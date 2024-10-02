Главная особенность этого тура — продолжительная морская прогулка на комфортабельном корабле с
Программа тура по дням
Мурманск - Териберка
Встреча группы в центре Мурманска в 10:00, в аэропорту в 10:40–11:00 (самый поздний подходящий рейс с прилетом в 10:20). Трансфер в Териберку 2,5–3 часа.
По приезде заселимся в отель на берегу Баренцева моря, пообедаем и отправимся на первое знакомство с Териберкой!
Сегодня или в другой день мы обязательно устроим дегустацию морепродуктов — гребешка, морского ежа и модиолуса. При желании гребешок и ежа можно разделать самостоятельно, а можно и просто съесть.
Итак, мы начинаем наслаждаться природой невероятного Севера — отправимся в несложный поход по берегу моря и тундре.
Выйдем на берег, пройдем по отточенным морем гранитным скалам до старой метеостанции и окажемся на Драконьем пляже, дойдем до Малого Батарейского озера, вода из которого выливается в Баренцево море, образуя водопад.
Протяженность тропы до 10 км, поход занимает от 3-х часов.
В зависимости от погоды и при наличии времени можно успеть дойти до укреплений времен Великой Отечественной войны — сохранились окопы, построенные из камней, и артиллерийские батареи.
У наших гидов в запасе всегда есть несколько секретных интересных мест.
Поужинать можно в «Моле» или в любом другом ресторане в Териберке. В местных ресторанах можно попробовать свежую рыбу и морепродукты (стейк трески/палтуса, морских гребешков, ежей, мидий, а также краба).
Териберка: выход в море на поиски китов
Завтрак будет в одном из самых вкусных мест в Териберке — гастропабе «Моле», а еще сегодня мы выйдем на корабле в Баренцево море на поиски китов.
По ситуации на море и информации о том, где другие суда видели китов, капитан корабля определит маршрут.
Проведем время, наблюдая за красотами побережья.
Есть 3 варианта морских прогулок в зависимости от выбранной даты:
1. Морская прогулка с ночевкой на катере «Ярославец» в комфортной каюте — в этом случае мы проведем в море вечер, ночь и утро с 17:00 до 09:00, так как летом здесь Полярный день, то можно всю ночь не ложиться спать и высматривать китов.
Можно греться в сауне, купаться в море, ловить рыбу и готовить ее на мангале.
Если погода будет хорошая, то можно дойти до заброшенного поселка Дальние Зеленцы и погулять по нему (решение о маршруте принимает капитан катера).
2. Морская прогулка на катере «Ярославец» (с сауной 5 часов в мае и с сентября по ноябрь, 6 часов летом).
Можно греться в сауне, купаться в море, ловить рыбу и готовить ее на мангале.
3. Морская прогулка на скоростном катере «Ямаха» 5 часов — плюс скоростного катера в том, что можно пройти за это время большое расстояние.
Если погода будет хорошая, то мы успеем дойти до заброшенного поселка Дальние Зеленцы и погулять по нему (решение о маршруте принимает капитан катера).
Даты программ с вариантами морских прогулок уточняйте дополнительно.
Вероятность встречи с китами довольно большая. В 2024 году из 43 групп 13 не видели китов (по разным причинам — либо не встретили, либо выход в море был невозможен из-за шторма).
По нашему опыту, активность китов может быть в любое время, она не предсказуема.
Пики активности зависят от процессов в Мировом океане, которые до конца не изучены, но стоит понимать, что море — не аквариум, а киты — не дрессированные животные, которые приплывают по свистку.
Заранее предсказать, будет ли встреча с китами, сколько их будет, что они будут делать (показывать плавник, хвост или выпрыгивать над водой), нельзя.
В зависимости от того, сколько останется свободного времени в этот день в программах без ночевки на катере, гид предложит, чем еще можно заняться или же можно взять дополнительные экскурсии (покататься на квадроциклах, поплавать на сапе, заняться снорклингом или фридайвингом, сходить в баню, полетать на вертолете).
Териберка - Мурманск
Позавтракаем в «Моле», соберем вещи, оставим их в лобби отеля (так как выселение до 12:00) и отправимся гулять.
Мы посмотрим старую часть Териберки — кладбище кораблей, огромные качели на берегу Баренцева моря, заброшенную школу, скелет кита и выброшенный на берег корабль. Также погуляем по песчаному пляжу, покачаемся на гигантских качелях, покормим оленей ягелем на ферме и увидим место, где стоял дом из фильма «Левиафан».
Териберка — небольшой поселок на берегу Баренцева моря. Люди здесь жили с 17 века — традиционно поморы занимались рыболовством. Сейчас здесь проживает около 1000 человек и нет никаких производств.
Териберка стала широко известна после фильма «Левиафан». Именно благодаря фильму, моде на Арктику и тому факту, что Териберка — единственное место на берегу Баренцева моря, куда можно добраться на обычной машине, сюда сейчас доезжают туристы.
После обеда отправимся обратно в Мурманск.
С группами 8-10 мая, 9-11 мая, 16-18 мая и с сентября по ноябрь приедем в аэропорт около 16:30 (самый ранний подходящий для отлета рейс в 18:05), в центр города около 17:15-17:30; с группами 17-19 мая и далее до конца августа приедем в аэропорт около 19:00 (самый ранний подходящий для отлета рейс в 20:30), в центр города около 19:40-20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «45 причал».
Стоимость на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Трёх-четырёхместное размещение
|Доп. место (в случае размещения третьего или четвертого человека)
|Доплата за одноместное размещение (при наличии свободных номеров в отеле)
|Основной корпус
|36 000
|34 000
|—
|4000
|Домик-кемпинг
|39 000
|—
|—
|6000
|Коттедж
|48 000
|—
|34 000
|9000
В праздничные даты (8-10 и 9-11 мая, 12-14 и 13-15 июня, 1-3 и 2-4 ноября) доплата 2000 руб. /чел. для любого выбранного проживания.
В любом из вариантов проживания вы сможете пользоваться кухней-столовой в основном корпусе.
Если вы бронируете более чем за месяц до начала тура, то можно для размещения выбрать любой другой отель в Териберке (в этом случае бронировать нужно будет самостоятельно, а мы сделаем перерасчет за минусом проживания).
За доп. плату возможна морская прогулка с ночевкой на комфортном катере, подробнее в разделах «Оплачивается отдельно» и «Важно знать».
Варианты проживания
Основной корпус на базе отдыха «45-ый Причал»
Уютные номера на 2, 3 и 4 человека в основном корпусе с общими санузлами на этаже.
На 15 номеров приходится 9 туалетов и 6 душевых.
Есть Wi-Fi.
Из преимуществ — наличие кухни, где можно самостоятельно что-нибудь приготовить.
Коттедж на базе отдыха «45-ый Причал»
Уютные коттеджи с собственными санузлами и балконами.
Площадь 28 квадратных метров.
В них есть:
- Wi-Fi;
- 1 двуспальная или 2 односпальные кровати;
- дополнительное спальное место в виде дивана, на котором могут разместиться 1-2 человека ростом до 170 см.;
- кофемашина с капсулами;
- халаты и тапочки;
- средства для душа;
- холодильник;
- чайник и фен.
Домик-кемпинг на базе отдыха «45-ый Причал»
Домики-кемпинги оборудованы собственным санузлом и имеют площадь 12 квадратных метров.
В каждом домике есть две односпальные кровати, которые можно сдвинуть, но без объединяющего матраса.
В наличии фен и средства для душа.
Wi-Fi в домиках отсутствует, но в общем корпусе он есть.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе (Мурманск - Териберка, Териберка-Мурманск, трансфер по Териберке)
- Работа гида клуба
- 2 ночи в отеле по выбранному тарифу (выбрать проживание возможно при бронировании, но в зависимости от наличия свободных номеров в отеле)
- Кухня-столовая в основном корпусе «45 причала», где можно готовить самостоятельно
- Питание, указанное в программе (2 завтрака)
- Дегустация морепродуктов
- Посещение фермы с оленями и хаски
- Вход на территорию природного парка
- Поход по тундре и берегу Баренцева моря
- Рыбалка на катере (входит в стоимость оплачиваемой дополнительно аренды катера)
- 2 пары снастей для рыбалки при аренде любого из катеров
- 3 часа сауны при аренде катера «Ярославец»
- Экскурсия по старой части Териберки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Фрахт (аренда) катера для морской прогулки (оплата на месте). Подробнее в разделе "Важно знать":прогулка с ночевкой на катере "Ярославец" - 11 000 руб/чел. прогулка на катере "Ярославец" (6 часов) - 9000 руб/чел. прогулка на катере "Ярославец" (5 часов) - 8500 руб/чел. прогулка на скоростном катере "Ямаха" (5 часов) - 8500 руб/чел. сокращённая морская прогулка: выход в море на 4 часа - 6500 руб. /чел. выход в море на 3 часа - 5000 руб. /чел. выход в море на 2 часа - 4000 руб. /чел
- Прогулка с ночевкой на катере «Ярославец» - 11 000 руб/чел
- Прогулка на катере «Ярославец» (6 часов) - 9000 руб/чел
- Прогулка на катере «Ярославец» (5 часов) - 8500 руб/чел
- Прогулка на скоростном катере «Ямаха» (5 часов) - 8500 руб/чел
- Сокращённая морская прогулка: выход в море на 4 часа - 6500 руб. /чел. выход в море на 3 часа - 5000 руб. /чел. выход в море на 2 часа - 4000 руб. /чел
- Выход в море на 4 часа - 6500 руб. /чел
- Выход в море на 3 часа - 5000 руб. /чел
- Выход в море на 2 часа - 4000 руб. /чел
- Питание вне программы и 2 обеда и 2 ужина в кафе/ресторанах
- Комплексное питание в ресторане при отеле (гастропаб Моле) - 8000 руб. /чел. (по желанию)
- Доплата за размещение в майские (08.05-10.05.25, 09.05-11.05.25), июньские (12.06-14.06.25, 13.06-15.06.25) и ноябрьские (01.11-03.11, 02.11-04.11) праздники - 2000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и личные вещи:
- термобелье;
- одежда;
- ветронепродуваемая и непромокаемая верхняя одежда;
- шапка;
- шарф/бафф;
- перчатки;
- удобная обувь с нескользящей подошвой;
- термос;
- тапочки для гостиницы (для тех, у кого проживание по базовому тарифу);
- принадлежности для душа (для тех, у кого проживание по базовому тарифу).
Документы:
- билеты или маршрутные квитанции;
- деньги на дополнительные расходы;
- копия паспорта РФ или фото в телефоне;
- паспорт РФ;
- полис ОМС.
Важно! Если вас укачивает в машинах и на море, то обязательно возьмите с собой подходящие таблетки.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой температурный режим будет в туре?
Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема.
Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть.
Температура +5… +10°C, но ветер, а порой и дождь (в ноябре может быть и снег) могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным температурам (-5°C).
Температура:
- в мае, октябре, ноябре -5… +10°C;
- в июне +5… +20°C;
- в июле и августе +5… +22°C;
- в сентябре 0… +15°C.
Также необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена (с возвращением стоимости аренды корабля).
На какое время лучше покупать билеты и где проходит встреча участников группы?
Рекомендуем брать билеты в Мурманск с прилетом в день начала тура или же накануне, тогда у вас появится возможность посмотреть город (мы расскажем, что интереснее посетить).
Встреча группы в центре Мурманска в 10:00, в аэропорту в 10:40-11:00
После бронирования организатор высылает информацию с рекомендуемыми рейсами.
Большая просьба до получения этой информации билеты не покупать.
Время встречи и возвращения может быть изменено, если у всей группы билеты будут с прилетом в более раннее время, а отлетом в более позднее время.
В случае, если задержка вашего рейса будет составлять 1 час и более, то у группы может не быть возможности вас ожидать — начнется сокращаться программа. Поэтому в случае длительной задержки и опоздания на групповой трансфер вам может потребоваться индивидуальный трансфер в Териберку, который оплачивается дополнительно (от 3000 до 8000 руб. с человека).
До середины мая и с середины ноября из-за снегопадов бывают перекрытия дороги из Мурманска в Териберку и обратно.
Рекомендуем билеты на обратную дорогу в эти даты брать с возможностью переноса вылета!
В случае, если группа останется в Териберке на дополнительную ночевку из-за перекрытой дороги, доп. ночевка в отеле и питание оплачиваются самостоятельно.
Важно! Билеты в Мурманск и обратно можно приобретать только по согласованию с организатором тура!
Какие есть возрастные ограничения?
Путешествие подойдет для взрослых и детей старше 8 лет (в сопровождении взрослых родственников, более младший возраст обсуждается индивидуально).
Верхняя граница возраста обсуждается индивидуально.
Какие условия проживания?
Тур предусматривает проживание в отеле «45 причал».
Есть 3 варианта размещения:
- комфортабельные коттеджи с собственным санузлом и балконом (площадь 28 м кв, 1 2-спальная кровать или 2 1-спальные, доп. место — диван (можно разместить 1–2 человек ростом до 170 см), кофемашина с капсулами, халаты и тапочки, средства для душа, холодильник, чайник, фен);
- домики-кемпинги с собственным санузлом (площадь 12 м кв, 2 1-спальные кровати (можно сдвинуть, но без объединяющего матраса), фен, средства для душа);
- 2–3–4-местные номера в основном корпусе (санузел на этаже — на 15 номеров 9 туалетов и 6 душевых).
В любом из вариантов проживания вы сможете пользоваться кухней-столовой в основном корпусе.
Если вы бронируете более чем за месяц до начала тура, то можно для размещения выбрать любой другой отель в Териберке (в этом случае бронировать нужно будет самостоятельно, а мы сделаем перерасчет за минусом проживания).
Как организовано питание?
Завтраки входят в стоимость.
Обедать и ужинать (обычно получается 2 обеда и 2 ужина) вы можете в одном из ресторанов Териберки, но из-за загруженности ресторанов в выходные и праздничные дни необходимо бронировать заранее (мы предоставим информацию о всех ресторанах).
Также можно заказать через нас комплексное питание в гастропабе «Моле», который находится на территории отельного комплекса «45 причал».
Во время выхода в море будет перекус.
Какова вероятность встретить китов?
В турах с 20-х чисел августа и осенью есть еще и большой шанс увидеть не только китов, но и северное сияние — именно в это время начинается сезон высокой геомагнитной активности, а значит, есть хорошие шансы увидеть сияние в ясную погоду.
В турах с мая по начало августа сияние увидеть не получится, так как в это время на Кольском полуострове полярный день (солнце не садится за горизонт, нет темноты).
Может ли быть такое, что выход в море не состоится?
Такое нечасто (2–3 раза за год), но бывает по двум причинам: шторм и военные учения.
За 7 лет проведения туров мы всего 2 раза попадали на военные учения, когда гражданским судам запрещено выходить в море.
Штормы бывают в осеннее и весеннее время, летом реже. Крайне редко бывает такое, что штормит все 3 дня, обычно получается сдвинуть выход на более-менее успокоившееся море.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На что обратить внимание?
Программа расписана стандартная для периода с начала мая до конца ноября. Так как световой день в разные месяцы года разный, а также свои коррективы может вносить погод, то гид ориентируется по фактическим обстоятельствам и формирует тайминг программы по факту. Обычно все группы успевают увидеть всё, что заявлено в программе, но в разное время и в разной последовательности.
Какие варианты морских прогулок за доп. плату предусмотрены в туре?
Доплата за аренду катера для морской прогулки происходит на месте и только за фактически проведенное в море время (считается по часам).
Если будет шторм, то могут быть сокращения, в этом случае оплачивается только использованное время: 4 часа — 6500 руб. /чел., 3 часа — 5000 руб. /чел., 2 часа — 4000 руб. /чел.
Если будет полная отмена по погодным условиям, то морская прогулка не оплачивается.
В случае сокращения морской прогулки, если будет шторм, оплачивается только использованное время.
В случае, если на «Ярославце» не работает сауна (такое редко, но случается), стоимость морской прогулки не уменьшается.
Варианты морских прогулок по датам.
На разные даты у нас заранее зафрахтованы (забронированы) разные катера, выбирать рекомендуем исходя из ваших личных предпочтений:
- «Ярославец» проект 376 – max скорость 19 км/час, длина 21 м, ширина 4 м.
- Yamaha РС-26/РС-27 – max скорость 60 км/час, длина 7 м, ширина 3 м.
Все катера имеют лицензии на перевозку пассажиров! Это важно, так как не все катера в Териберке оформляют лицензии, то есть они незаконно перевозят людей.
«Ярославец».
Есть 2 варианта туров: с 1 ночевкой на катере или с морскими прогулками 5–6 часов (6 летом, 5 в мае и сентябре-октябре):
1. Морская прогулка с ночевкой на комфортном катере, то есть дольше находиться в море и иметь больше шансов увидеть китов, а также сходить в сауну, искупаться в море и приготовить на мангале пойманную рыбу, есть в следующие даты:
- 20-22 июня
- 27-29 июня
- 25-27 июля
- 01-3 августа
- 08-10 августа
- 15-17 августа
В случае, если будет штормить и выход в моря на ночь будет небезопасен, группа будет ночевать в том же отеле, где в 1 ночь.
2. Морская прогулка на 5-6 часов (можно сходить в сауну, искупаться в море и порыбачить):
- 08-10 мая, 09-11 мая, 16-18 мая, 17-19 мая, 23-25 мая, 24-26 мая, 5-7 сентября, 12-14 сентября, 19-21 сентября, 26-28 сентября, 03-05 октября, 10-12 октября, 17-19 октября, 24-26 октября, 01-03 ноября, 02-04 ноября, 08-10 ноября, 14-16 ноября – 5 часов;
- 21-23 июня, 28-30 июня, 18-20 июля, 19-21 июля, 26-28 июля, 02-04 августа, 09-11 августа, 16-18 августа – 6 часов.
- 30 мая — 1 июня
- 31 мая — 2 июня
- 6-8 июня
- 12-14 июня
- 13-15 июня
- 4-6 июля
- 11-13 июля
- 22-24 августа
- 29-31 августа
На скоростном небольшом катере Yamaha можно успеть пройти большее расстояние (если киты будут далеко от поселка, то это плюс), но на нем меньше места, где походить, особо негде полежать, а также прохладнее, так что нужно будет теплее одеваться.
На медленном катере «Ярославец» много пространства, есть где прилечь, есть сауна и полноценная кухня, мангал для приготовления пойманной рыбы, а также теплее, но он может пройти за то же время меньшее расстояние, но при этом у нас есть даты, где доступна ночевка на борту.
Считается, что чем судно меньше, тем больше укачивает, но это не совсем верно, так как укачивание в большей степени зависит от качки, а качка зависит от волн.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Гид Анна максимально ненапряжно рассказывала про край, да и просто