 18 часов
- Проживание в купольном отеле Резиденция Северное Сияние + проживание в отеле Teriberka by Ecohome / Кедр Грасс. Возможны другие отели для заселения, по согласованию и с возможной коррекцией цены. Стоимость дана за одного человека при размещении в двухместном номере
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод в 1 и 2 день, возможно в формате гид-водитель
- Работа координатора тура
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Экскурсия по Териберке (или экскурсия в Кировск, где входные билеты в объекты оплачиваются на месте)
- Питание - завтраки
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Мурманска
- Одноместное размещение - стоимость по запросу, от 15 000 - 20 000 руб., зависит от сезона, подселения нет
- Морская прогулка по Баренцеву морю: ок. 5500-6000 руб./чел
- Сани в Териберке в снежный период - ок. 1500-2500 руб. /чел
- Посещение этнодеревни - по запросу
- Билет на ледокол Ленин: 200-800 руб. в зависимости от категории граждан, бронь заранее - доплата 400 рублей за билет
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Дополнительные расходы на ваше усмотрение (например, баня или чан под открытым небом)
- Доплата за отель в Мурманске или в Териберке, в случае закрытия дороги в Териберку - предложим варианты по факту или самостоятельная бронь
- Дополнительные активности: снегоходы, квадроциклы, айсфлоатинг, катание на собачьих упряжках, SUP-прогулка и др., - стоимость уточняйте на конкретные даты заезда
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
ВАЖНО! Для заездов с 1 ноября по 14 мая!
ВАЖНО! Для туристов путешествующих в зимний период!
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Размещение
Проживание в купольном отеле Резиденция Северное Сияние + проживание в отеле Teriberka by Ecohome / Кедр Грасс. С коррекцией цены, по наличию мест, можем предложить размещение в других отелях. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Системы подселения нет! Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д
На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
По данной программе дополнительные выездов за северным сиянием не предусмотрено.
В сезон северного сияния (сентябрь – середина апреля): если погода будет благосклонна, а удача будет с нами – вы увидите северное сияние прям с территории купольного отеля! Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Удача точно пригодится!