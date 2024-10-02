2 день

Териберка: выход в море на поиски китов

Завтрак будет в одном из самых вкусных мест в Териберке — гастропабе «Моле», а еще сегодня мы выйдем на корабле в Баренцево море на поиски китов.

По ситуации на море и информации о том, где другие суда видели китов, капитан корабля определит маршрут.

Проведем время, наблюдая за красотами побережья.

Есть 3 варианта морских прогулок в зависимости от выбранной даты:

1. Морская прогулка с ночевкой на катере «Ярославец» в комфортной каюте — в этом случае мы проведем в море вечер, ночь и утро с 17:00 до 09:00, так как летом здесь Полярный день, то можно всю ночь не ложиться спать и высматривать китов.

Можно греться в сауне, купаться в море, ловить рыбу и готовить ее на мангале.

Если погода будет хорошая, то можно дойти до заброшенного поселка Дальние Зеленцы и погулять по нему (решение о маршруте принимает капитан катера).

2. Морская прогулка на катере «Ярославец» (с сауной 5 часов в мае и с сентября по ноябрь, 6 часов летом).

Можно греться в сауне, купаться в море, ловить рыбу и готовить ее на мангале.

3. Морская прогулка на скоростном катере «Ямаха» 5 часов — плюс скоростного катера в том, что можно пройти за это время большое расстояние.

Если погода будет хорошая, то мы успеем дойти до заброшенного поселка Дальние Зеленцы и погулять по нему (решение о маршруте принимает капитан катера).

Даты программ с вариантами морских прогулок уточняйте дополнительно.

Вероятность встречи с китами довольно большая. В 2024 году из 43 групп 13 не видели китов (по разным причинам — либо не встретили, либо выход в море был невозможен из-за шторма).

По нашему опыту, активность китов может быть в любое время, она не предсказуема.

Пики активности зависят от процессов в Мировом океане, которые до конца не изучены, но стоит понимать, что море — не аквариум, а киты — не дрессированные животные, которые приплывают по свистку.

Заранее предсказать, будет ли встреча с китами, сколько их будет, что они будут делать (показывать плавник, хвост или выпрыгивать над водой), нельзя.

В зависимости от того, сколько останется свободного времени в этот день в программах без ночевки на катере, гид предложит, чем еще можно заняться или же можно взять дополнительные экскурсии (покататься на квадроциклах, поплавать на сапе, заняться снорклингом или фридайвингом, сходить в баню, полетать на вертолете).