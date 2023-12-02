1 день

Мурманск - Териберка

Встреча группы в центре Мурманска в 10:00, в аэропорту в 10:40-11:00 (самый поздний подходящий рейс с прилетом в 10:20).

Трансфер в Териберку 2,5-3 часа.

По приезде заселимся в отель на берегу Баренцева моря, пообедаем и отправимся на первое знакомство с Териберкой.

Сегодня или в другой день мы обязательно устроим дегустацию морепродуктов — гребешка, морского ежа и модиолуса. При желании гребешок и ежа можно разделать самостоятельно, а можно и просто съесть.

Итак, мы начинаем наслаждаться природой невероятного Севера — отправимся в несложный поход по берегу моря и тундре.

Выйдем на берег, пройдем по отточенным морем гранитным скалам до старой метеостанции и окажемся на Драконьем пляже, дойдем до Малого Батарейского озера, вода из которого выливается в Баренцево море, образуя водопад.

Протяженность тропы до 10 км, поход занимает от 3-х часов.

В зависимости от погоды и при наличии времени можно успеть дойти до укреплений времен Великой Отечественной войны — сохранились окопы, построенные из камней, и артиллерийские батареи.

У гидов в запасе всегда есть несколько секретных интересных мест.

Поужинать можно в «Моле» или в любом другом ресторане в Териберке.

В местных ресторанах можно попробовать свежую рыбу и морепродукты (стейк трески/палтуса, морских гребешков, ежей, мидий, а также краба).

Вечером после ужина, если будет прогноз, устроим охоту за Северным сиянием, в ясную погоду оно может появиться в любой момент, даже когда индекс геомагнитной активности не очень высокий.

Плюс места нашего отеля — окраина поселка, до куда практически не достает электрическая засветка, мешающая наблюдать за сиянием, а также оттуда быстро можно пройти на морское побережье, где нет никаких источников света.

Важно! Программа расписана стандартная для периода с конца августа по конец ноября. Так как световой день в разные месяцы разный, а также свои коррективы может вносить погода, то гид ориентируется по фактическим обстоятельствам и формирует тайминг программы по факту.

Обычно все группы успевают увидеть всё, что заявлено в программе, но в разное время и в разной последовательности.