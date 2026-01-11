Териберка: киты на Баренцевом море
Ищем китов, греемся в сауне на корабле, рыбачим, пробуем морепродукты, гуляем по Териберке
9 мая в 10:00
15 мая в 10:00
от 42 000 ₽ за человека
Сердце Севера: киты, сияние, Териберка
Сердце Севера - легендарная Териберка и невероятное северное сияние
Завтра в 10:00
7 мар в 10:00
от 41 400 ₽ за человека
Поиск китов и северного сияния на краю света
Киты, северное сияние, баня на берегу моря, северная гастрономия
20 мар в 10:00
от 37 500 ₽ за человека
Сияние, океан и горы
Насыщенная программа с посещением популярных локаций Кольского полуострова: Хибин, Териберки, Мурманска
Завтра в 10:00
6 мар в 10:00
от 31 490 ₽ за человека
Териберка: киты, крабы, баня
Нас ждёт невероятное путешествие в русское Заполярье
28 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 44 000 ₽ за человека
В поисках китов и северного сияния: загадочная Териберка
Если вы никогда не были на русском Севере, сейчас самое время! Зима в Териберке в самом разгаре
6 ноя в 10:00
2 ноя в 10:00
от 41 900 ₽ за человека
-
5%
Териберка. Майские на максималку. Всё включено: баня, море, рыбалка
Приглашаем вас в незабываемый майский тур в Териберку! Мы подготовили
9 мая в 10:00
1 мая в 10:00
от 76 000 ₽
80 000 ₽ за человека
-
50%
Северное сияние. Териберка. Комфорт-тур до 6 чел. Киты, тундра, хаски и олени
Окунитесь в атмосферу Заполярья, где Баренцево море встречает суровые скалы
17 апр в 10:00
20 мар в 10:00
от 50 500 ₽
101 000 ₽ за человека
Новогодние праздники в Териберке: северное сияние, киты, снегоходы, крабы
Что может быть экзотичнее и интереснее, чем встреча Нового года на краю света?
2 янв в 10:00
30 дек в 10:00
от 58 000 ₽ за человека
Молодёжная Териберка в небольшой группе
20 мар в 10:00
от 37 500 ₽ за человека
