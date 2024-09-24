Во время нашего промышленного путешествия вы подробно узнаете, как же все-таки появилось наше драгоценное “Черное золото” в Сибири. Посетите учебный
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия «Тюмень современная». СПА-комплекс и дегустационный ужин по желанию
Самостоятельное прибытие в отель.
Заказ трансфера – за доп плату.
11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы.
12:00-14:00 Обзорная экскурсия "Тюмень современная".
Говорят: “Тюмень – столица деревень”, но эти слова уже давно устарели. Первый русский город Сибири, давно уже стал деловым центром Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья».
Во время экскурсии Вы: прокатитесь по лучшим дорогам в стране, прогуляетесь по современным скверам Тюмени, узнаете, как же живут тюменцы, где работают и как отдыхают. Увидите современные микрорайоны города и уникальные памятники деревянного зодчества, а также посетите Мост Влюбленных и единственную четырёхуровневую набережную в России.
14:30-15:30 Обед в кафе города.
16:00Прибытие в гостиницу.
Свободное время.
За дополнительную плату:
- Посещение одного из крупнейших в России комплексов с термальным источником, СПА-комплексом и аквапарком – комплекса "Лето-Лето" (экскурсия бронируется при заказе тура). Внимание! После 17:00 дети до 14 лет в СПА- комплекс не допускаются (только в аквапарк)!
- Дегустационный ужин блюд северной сибирской кухни в музее-ресторане “Чум”. Здесь есть нефтяная река, северный чум, упряжка оленей, а на ужин подают строганину из муксуна и стерляди, котлетки из дичи, травяной чай, мороженую бруснику с кедровыми орешками и вкусности (бронируется при заказе тура).
Нефтяная экскурсия
08:00 Завтрак в отеле.
10:00 – 12:00 Нефтяная экскурсия.
Посвящение в нефтяники.
Во время нашего промышленного путешествия вы подробно узнаете, как же все-таки появилось наше драгоценное “Черное золото” в Сибири.
Увидите памятный знак первой глубокой разведочной скважины, откуда все и началось в 1948 году, где вместо нефти была обнаружена минеральная вода, которая сейчас пользуется популярностью у гостей и жителей региона.
12:30 – 13:30 Обед в кафе города.
14:00 – 15:00 Посещение учебного полигона в селе Успенка (30 км трассы Тюмень- Екатеринбург) – уникальный в Тюменской области полигон, декорации к фильму “Сибириада”, где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн.
Ни одна теория не обойдется без практики, тем более в этом туре.
Вы уже знаете о нефти все, пора переодеться в костюм нефтяника, пройти посвящение, и наконец, подняться на буровую установку!
16:00 Прибытие в гостиницу.
Свободное время.
За дополнительную плату: посещение горячего источника Верхний Бор (экскурсия бронируется при заказе тура).
Экскурсия в Тобольск. Завершение программы
07:00 Завтрак в гостинице.
07:30 Отправление в Тобольск.
Путевая экскурсия.
12:00 – 13:00 Прибытие в Тобольск, посещение СИБУР.
Первая точка маршрута – смотровая площадка, где сотрудники предприятия расскажут о строящемся комплексе “ЗапСибНефтехим”, а также о продукции, которая выпускается на предприятии.
С помощью очков виртуальной реальности (3D) Вы оцените масштабы будущего завода.
Затем гости отправятся на действующее производство мономеров и полимеров “СИБУР Тобольска”.
13:30 – 14:30 Обед в кафе г. Тобольск.
14:30 – 16:30 Экскурсия по территории Тобольского Кремля.
Уникальный историко-архитектурный ансамбль на краю высокого обрыва не оставит равнодушным ни одного любителя путешествовать.
В самом сердце древней столицы Сибири располагается целый комплекс старинных сооружений, некоторые из которых были построены еще в 17 веке: Софийско-Успенский и Покровский соборы, Соборная колокольня, Гостиный двор, Рентерея, Дворец Наместника, Тюремный замок и др.
Посещение смотровой площадки, с которой открывается невероятный вид на Нижний посад Тобольска, реку Иртыш и окрестные холмы.
17:00 Отправление в Тюмень.
21:00 Ориентировочное прибытие в Тюмень.
Окончание программы.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице Тюмени: Нефтяник, Восток, либо Медикал (по наличию мест, за 4 дня до начала тура высылается информационный лист с указанием гостиницы и телефоном гида).
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
|Полная программа (3дн/2н) с проживанием в Тюмени
Стоимость,
взрослый при размещении в отеле ½ / руб.
Стоимость,
Детский (до 15 лет) /руб.
Стоимость при одноместном размещении,
чел/руб.
|16 600
|16 300
|19 000
Варианты проживания
Нефтяник Тюмень
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Восток Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Медикал
Отель "Медикал отель & СПА" находится при крупнейшем оздоровительном центре Тюмени и включает в себя большой салон красоты.
Номера отличаются каждый своим неповторимым декором и интерьером, в каждом есть современная техника, санузел и мягкая мебель.
К услугам постояльцев ресторан, конференц-зал, бизнес-центр и трансфер. Есть возможность заказать трехразовое питание.
Рядом располагаются крупные магазины, аптеки, закусочные и кафе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Питание по программе (завтраки, обеды)
- Проживание в стандартных номерах отелей по программе
- Экскурсии: обзорная экскурсия "Тюмень современная" нефтяная экскурсия по г. Тюмени "Черное золото Сибири", посещение полигонапосещение площадки СИБУР в г. Тобольске пешеходная экскурсия по территории Тобольского Кремляавтобусная экскурсия по г. Тобольску (Нижний - Верхний посады)
- Обзорная экскурсия «Тюмень современная»
- Нефтяная экскурсия по г. Тюмени «Черное золото Сибири», посещение полигона
- Посещение площадки СИБУР в г. Тобольске
- Пешеходная экскурсия по территории Тобольского Кремля
- Автобусная экскурсия по г. Тобольску (Нижний - Верхний посады)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию (бронь при заказе тура):посещение комплекса "ЛетоЛето" (термы) - 4 350 руб. посещение аквапарка комплекса "ЛетоЛето" - 4 500 руб. (взрослый +ребенок) дегустационный ужинпосещение горячего источника Верхний Бор - 2 050 руб
- Посещение комплекса «ЛетоЛето» (термы) - 4 350 руб
- Посещение аквапарка комплекса «ЛетоЛето» - 4 500 руб. (взрослый +ребенок)
- Дегустационный ужин
- Посещение горячего источника Верхний Бор - 2 050 руб
- Питание не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.