2 день

Нефтяная экскурсия

08:00 Завтрак в отеле.

10:00 – 12:00 Нефтяная экскурсия.

Посвящение в нефтяники.

Во время нашего промышленного путешествия вы подробно узнаете, как же все-таки появилось наше драгоценное “Черное золото” в Сибири.

Увидите памятный знак первой глубокой разведочной скважины, откуда все и началось в 1948 году, где вместо нефти была обнаружена минеральная вода, которая сейчас пользуется популярностью у гостей и жителей региона.

12:30 – 13:30 Обед в кафе города.

14:00 – 15:00 Посещение учебного полигона в селе Успенка (30 км трассы Тюмень- Екатеринбург) – уникальный в Тюменской области полигон, декорации к фильму “Сибириада”, где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъемностью 150 тонн.

Ни одна теория не обойдется без практики, тем более в этом туре.

Вы уже знаете о нефти все, пора переодеться в костюм нефтяника, пройти посвящение, и наконец, подняться на буровую установку!

16:00 Прибытие в гостиницу.

Свободное время.

За дополнительную плату: посещение горячего источника Верхний Бор (экскурсия бронируется при заказе тура).