В России уж точно! Здесь очень красивая арктическая природа, кроме сияния есть киты в Баренцевом море, тундра, заброшенные поселки, горы и натуральные свежие морепродукты.
Возможность ощутить атмосферу сурового крайнего Севера, дикая красота которого западает в сердце однажды и остается в нем навсегда, — это бесценный опыт.
Программа тура по дням
Мурманск - Териберка
Встреча группы в центре Мурманска в 10:00, в аэропорту в 10:40-11:00 (самый поздний подходящий рейс с прилетом в 10:20).
Трансфер в Териберку 2,5-3 часа.
По приезде заселимся в отель на берегу Баренцева моря, пообедаем и отправимся на первое знакомство с Териберкой.
Сегодня или в другой день мы обязательно устроим дегустацию морепродуктов — гребешка, морского ежа и модиолуса. При желании гребешок и ежа можно разделать самостоятельно, а можно и просто съесть.
Итак, мы начинаем наслаждаться природой невероятного Севера — отправимся в несложный поход по берегу моря и тундре.
Выйдем на берег, пройдем по отточенным морем гранитным скалам до старой метеостанции и окажемся на Драконьем пляже, дойдем до Малого Батарейского озера, вода из которого выливается в Баренцево море, образуя водопад.
Протяженность тропы до 10 км, поход занимает от 3-х часов.
В зависимости от погоды и при наличии времени можно успеть дойти до укреплений времен Великой Отечественной войны — сохранились окопы, построенные из камней, и артиллерийские батареи.
У гидов в запасе всегда есть несколько секретных интересных мест.
Поужинать можно в «Моле» или в любом другом ресторане в Териберке.
В местных ресторанах можно попробовать свежую рыбу и морепродукты (стейк трески/палтуса, морских гребешков, ежей, мидий, а также краба).
Вечером после ужина, если будет прогноз, устроим охоту за Северным сиянием, в ясную погоду оно может появиться в любой момент, даже когда индекс геомагнитной активности не очень высокий.
Плюс места нашего отеля — окраина поселка, до куда практически не достает электрическая засветка, мешающая наблюдать за сиянием, а также оттуда быстро можно пройти на морское побережье, где нет никаких источников света.
Важно! Программа расписана стандартная для периода с конца августа по конец ноября. Так как световой день в разные месяцы разный, а также свои коррективы может вносить погода, то гид ориентируется по фактическим обстоятельствам и формирует тайминг программы по факту.
Обычно все группы успевают увидеть всё, что заявлено в программе, но в разное время и в разной последовательности.
Морская прогулка по Баренцевому морю
Завтрак будет в одном из самых вкусных мест в Териберке — гастропабе «Моле», а еще сегодня мы выйдем на корабле в Баренцево море на поиски китов (в августе, сентябре, октябре, ноябре 5 часов).
По ситуации на море и информации о том, где другие суда видели китов, капитан корабля определит маршрут.
В августе (если будет хорошая погода) мы успеваем на скоростном катере дойти до поселка Дальние Зеленцы и прогуляться там.
Это заброшенный и очень малопосещаемый поселок, атмосферный и очень интересный — когда-то здесь был филиал научного института, который был заброшен со всем оборудованием.
В стоимость фрахта (аренды) катера в осенние даты (с сентября по ноябрь) входит посещение сауны (в это время мы арендуем единственный с сауной катер в Териберке) и порыбачить.
Помощник капитана и гид помогут вам приготовить улов на корабельной кухне или мангале.
Вероятность встречи с китами довольно большая. В 2024 году из 43 групп 13 не видели китов (по разным причинам — либо не встретили, либо выход в море был невозможен из-за шторма).
Активность китов может быть в любое время, она не предсказуема.
Пики активности зависят от процессов в Мировом океане, которые до конца не изучены. Но стоит понимать, что море — не аквариум, а киты — не дрессированные животные, которые приплывают по свистку.
Заранее предсказать, будет ли встреча с китами, сколько их будет, что они будут делать (показывать плавник, хвост или выпрыгивать над водой), нельзя.
В зависимости от того, сколько останется свободного времени в этот день, гид предложит, чем еще можно заняться или же можно взять дополнительные экскурсии (покататься на квадроциклах, поплавать на сапе, заняться снорклингом или фридайвингом, сходить в баню, полетать на вертолете).
Вечером будем смотреть прогноз сияния, возможно, охота будет не в прошлую ночь, а в эту.
Териберка - Мурманск
Позавтракаем в «Моле», соберем вещи, оставим их в лобби отеля (так как выселение до 12:00) и отправимся гулять.
Мы посмотрим старую часть Териберки — кладбище кораблей, огромные качели на берегу Баренцева моря, заброшенную школу, скелет кита и выброшенный на берег корабль.
Также погуляем по песчаному пляжу, покачаемся на гигантских качелях, покормим оленей ягелем на ферме и увидим место, где стоял дом из фильма «Левиафан».
Териберка — небольшой поселок на берегу Баренцева моря. Люди здесь жили с 17 века — традиционно поморы занимались рыболовством.
В середине 19 века начался подъем — места активно осваивались из-за богатого морепродуктами Баренцева моря, развивался китобойный промысел (сейчас он запрещен).
Териберка стала широко известна после фильма «Левиафан». Именно благодаря фильму, моде на Арктику и тому факту, что Териберка — единственное место на берегу Баренцева моря, куда можно добраться на обычной машине, сюда сейчас доезжают туристы.
После обеда отправимся обратно в Мурманск.
С группами 22-24 и 29-31 августа приедем в аэропорт к 19:00 (самый ранний подходящий для отлета рейс в 20:30), с сентября по ноябрь приедем в аэропорт около 16:30 (самый ранний подходящий для отлета рейс в 18:05), а затем можем отвезти желающих в центр Мурманска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «45 причал».
Стоимость на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Трёх-четырёхместное размещение
|Доп. место (в случае размещения третьего или четвертого человека)
|Доплата за одноместное размещение (при наличии свободных номеров в отеле)
|Основной корпус
|36 000
|34 000
|—
|4000
|Домик-кемпинг
|39 000
|—
|—
|6000
|Коттедж
|48 000
|—
|34 000
|9000
В праздничные даты (1-3 и 2-4 ноября) доплата 2000 руб. /чел. для любого выбранного проживания.
В любом из вариантов проживания вы сможете пользоваться кухней-столовой в основном корпусе.
Если вы бронируете более чем за месяц до начала тура, то можно для размещения выбрать любой другой отель в Териберке (в этом случае бронировать нужно будет самостоятельно, а мы сделаем перерасчет за минусом проживания).
Варианты проживания
Основной корпус на базе отдыха «45-ый Причал»
Уютные номера на 2, 3 и 4 человека в основном корпусе с общими санузлами на этаже.
На 15 номеров приходится 9 туалетов и 6 душевых.
Есть Wi-Fi.
Из преимуществ — наличие кухни, где можно самостоятельно что-нибудь приготовить.
Коттедж на базе отдыха «45-ый Причал»
Уютные коттеджи с собственными санузлами и балконами.
Площадь 28 квадратных метров.
В них есть:
- Wi-Fi;
- 1 двуспальная или 2 односпальные кровати;
- дополнительное спальное место в виде дивана, на котором могут разместиться 1-2 человека ростом до 170 см.;
- кофемашина с капсулами;
- халаты и тапочки;
- средства для душа;
- холодильник;
- чайник и фен.
Домик-кемпинг на базе отдыха «45-ый Причал»
Домики-кемпинги оборудованы собственным санузлом и имеют площадь 12 квадратных метров.
В каждом домике есть две односпальные кровати, которые можно сдвинуть, но без объединяющего матраса.
В наличии фен и средства для душа.
Wi-Fi в домиках отсутствует, но в общем корпусе он есть.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе (Мурманск - Териберка, Териберка-Мурманск, трансфер по Териберке)
- Работа гида клуба
- 2 ночи в отеле по выбранному тарифу (выбрать проживание возможно при бронировании, но в зависимости от наличия свободных номеров в отеле)
- Кухня-столовая в основном корпусе «45 причала», где можно готовить самостоятельно
- Питание, указанное в программе (2 завтрака)
- Дегустация морепродуктов
- Посещение фермы с оленями и хаски
- Вход на территорию природного парка
- Поход по тундре и берегу Баренцева моря
- Рыбалка на катере (входит в стоимость оплачиваемой дополнительно аренды катера)
- Экскурсия по старой части Териберки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Фрахт (аренда) катера для морской прогулки - 8500 руб. /чел. (5 часов) оплачивается на месте. При сокращении выхода в море или отмене оплачивается только использованное время:4 часа - 7000 руб. /чел3 часа - 6000 руб. /чел2 часа - 5000 руб. /чел
- 4 часа - 7000 руб. /чел
- 3 часа - 6000 руб. /чел
- 2 часа - 5000 руб. /чел
- 2 обеда и 2 ужина (в кафе/ресторане, а также есть кухня столовая в отеле, где можно готовить самостоятельно) или комплексное питание в ресторане при отеле (гастропаб Моле) - 8000 руб. /чел
- Доплата за проживание в праздничные дни (даты туров 1-3, 2-4 ноября) - 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и личные вещи:
- термобелье;
- одежда;
- ветронепродуваемая и непромокаемая верхняя одежда;
- шапка;
- шарф/бафф;
- перчатки;
- удобная обувь с нескользящей подошвой;
- термос;
- тапочки для гостиницы;
- принадлежности для душа.
Документы:
- билеты или маршрутные квитанции;
- деньги на дополнительные расходы;
- копия паспорта РФ или фото в телефоне;
- паспорт РФ;
- полис ОМС.
Важно! Если вас укачивает в машинах и на море, то обязательно возьмите с собой подходящие таблетки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли возрастные ограничения?
Путешествие подойдет для взрослых и детей старше 8 лет (в сопровождении взрослых родственников, более младший возраст обсуждается индивидуально). Верхняя граница возраста обсуждается индивидуально.
Какая будет погода?
Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть.
Температура разная в разные месяцы, но ветер, а порой и дождь (в первой половине мая и конце октября-ноябре может быть и снег) могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным температурам (-5°C).
Температура может быть: в октябре -5°C+10°C, ноябре -10°C+5°C; в августе +8°C+20°C, в сентябре 0°C+15°C. В ноябре уже местами лежит снег. Также необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена.
Какие условия проживания?
Тур предусматривает проживание в отеле «45 причал».
Есть 3 варианта размещения:
- комфортабельные коттеджи с собственным санузлом и балконом (площадь 28 м кв, 1 2-спальная кровать или 2 1-спальные, доп. место — диван (можно разместить 1–2 человек ростом до 170 см), кофемашина с капсулами, халаты и тапочки, средства для душа, холодильник, чайник, фен);
- домики-кемпинги с собственным санузлом (площадь 12 м кв, 2 1-спальные кровати (можно сдвинуть, но без объединяющего матраса), фен, средства для душа);
- 2–3–4-местные номера в основном корпусе (санузел на этаже — на 15 номеров 9 туалетов и 6 душевых).
В любом из вариантов проживания вы сможете пользоваться кухней-столовой в основном корпусе.
Если вы бронируете более чем за месяц до начала тура, то можно для размещения выбрать любой другой отель в Териберке (в этом случае бронировать нужно будет самостоятельно, а мы сделаем перерасчет за минусом проживания).
Как организовано питание?
Завтраки входят в стоимость. Обедать и ужинать (обычно получается 2 обеда и 2 ужина) вы можете в одном из ресторанов Териберки. Но из-за загруженности ресторанов в выходные и праздничные дни необходимо бронировать заранее (мы предоставим информацию о всех ресторанах).
Также можно заказать через нас комплексное питание в гастропабе «Моле», который находится на территории отельного комплекса «45 причал».
Во время выхода в море будет перекус.
На какое время лучше покупать билеты?
Встреча группы и билеты — рекомендуем брать с прилетом в день начала тура или накануне, тогда у вас появится возможность посмотреть Мурманск (мы расскажем, что интереснее посетить). Или же обратный билеты можно взять с вылетом на день позже.
Трансфер может забрать вас по договоренности из центра города (место встречи около отеля «Азимут», кафе Deli в 10:00) и аэропорта.
При покупке билетов учитывайте, что обычно встреча группы в аэропорту в 10:40–11:00 (самый поздний подходящий рейс с прилетом в 10:20 из Питера).
Обратно мы можем привезти в город или аэропорт: время приезда в аэропорт групп в конце августа — 19:00 (успеваем на рейсы отлетом 20:30 и позже), в центре города будем в 19:40–20:00; время приезда в аэропорт во всех группах с сентября по ноябрь — 16:30 (успеваем на рейсы отлетом 18:05 и позже); в центре города будем в 17:15–17:30.
Большая просьба не приобретать билеты до внесения предоплаты!
В случае, если задержка вашего рейса будет составлять 1 час и более, то у группы может не быть возможности вас ожидать — начнется сокращаться программа.
Поэтому, в случае длительной задержки и опоздания на групповой трансфер, вам может потребоваться дополнительный трансфер в Териберку, который оплачивается дополнительно (от 3000 руб. с человека, если получится найти сборный трансфер, до 8000 руб. — индивидуальная машина).
С начала ноября из-за снегопадов бывают перекрытия дороги из Мурманска в Териберку и обратно. Рекомендуем билеты на обратную дорогу в эти даты брать с возможностью переноса вылета!
В случае, если группа останется в Териберке на дополнительную ночевку из-за перекрытой дороги, доп. ночевка в отеле и питание оплачиваются самостоятельно.
На каком катере мы будем передвигаться?
Мы работаем только с катерами, у которых есть лицензия (разрешение) на перевозку пассажиров. У многих судов в Териберке лицензий нет.
В летние даты арендуется быстроходный катер, на котором за небольшое время можно пройти большое расстояние. Поэтому в хорошую погоду есть возможность дойти до заброшенного поселка Дальние Зеленцы и там погулять по берегу.
Осенью становится прохладнее, и на небольшом катере может быть холодно, поэтому с сентября по ноябрь мы арендуем большой теплый катер, чтобы вам было комфортно.
На данном катере есть сауна, в которой могут погреться все желающие, а также искупаться в Баренцевом море.
На всех катерах есть туалеты и 2 палубы и каюта, где можно находится во время прогулки.
Может ли быть такое, что выход в море не состоится?
Такое нечасто (2–3 раза за год), но бывает по двум причинам: шторм и военные учения. За 7 лет 2 раза попадали на военные учения, когда гражданским судам запрещено выходить в море.
Штормы бывают в осеннее и весеннее время, летом реже. Крайне редко бывает такое, что штормит все 3 дня, обычно получается сдвинуть выход на более-менее успокоившееся море.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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