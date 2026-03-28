Что важно знать о туре?

Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.

ВАЖНО! Для заездов с 1 ноября по 14 мая!

Данный тур проводится в групповом формате с 15 мая до 31 октября, с 1 ноября по 14 мая – проводится с индивидуальным согласованием, стоимость рассчитывается отдельно по запросу, если риски (в т. ч. по дополнительным затратам) вы готовы взять на себя при возможном закрытии дороги в Териберку по погодным условиям (например, отель в Мурманске, если мы не сможем проехать в Териберку в первый день, доп. ночи в Териберке, если дорогу перекроют в третий день). Риск согласуется с вами, а также что претензий к организатору в данном случае вы не имеете. Бронь отеля в Териберке является гарантированной. Дорога закрывается по решению МурманскАвтодор. Предугадать заранее вероятность перекрытия дороги невозможно.

ВАЖНО! Для туристов путешествующих в зимний период!

В случае, если дорогу на Териберку закроет МурманскАвтодор по погодным условиям и туда будет невозможно проехать (север диктует свои правила), мы поедем на экскурсию в Кировск. Заранее предугадать вероятность перекрытия дороги невозможно. В данном случае мы останемся ночевать в одном из отелей Мурманска – за доплату, риск согласуется с вами, а также что претензий к организатору в данном случае вы не имеете. Бронь отеля в Териберке является гарантированной. По погоде – гоняемся за северным сиянием из Мурманска, за доп. плату.

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д

На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.

Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?

Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.

Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?

Да, можно.

Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.

На всём ли маршруте есть связь?

В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.

Можно ли купить этот тур в подарок?

Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.

Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?

Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.

Проведение и отмена тура со стороны организатора

Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен организатором только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.

Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста

На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.

При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.

Состав группы

Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.

Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?

Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.

Есть ли гарантия, что я увижу сияние?

Ориентировочно с сентября по середину апреля у вас будет шанс увидеть северное сияние на берегу Баренцева море! Выездных маршрутов из Териберки с охотой на северное сияние нет!

Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз дается день в день, не раньше. Удача точно пригодится!

Размещение

Заселение в базовые отели – на усмотрение организатора. С коррекцией цены, по наличию мест, можем предложить размещение в других отелях. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Системы подселения нет! Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.

Транспорт

Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.