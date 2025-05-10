Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Мы единственные кто строит базу для своих гостей для полного погружения в атмосферу севера.

Ниже история которая даст представление об этом туре:

Когда северное сияние становится частью вашей истории…

Представьте: вы в уютной юрте, затерянной в бескрайней тундре, вдали от городских огней. Вокруг — только снежная пустыня, звёзды и тишина. И вдруг кто-то выбегает с криком:

— Сияяяет!

В первый же вечер вся группа, не раздумывая, несётся на улицу — фотографировать, загадывать желания, просто застыть в восхищении.

А вот на третий-четвёртый день реакция уже другая:

— Сияяяет! — На сколько из десяти? — На трёшку — Ну уж нет, остаёмся греться!

(Если меньше пятёрки, гости предпочитают чай, байки и тепло печки)

Лагерь, где рождаются легенды

Каждый год мы строим полностью автономный лагерь из настоящих монгольских юрт — чтобы создать идеальные условия для приключений и отдыха. Здесь нет случайных людей: к нам едут те, кто ценит настоящие эмоции, жаждет нового опыта и верит, что лучшие истории пишутся в дороге.

6 лет мы собираем вокруг себя особенных людей — разных профессий, характеров, но с общим огнём в глазах. Потому что главное в путешествиях — те, кто рядом.

Представь ты будешь жить прямо в тундре!

Лучшая возможность наблюдать сияние, т. к. ты уже на лучшей точке для наблюдения