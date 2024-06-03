Экскурсии проходящие только летом в Тихвине

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Тихвине, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Раскрыть историю обители и услышать о чудесах и странствиях знаменитой иконы Божией матери
Начало: В Тихвине
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 600 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Знакомьтесь, Тихвин
Посетить главные места старинного города в Ленинградской области и раскрыть его многовековую историю
Начало: На ул. Красноармейская
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
4 500 за всё до 5 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Раскрыть таинственное преступление прошлого столетия и сорвать планы злоумышленника
Начало: В Захаровском парке
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
4 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Большое спасибо! Все прошло интересно, познавательно и не утомительно))
  • Э
    Эля
    31 мая 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Очень интересная экскурсия. От экскурсовода Станислава получили подробный рассказ не только об Успенском соборе в Тихвине. Доступно изложил различные исторические
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    справки и факты возвращения иконы Тихвинской Божьей матери. Также изложил историю города Тихвина. Экскурсия на отлично. Благодарим Станислава за экскурсию в течение 2,5 часов.

    Очень интересная экскурсия. От экскурсовода Станислава получили подробный рассказ не только об Успенском соборе в ТихвинеОчень интересная экскурсия. От экскурсовода Станислава получили подробный рассказ не только об Успенском соборе в Тихвине
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Экскурсовод был Станислав. В рамках экскурсии подготовлен отлично. Очень старается. Структура и содержание экскурсии хорошо продуманы. Сам объект экскурсии необычайно интересен.
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная детализация раздаточного материала. Состаренные
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    карты, фотографии, бутылочки, тубусы, ящички с ключами - все это до того приятно держать в руках! Задания разнообразные, хорошо подобранные под возраст детей. Не создается ощущения неловкости от того что участники не могут назвать правильный ответ. Ещё и сладкие небольшие сюрпризы на каждого участника! Елена - отличный рассказчик. Речь грамотная, тембр голоса приятный, манера речи неторопливая, но не заунывная. 100% рекомендую к посещению!

    Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекраснаяБыли на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Прекрасный гид Елена! Нам с подругами очень понравилась экскурсия! Возникла гордость за Тихвин, его историю и за множество таких же городов России! Елена отвечала на наши вопросы, была очень внимательна и доброжелательна. Всем рекомендую!
  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Есе очень понравилось. Рекомендую Елену как профессионала в своём деле!!!
  • Н
    Наталья
    23 апреля 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    14 апреля были на экскурсии. Елена гид- профессионал своего дела. Экскурсия прошла легко, рассказ был очень интересен и понятен. Посмотрели все достопримечательности города. Машина чистая и удобная.
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Прекрасная идея организовать экскурсию-квест для детей! И взрослым было интересно, а для детей так вообще супер!
  • А
    Алёна
    3 февраля 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города и страстно рассказывал о
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    каждом его уголке. Он буквально оживил прошлое, помогая нам представить, как жили люди столетия назад. Маршрут экскурсии был тщательно продуман, и нам удалось принять участие в увлекательном квесте, что помог нам узнать множество интересных фактов о прошлом. Самое важное — это то, что экскурсия была не просто перечислением фактов, а настоящим погружением в историю. Мы узнали о ключевых событиях, которые сильно повлияли на развитие города, о выдающихся личностях, чьи идеи и труды оставили незабываемый след. В целом, мы остались восхищены этой экскурсией. Она не только показала нам историческую сторону города, но и вдохновила нас заглянуть глубже, изучить историю этого места. Мы рекомендуем всем, кто интересуется историей, принять участие в этой экскурсии. Это незабываемый и познавательный опыт, который откроет вам много новых горизонтов. 10 класс

    Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории городаЭкскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города

Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину в категории «Летние»

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  3. «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Сколько стоит экскурсия по Тихвину в июне 2024
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