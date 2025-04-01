Сияние в Териберке – туры в Териберке

Найдено 5 туров в категории «Сияние в Териберке» в Териберке, цены от 28 700 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
На автобусе
На снегоходах
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Вас ждет путешествие в легендарную Териберку и снегоходное сафари в Хибинах, поездка на санях к побережью океана, посещение аутентичной саамской деревни, и, конечно же, охота за северным сиянием с фотосъемкой»
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 99 800 ₽ за человека
Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
«Сбор группы в Териберку, гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 8:00 (время может меняться, зависит от погодных условий)»
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 43 500 ₽ за человека
Сияние Севера. Лайт. Зима-весна
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Лайт. Зима-весна
Начало: Мурманск
«Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону»
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 30 800 ₽ за человека
Сияние Севера. Лайт. Осень-зима
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Лайт. Осень-зима
Начало: Мурманск
«Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону»
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
от 28 700 ₽ за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
На автобусе
3 дня
-
8%
3 отзыва
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«Трансфер в Териберку 2,5-3 часа»
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 34 000 ₽37 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    1 апреля 2025
    Сияние Севера. Лайт. Осень-зима
    Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!
    Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!Спасибо всем, кто это организовывает! Кто дает возможность прикоснуться к природе, узнать и увидеть что-то новое и необыкновенное!
  • Е
    Екатерина
    12 марта 2025
    Сияние Севера. Лайт. Осень-зима
    Всё хорошо
    Всё хорошоВсё хорошо
  • А
    Александра
    12 марта 2025
    Сияние Севера. Лайт. Зима-весна
    Спасибо! Все было потрясающе!
  • А
    Анна
    25 февраля 2025
    Сияние Севера. Лайт. Осень-зима
    В плане организации все четко, каждый день отъезд от отеля Меридиан по времени. Только возвращались мы сильно поздно каждый день - ближе к 12 ночи. Воспоминания о туре прекрасные)
  • Г
    Георгий
    18 февраля 2025
    Сияние Севера. Лайт. Зима-весна
    Все понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную Осетию туром через вас, и
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    сейчас решил взять. Все очень четко, спасибо большое вам! Отдых прошел шикарно, в Териберке была классная погода, поймали северное сияние, считаю, что очень повезло, остались лишь положительные эмоции

    Все понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную ОсетиюВсе понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную ОсетиюВсе понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную ОсетиюВсе понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную ОсетиюВсе понравилось, классная организация, без каких либо задержек, проблем. В прошлый раз ездил в Северную Осетию
  • А
    Алина
    12 февраля 2025
    Сияние Севера. Лайт. Зима-весна
    здравствуйте, все было чудесно!! спасибо большое ❤️
    здравствуйте, все было чудесно!! спасибо большое ❤️здравствуйте, все было чудесно!! спасибо большое ❤️
  • М
    Максим
    22 января 2025
    Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
    Впечатлений полно, тур очень интересный и динамичный. За 3 дня увидели очень много всего. 👍👍👍
    Впечатлений полно, тур очень интересный и динамичный. За 3 дня увидели очень много всего. 👍👍👍Впечатлений полно, тур очень интересный и динамичный. За 3 дня увидели очень много всего. 👍👍👍Впечатлений полно, тур очень интересный и динамичный. За 3 дня увидели очень много всего. 👍👍👍Впечатлений полно, тур очень интересный и динамичный. За 3 дня увидели очень много всего. 👍👍👍
  • Д
    Дарья
    13 января 2025
    Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
    Провели незабываемые Новогодние праздники! Увидели достопримечательности Мурманска, Северное Сияние, красоты Териберки и величие Баренцево море, прочувствовали холод Кольского полуострова в
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    тундре, а так же тепло и гостеприимство в этнодеревне. За три полных дня нам показали все, что было возможно. Идеальные семейные выходные! Обязательное вернемся на Кольский за китами - гештальт не закрыт!)

  • Г
    Галина
    12 января 2025
    Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
    Очень понравилось! Природа Кольского полуострова просто великолепна. Мы побывали в настоящей сказке. Детям, которым 6 и 11 лет, тоже очень
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    понравилось. Это была настоящая зима, особенно в Териберке. Мурманск также произвел приятное впечатление. Сначала мы боялись полярных ночей, но оказалось, что там совсем не темнее, чем у нас в ноябре. Экскурсовод Руслан отлично вел экскурсию и интересно рассказывал. Буду советовать поездку друзьям и коллегам. Хочется уже снова вернуться в Мурманск. К тому же с погодой нам повезло. Может, кто-то и замерз, но нам всё было просто супер!

  • С
    Светлана
    9 января 2025
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Наше путешествие было незабываемым! Было очень интересно, комфортно, вкусно, радостно, тепло, душевно, весело! Буду рекомендовать друзьям и родственникам. Отдельно хочется отметить нашего гида Олега как настоящего профессионала, увлечённого своим делом и внимательного, весёлого, чуткого человека.

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Сияние в Териберке»

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  1. Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
  2. Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
  3. Сияние Севера. Лайт. Зима-весна
  4. Сияние Севера. Лайт. Осень-зима
  5. Северное сияние и киты на Баренцевом море
Сколько стоит тур в Териберке в апреле 2025
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