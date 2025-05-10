Описание тура
Мы единственные кто строит базу для своих гостей для полного погружения в атмосферу севера.
Ниже история которая даст представление об этом туре:
Когда северное сияние становится частью вашей истории…
Представьте: вы в уютной юрте, затерянной в бескрайней тундре, вдали от городских огней. Вокруг — только снежная пустыня, звёзды и тишина. И вдруг кто-то выбегает с криком:
— Сияяяет!
В первый же вечер вся группа, не раздумывая, несётся на улицу — фотографировать, загадывать желания, просто застыть в восхищении.
А вот на третий-четвёртый день реакция уже другая:
— Сияяяет! — На сколько из десяти? — На трёшку — Ну уж нет, остаёмся греться!
(Если меньше пятёрки, гости предпочитают чай, байки и тепло печки)
Лагерь, где рождаются легенды
Каждый год мы строим полностью автономный лагерь из настоящих монгольских юрт — чтобы создать идеальные условия для приключений и отдыха. Здесь нет случайных людей: к нам едут те, кто ценит настоящие эмоции, жаждет нового опыта и верит, что лучшие истории пишутся в дороге.
6 лет мы собираем вокруг себя особенных людей — разных профессий, характеров, но с общим огнём в глазах. Потому что главное в путешествиях — те, кто рядом.
Представь ты будешь жить прямо в тундре!
Лучшая возможность наблюдать сияние, т. к. ты уже на лучшей точке для наблюдения
Программа тура по дням
Погружение в Север
Встреча в аэропорту, приветственный обед и знакомство
Наше путешествие начинается с тёплой встречи в Мурманске — самом крупном заполярном городе мира. Здесь мы собираемся вместе, знакомимся, обмениваемся первыми улыбками и делимся предвкушением предстоящего приключения. Перед отъездом заезжаем в торговый центр — пополнить запасы на ближайшие четыре дня, ведь впереди — настоящая северная экспедиция.
Дорога в сторону Териберки — уже часть приключения. Мы едем через заснеженные леса и сопки, белоснежные поля и замёрзшие озёра, постепенно погружаясь в первозданную арктическую тундру. За окном — пейзажи, от которых захватывает дух. Это не просто дорога — это путь в мир тишины, величия и свободы.
По прибытии в наш уютный юрточный лагерь, расположенный всего в 15 километрах от побережья Баренцева моря, нас ждёт знакомство с поваром, аромат свежеприготовленного обеда и душевная встреча за общим столом в маме-юрте. Мы делимся первыми впечатлениями, рассказываем о себе и потихоньку погружаемся в ритм северной жизни — неспешной, искренней, настоящей.
Старая Териберка, Заброшенная школа и Поморский крест
После обеда мы отправляемся в Старую Териберку — место, где будто остановилось время. Узкие улицы, покосившиеся деревянные дома, ржавые корпуса заброшенных кораблей на берегу Всё здесь дышит историей и силой. Мы зайдём в заброшенную школу, превращённую в неофициальное арт-пространство — молчаливый свидетель прошлого, в стенах которого до сих пор слышатся голоса ушедших лет.
Затем — прогулка к Поморскому кресту по заснеженной Газпромовской дороге. Он возвышается на краю земли, как символ памяти, веры и силы духа северных людей. Отсюда открываются потрясающие виды на побережье, ледяное море и бескрайнюю тундру.
Вечер в юртах, Северное сияние
После насыщенного дня мы возвращаемся в наш уютный юрточный лагерь, скрытый в сердце белоснежной тундры. Внутри тепло, горят лампы, потрескивает печка, а воздух наполнен ароматом домашнего ужина, который уже приготовил наш заботливый повар. Нас ждёт вечер в тёплой компании — за играми, разговорами, смехом и горячим чаем.
А когда наступит тишина, мы выйдем наружу — туда, где морозный воздух ясен и чист. Если повезёт, прямо над нами вспыхнет северное сияние. Мы выключим всё освещение и будем стоять в полном безмолвии, наблюдая, как по небу танцуют изумрудные и лавандовые волны. Это невозможно забыть — момент, в котором замирает всё лишнее, остаются только небо, свет и восторг.
От ледяных пейзажей к горячей бане
Кладбище кораблей, Яйца драконов, Артиллерийские пушки
После завтрака мы выдвигаемся в Новую Териберку: посмотрим на Кладбище кораблей и найдём Яйца драконов - пляж, усыпанный огромными валунами и с которого открываются потрясающие виды на бескрайние воды, встречающиеся с горизонтом, суровые скалистые берега и живописные бухты. В ясную погоду здесь можно увидеть, как волны играют под лучами зимнего солнца, а в пасмурные дни море кажется особенно загадочным и величественным. Посетим замёрзший Батарейский водопад. Зимой он превращается в настоящую ледяную скульптуру: струи воды застывают в движении, создавая каскады прозрачного и синеватого льда. В окружении снежных скал водопад выглядит словно из зимней сказки. Это место подарит уникальные впечатления и отличные фотографии! После мы спустимся к пещере, где нас ждёт настоящее чудо природы — необычные замёрзшие сталагмиты. Эти ледяные колонны словно выросли из земли, создавая фантастическую атмосферу внутри пещеры. А если хватит сил, мы поднимемся к Артиллерийским пушкам — историческому памятнику, напоминающему о военном прошлом Териберки. Эти пушки, расположенные на высоте, не только впечатляют своим видом, но и открывают потрясающий панорамный вид на окрестности и Баренцево море.
Северные деликатесы и банька
После прогулки насладимся в местном ресторане жареными гребешками, супом из оленины, камчатским крабом и морскими ежами. Ну а закончим этот насыщенный день в уютной баньке на берегу Северного Ледовитого океана. Пар и тепло помогут расслабиться после приключений, а из окна откроется потрясающий вид на заснеженную бухту. Представьте: вы греетесь в бане, а за окном — суровая красота севера, может быть, даже полыхает северное сияние. Звучит уже незабываемо! Лучшего конца для заполярного дня не придумаешь. Попарился и нырнул в холодную воду — ну кайф же!
Гора Эривейв и волшебство Арктики
Гора Эривейв
Утро встречает нас ароматом свежего завтрака и чистым северным воздухом. После трапезы мы отправляемся покорять гору Эривейв — величественную и доступную вершину, что возвышается неподалёку от нашего лагеря. Подъём несложный, но награда за усилия — потрясающие панорамы бескрайней Арктики и ощущение полной свободы на вершине мира.
Тем, кто решит остаться в лагере, день обещает быть не менее приятным: уютная атмосфера, мягкие пледы, настольные игры, хорошее кино на большом экране, музыка, книги и неспешные беседы у горячего чая — всё для настоящего отдыха души.
Самая северная в России пивоварня, питомник с оленями и хаски
После обеда нас ждёт увлекательная поездка в Старую Териберку. Первым пунктом станет самая северная пивоварня России — место с атмосферой, характером и насыщенным вкусом. Здесь мы попробуем локальный крафт: крепкий, самобытный, наполненный духом Севера.
Затем — встреча с пушистыми северными жителями в уютном питомнике хаски и оленей. Добродушные хаски с радостью подарят обнимашки, а северных оленей можно будет покормить прямо с ладони. Это время — про искренность, простое счастье и живое прикосновение к природе.
Ужин, Северное сияние
А вечером — тёплый ужин и, если небеса будут благосклонны, вновь появится северное сияние — завораживающее, как танец звёзд. Мы укутаемся в пледы, возьмём горячий напиток и замрём под сводами северного неба, где вспыхивают зелёные и фиолетовые огни — как будто сама Вселенная решила рассказать нам свою сказку.
Прощальный взгляд на Север
Фотосессия на озере
Утро начинается неспешно — после завтрака мы отправимся на небольшую прогулку по замёрзшему озеру, которое раскинулось прямо рядом с нашим лагерем. Его гладкая снежная поверхность — словно белоснежное зеркало тундры. Мы прогуляемся, сделаем памятные фотографии, сохраняя в кадрах последние мгновения арктического уединения. После возвращения — время на отдых, тёплое общение и весёлые игры в кругу нашей северной семьи.
Обед, ледокол, мемориал Защитникам Советского Заполярья
Затем нас ждёт прощальный обед — тёплый, домашний, наполненный вкусом и благодарностью за всё, что мы прожили вместе. Мы собираем вещи, делимся последними объятиями с юртами и отправляемся в обратный путь — дорога снова ведёт через заснеженную сказку, но теперь в сердце каждого уже живёт особенное чувство.
По приезде в Мурманск мы завершим наше путешествие короткой, но насыщенной экскурсией. Сначала мы заглянем к легенде ледового флота — первому в мире атомному ледоколу Ленин, который с 1989 года стоит на вечной стоянке в морском порту. Его массивный силуэт и богатая история — живое напоминание о силе, смелости и покорении Севера.
Затем поднимемся к мемориалу Защитникам Советского Заполярья, в народе его зовут просто — Алёша. С вершины открывается панорама на Мурманск, порт и Кольский залив. Это место — тихое, сильное и символичное, словно прощальный взгляд на землю, которую мы успели полюбить.
А затем — трансфер в аэропорт или в город. Наше путешествие завершается, но мы верим, что эти несколько дней на Севере останутся с вами навсегда. В каждом порыве ветра, в каждом оттенке неба и в каждом воспоминании будет звучать музыка Арктики — суровой, прекрасной и по-своему тёплой.
Что включено
- Проживание в юртах (2-х местное размещение)
- Сопровождение турлида
- 3х разовое питание в лагере
- Экскурсионная программа
- Трансфер из-в аэропорт
- Трансфер по маршруту
- Баня с возможностью окунуться в Баренцево море
- Страховка
- Приятная компания единомышленников
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно
- Питание в ресторане в Териберке
- Трансфер (снегоход, вездеход) при закрытой дороге
О чём нужно знать до поездки
Дорогой путешественник! Если ты хочешь погружения в атмосферу севера, со всеми ее особенностями то нам по пути! Я настолько заморочился, что для тебя строю каждый год целый город!:) Именно нам звонят организаторы и спрашивают А у вас сияет? К нам заезжают другие группы на чай и погреться.
Другие выезжают посмотреть тундру и сияние, а мы уже там где смотрят!
Наш лагерь стал стартом образования комьюнити классных ребят, с которыми мы встречаемся в офф-лайн и путешествуем вместе. Нам так же как и тебе важно с кем отправиться в поездку.
Внимательно изучи информацию о лагере, про условия проживания и том как у нас все организовано.
Пожелания к путешественнику
Если ты открыт к новым приключениям, знакомствам и опыту, то смело бронируй!