Описание тура
Групповые заезды: по понедельникам, субботам и средам
Осмотрим Териберку за 3 дня! Териберка — это не просто точка на карте. Это место, где природа говорит с вами на языке ветра, океана и северного неба. Здесь вы найдёте:
уединение с первозданной природой;
вдохновение от невероятных пейзажей;
приключения на краю земли;
память о моментах, которые останутся с вами навсегда.
Посетим песчаный пляж и Старую Териберку, увидим кладбище кораблей, прогуляемся по каменному пляжу и восхитимся Батарейским водопадом. По желанию, вы сможете отправиться на морскую прогулку по Баренцеву морю и испытать удачу в поисках дельфинов и китов. У вас будет много свободного времени, чтобы распорядится им по своему усмотрению.
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
Данный тур проводится в групповом формате с 15 мая до 31 октября, с 1 ноября по 14 мая – проводится с индивидуальным согласованием, стоимость рассчитывается отдельно по запросу, если риски (в т. ч. по дополнительным затратам) вы готовы взять на себя при возможном закрытии дороги в Териберку по погодным условиям (например, отель в Мурманске, если мы не сможем проехать в Териберку в первый день, доп. ночи в Териберке, если дорогу перекроют в третий день). Риск согласуется с вами, а также что претензий к организатору в данном случае вы не имеете. Бронь отеля в Териберке является гарантированной. Дорога закрывается по решению МурманскАвтодор. Предугадать заранее вероятность перекрытия дороги невозможно.
- Осмотрим Териберку за 3 дня!
Программа тура по дням
Поездка в Териберку
Данный тур проводится в групповом формате с 15 мая до 31 октября, с 1 ноября по 14 мая – проводится с индивидуальным согласованием, стоимость рассчитывается отдельно по запросу, если риски (в т. ч. по дополнительным затратам) вы готовы взять на себя при возможном закрытии дороги в Териберку по погодным условиям (например, отель в Мурманске, если мы не сможем проехать в Териберку в первый день, доп. ночи в Териберке, если дорогу перекроют в третий день). Риск согласуется с вами, а также что претензий к организатору в данном случае вы не имеете. Бронь отеля в Териберке является гарантированной. Дорога закрывается по решению МурманскАвтодор. Предугадать заранее вероятность перекрытия дороги невозможно.
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9:00 – Встреча в Мурманске: на площади Пять углов, или по договоренности от вашего адреса в городе.
А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».
По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!
В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., при наличии, уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.
Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», «Гребешки», «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.
Заселяемся в отель Teriberka by Ecohome / Cedar Grass, по запросу, с коррекцией цены – в Финвал, Код Севера, Терь, Баренц, Норд Лис, 45 причал, Териберский берег, Arctic Brewery, другие отели по согласованию.
По запросу заранее, мы можем предложить вам сходить в баньку!
Арендовать можно только всю баню, групповых сеансов нет. Вас ждёт удивительное сочетание: обжигающий жар русской бани и ледяное дыхание Баренцева моря. Представьте: после парной — шаг навстречу северному ветру и волнам…
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Ориентировочно с сентября по середину апреля у вас будет шанс увидеть северное сияние на берегу Баренцева море! Выездных маршрутов из Териберки с охотой на северное сияние нет!
Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз дается день в день, не раньше. Удача точно пригодится!
Свободный день или прогулка на корабле в Баренцево
Завтрак в отеле.
У вас есть целый день на то, чтобы насладиться природой! Гуляйте вдоль моря, покоряйте сопки, любуйтесь скалами и делайте фотографии — пусть каждый момент останется в памяти. Решайте сами: провести время на прогулке или попробовать дополнительные активности (за отдельную плату).
В зависимости от месяца поездки, по вашему желанию и погодным условиям, за доплату возможно выбрать активности:
1) Морская прогулка по Баренцеву морю на 2-3 часа (круглогодично), корабль вмещает примерно до 15 человек. Палуба открытая, но есть и закрытая зона, чтобы согреться и отдохнуть. Стоимость – 5500-6000 руб. /чел.
Морская прогулка из Териберки — это шанс увидеть Север с новой стороны, почувствовать мощь океана и, возможно, стать свидетелем одного из самых волнующих зрелищ природы — встречи с морскими гигантами: дельфинами и китами!
Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
2) Поездка на снегоходах (примерно с конца декабря по апрель)
Проведите 1–2,5 часа в заснеженных просторах: вы можете управлять снегоходом самостоятельно (нужны водительские права) или с комфортом устроиться в санях позади него. Катание возможно как в одиночку, так и вдвоём. Стоимость участия — от 5000 до 8000 руб. с человека.
3) Адреналин на квадроциклах (примерно с июня по сентябрь)
Незабываемые 1–2 часа за рулём или пассажиром! Для управления квадроциклом потребуются водительские права. Можно отправиться в путь в одиночку или вдвоём. Особо рекомендуем маршрут «Конец всех дорог» — он откроет вам самые красивые виды. Стоимость участия: от 3500 до 5000 руб. на человека.
4) В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.
5) Айсфлоатинг: дыхание Баренцева море
Специальный спасательный костюм полностью покрывает тело и обеспечивает плавучесть до 6 часов, что делает активность абсолютно безопасной. Ваше пребывание в воде составит 30–40 минут — достаточно, чтобы ощутить мощь природы и получить мощный заряд энергии. Стоимость участия: 6000 руб. с человека.
6) SUP‑прогулка по реке Териберка
На SUP‑доске, в тёплом гидрокостюме, вы скользите по водам реки Териберка — 2,5 часа умиротворения, красоты и гармонии. Перед стартом — инструктаж и первые шаги на доске, после — согревающее чаепитие. Доплата: 6000 руб. /чел.
Обед и ужин – самостоятельно.
Сегодня нас будет ждать вторая ночь в отеле в Териберке.
Трансфер в Мурманск
Начнём день с завтрака в отеле, а затем освободим номер — это нужно сделать до 12:00.
Примерно в полдень (с 12:00 до 13:00) отправимся в Мурманск — время выезда может немного корректироваться.
Если вам нужен трансфер в аэропорт, он доступен за отдельную плату.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Teriberka by Ecohome / Cedar Grass в Териберке. Возможны другие отели для заселения. По запросу, с коррекцией цены: ФИНВАЛ, Код Севера, Терь, Норд Лис, 45 причал, Баренц, Арктик Бревери (Arctic Brewery) и другие отели по согласованию
- Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
- Питание - завтраки
- Транспорт и перемещения по маршруту
- Сопровождающий гид-экскурсовод на экскурсии по Териберке в 1 день, возможно в формате гид-водитель
- Работа координатора тура
Что не входит в цену
- Одноместное размещение - цена по запросу, подселения нет
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Групповая морская прогулка в Баренцевом море: 5500-6000 руб/чел
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Прогулка на снегоходе - от 5000-8000 руб. /чел
- Сани в снежный период - ок. 1500-2500 руб. /чел., при наличии
- Квадроциклы - от 3500-5000 руб. /чел
- Айсфлоатинг - 6000 руб. /чел
- Sup-прогулка по р. Териберка - 6000 руб. /чел
- Отель в Мурманске - если дорогу в Териберку перекроет МурманскАвтодор по погодным условиям, варианты предложим по факту
- Доп. ночи в отеле в Териберке - если дорогу в Териберку перекроет МурманскАвтодор по погодным условиям, варианты предложим по факту
- Баня, личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
ВАЖНО! Для заездов с 1 ноября по 14 мая!
Данный тур проводится в групповом формате с 15 мая до 31 октября, с 1 ноября по 14 мая – проводится с индивидуальным согласованием, стоимость рассчитывается отдельно по запросу, если риски (в т. ч. по дополнительным затратам) вы готовы взять на себя при возможном закрытии дороги в Териберку по погодным условиям (например, отель в Мурманске, если мы не сможем проехать в Териберку в первый день, доп. ночи в Териберке, если дорогу перекроют в третий день). Риск согласуется с вами, а также что претензий к организатору в данном случае вы не имеете. Бронь отеля в Териберке является гарантированной. Дорога закрывается по решению МурманскАвтодор. Предугадать заранее вероятность перекрытия дороги невозможно.
ВАЖНО! Для туристов путешествующих в зимний период!
В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем на экскурсию в Кировск. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно. В данном случае мы останемся ночевать в одном из отелей Мурманска – за доплату, риск согласуется с вами, а также что претензий к организатору в данном случае вы не имеете. Бронь отеля в Териберке является гарантированной. По погоде – гоняемся за северным сиянием из Мурманска, за доп. плату.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д
На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен организатором только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
Ориентировочно с сентября по середину апреля у вас будет шанс увидеть северное сияние на берегу Баренцева море! Выездных маршрутов из Териберки с охотой на северное сияние нет!
Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз дается день в день, не раньше. Удача точно пригодится!
Размещение
Заселение в базовые отели – на усмотрение организатора. С коррекцией цены, по наличию мест, можем предложить размещение в других отелях. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Системы подселения нет! Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.